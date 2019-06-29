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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 33723373337433753376>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 161
Аграрна партія України
1%
1
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
44
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 19:15

То, на чем я акцентировал в среду, случилось - НКРЭКУ приняла решение о 3-кратном снижении зеленого тарифа для домашних СЭС с 2025-го года. Одновременно закрепив за недавно завершенной крупнейшей по мощности СЭС Ахметова (Никопольской) право получения зеленого тарифа с самым высоким коэффициентом до 2030-го года!

Детали на профильной ветке:
Ринок енергоносіїв в контексті
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 19:29

  antey1969 написав:
  Pupsik написав:
  freeze написав:Мне показалось, что Вакарчук просто не имеет понятия, что делать и как делать, и как представитель богемы вдобавок не знает элементарных вещей.

Ему бы взять тактику Зеленского перед президентскими выборами и не высовываться, делая периодически рекламу против прошлых негодяев и олигархов и за все хорошее, периодически показывая, что эти руки-свои ничего не крали.
А он зачем то поехал с размахом по ток-шоу, где из него каждый раз делают некомпетентного мальчика для битья, зато искреннего.


уже всім очевидно, що і Зеленський не має розуміння, що робити і як робити...але 21 липня люди будуть голосувати і за Зеленського і за Вакарчука...загадкова українська душа :mrgreen:

Петр Алексеевич, не завидуйте


Шо ж вам петя спать не дает. Он же отработанный материал. Расскажите про оппоблок лучше.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 20:22

Re: Політичні дискусії

Хорошая новость:

ЦВК таки зарегистрировала Рух Нових Сил для выборов в парламент, так что голосовалку тут можно уже менять.

5% они преодолеют - это факт, даже с учетом махинаций с подсчетом.

И вот свежей "социологии", чтоб понимать их реальные рейтинги не просто выше каких-то 1% как на прошлой неделе рисовали социологи.

Твиттер конечно не супер-репрезентативен в этом плане, в первую очередь изза ограничения 4мя вариантами в опроснике.
Но там даже выборки уже поболее 2000 человек(стандартное для социологических компаний количество респондентов) с охватом публикаций более 30-40 тыс каждая и количество поучавствовавших в опросах будет только увеличиваться.

Даже РадиоСвободовский опросник, с типично порошенковской аудиторией имеет более:
1000 голосов за "Інші" и более 200 комментариев за Рух Нових Сил. Что дает минимум 15% в сумме.

Остальные приведенные опросники не от каких-то средоточий РНСников, а скорее в общем "демократы":
Автомайдан - считай Гриценковцы, Ледокоин - антипорошенковец, Сентинел - вообще более космополит

https://twitter.com/Auto_Maidan/status/ ... 8015787009
https://twitter.com/YevhenS/status/1144911889153044481
https://twitter.com/You_are_Future/stat ... 1835788293
https://twitter.com/radiosvoboda/status ... 6625093632

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Востаннє редагувалось Lisher в Суб 29 чер, 2019 20:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 20:23

  rjkz написав:Повторяю в миллионный раз.
Я уверен - рф захватила Крым, надеясь начать там полномасштабную войну. К вторжению в Донбасс не была готова. Войну на Донбассе разожгла сладкая парочка хозяин партии регионов ахметов и учредитель партии регионов парашенко. рф "подтянулась" летом.

Чому не банять людей які постять таку відверту і провокаційну брехню?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 20:38

  vano80 написав:Шо ж вам петя спать не дает. Он же отработанный материал. Расскажите про оппоблок лучше.

У Зе, как у порядочного человека только сейчас пришло понимание кто и чего от него хочет. :mrgreen:
Вопрос о системных реформах уже снят. Ему уже объяснили - кто и за что живёт.
Осталось продать Землю и .... в лучшем случае в Турцию.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 20:42

  Starikan написав:Українці стали найсексуальнішою нацією свiту згідно з опитуванням компанії Big 7 Travel.
У зазначеному опитуванні взяли участь близько 1,5 млн осіб.
– В українців вражаюча зовнішність, тому вони з легкістю очолюють наш рейтинг 2019 року… Не дивно, що багато моделей саме з цієї країни, – йдеться у повідомленні.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2019062 ... rayintsiv/

Зрада чи перемога?

Подтверждение слов Зе в Париже о красоте украинских женщин, за которые здесь в очередной раз пытались обливать его всякими дурно пахнущими субстанциями. :)

Pupsik
уже всім очевидно, що і Зеленський не має розуміння, що робити і як робити...

"Всім" - це ви особисто себе маєте на увазі? :)

andrijk777
Чому не банять людей які постять таку відверту і провокаційну брехню?

Брехня це чи ні, ще треба з"ясувати, коли-небудь узнаємо багато цікавих подробиць. І про Путіна також.
А ось чому до сих пір не забанено довічно таких професійних провокаторів та повій як франт, більш цікаво.
Тай Вас іноді можна було б задля профілактики. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 20:43

Пояснения, чому нашому зе-Наполеону не треба було відводити українське військо від Станиці Луганської.
Ох, наберемось ми біди з цим "знавцем" військової справи!

https://uainfo.org/blognews/1561807218- ... istam.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 20:52

  Frant написав:Пояснения, чому нашому зе-Наполеону не треба було відводити українське військо від Станиці Луганської.
Ох, наберемось ми біди з цим "знавцем" військової справи!

https://uainfo.org/blognews/1561807218- ... istam.html


Украинские военнослужащие отошли на 500 метров, незаконные вооруженные формирования — на 1,5 километра. На месте события разбирают бетонные блоки, которые служили укрытием для военных, соощает Цензор.НЕТ Источник: https://censor.net.ua/p3134725

Пороходауны хотят, чтобы за них кто-то воевал еще долгие годы и погибал, а сами они по клавиатуре будут постукивать в безопасности и кофеёк попивать?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 20:54

Lisher
Нерепрезентативность этих опросов связана не с количеством участников, а с качеством отбора участников.
Состав участников явно определяется их чтением конкретных людей в твиттере, т.е. примерно одинаковыми или близкими взглядами, в общем случае не соответствующими среднестатистическим.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 20:57

  freeze написав:
  Frant написав:Пояснения, чому нашому зе-Наполеону не треба було відводити українське військо від Станиці Луганської.
Ох, наберемось ми біди з цим "знавцем" військової справи!

https://uainfo.org/blognews/1561807218- ... istam.html


Украинские военнослужащие отошли на 500 метров, незаконные вооруженные формирования — на 1,5 километра. На месте события разбирают бетонные блоки, которые служили укрытием для военных, соощает Цензор.НЕТ Источник: https://censor.net.ua/p3134725

Пороходауны хотят, чтобы за них кто-то воевал еще долгие годы и погибал, а сами они по клавиатуре будут постукивать в безопасности и кофеёк попивать?


Это типа очередной призыв "продать и поделить"? Муляет, что еще есть люди, для которых родина что-то значит?
vano80
 
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