Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
То, на чем я акцентировал в среду, случилось - НКРЭКУ приняла решение о 3-кратном снижении зеленого тарифа для домашних СЭС с 2025-го года. Одновременно закрепив за недавно завершенной крупнейшей по мощности СЭС Ахметова (Никопольской) право получения зеленого тарифа с самым высоким коэффициентом до 2030-го года!
freeze написав:Мне показалось, что Вакарчук просто не имеет понятия, что делать и как делать, и как представитель богемы вдобавок не знает элементарных вещей.
Ему бы взять тактику Зеленского перед президентскими выборами и не высовываться, делая периодически рекламу против прошлых негодяев и олигархов и за все хорошее, периодически показывая, что эти руки-свои ничего не крали. А он зачем то поехал с размахом по ток-шоу, где из него каждый раз делают некомпетентного мальчика для битья, зато искреннего.
уже всім очевидно, що і Зеленський не має розуміння, що робити і як робити...але 21 липня люди будуть голосувати і за Зеленського і за Вакарчука...загадкова українська душа
Петр Алексеевич, не завидуйте
Шо ж вам петя спать не дает. Он же отработанный материал. Расскажите про оппоблок лучше.
ЦВК таки зарегистрировала Рух Нових Сил для выборов в парламент, так что голосовалку тут можно уже менять.
5% они преодолеют - это факт, даже с учетом махинаций с подсчетом.
И вот свежей "социологии", чтоб понимать их реальные рейтинги не просто выше каких-то 1% как на прошлой неделе рисовали социологи.
Твиттер конечно не супер-репрезентативен в этом плане, в первую очередь изза ограничения 4мя вариантами в опроснике. Но там даже выборки уже поболее 2000 человек(стандартное для социологических компаний количество респондентов) с охватом публикаций более 30-40 тыс каждая и количество поучавствовавших в опросах будет только увеличиваться.
Даже РадиоСвободовский опросник, с типично порошенковской аудиторией имеет более: 1000 голосов за "Інші" и более 200 комментариев за Рух Нових Сил. Что дает минимум 15% в сумме.
Остальные приведенные опросники не от каких-то средоточий РНСников, а скорее в общем "демократы": Автомайдан - считай Гриценковцы, Ледокоин - антипорошенковец, Сентинел - вообще более космополит
rjkz написав:Повторяю в миллионный раз. Я уверен - рф захватила Крым, надеясь начать там полномасштабную войну. К вторжению в Донбасс не была готова. Войну на Донбассе разожгла сладкая парочка хозяин партии регионов ахметов и учредитель партии регионов парашенко. рф "подтянулась" летом.
Чому не банять людей які постять таку відверту і провокаційну брехню?
vano80 написав:Шо ж вам петя спать не дает. Он же отработанный материал. Расскажите про оппоблок лучше.
У Зе, как у порядочного человека только сейчас пришло понимание кто и чего от него хочет. Вопрос о системных реформах уже снят. Ему уже объяснили - кто и за что живёт. Осталось продать Землю и .... в лучшем случае в Турцию.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Подтверждение слов Зе в Париже о красоте украинских женщин, за которые здесь в очередной раз пытались обливать его всякими дурно пахнущими субстанциями.
Pupsik
уже всім очевидно, що і Зеленський не має розуміння, що робити і як робити...
"Всім" - це ви особисто себе маєте на увазі?
andrijk777
Чому не банять людей які постять таку відверту і провокаційну брехню?
Брехня це чи ні, ще треба з"ясувати, коли-небудь узнаємо багато цікавих подробиць. І про Путіна також. А ось чому до сих пір не забанено довічно таких професійних провокаторів та повій як франт, більш цікаво. Тай Вас іноді можна було б задля профілактики.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Украинские военнослужащие отошли на 500 метров, незаконные вооруженные формирования — на 1,5 километра. На месте события разбирают бетонные блоки, которые служили укрытием для военных, соощает Цензор.НЕТ Источник: https://censor.net.ua/p3134725
Пороходауны хотят, чтобы за них кто-то воевал еще долгие годы и погибал, а сами они по клавиатуре будут постукивать в безопасности и кофеёк попивать?
Lisher Нерепрезентативность этих опросов связана не с количеством участников, а с качеством отбора участников. Состав участников явно определяется их чтением конкретных людей в твиттере, т.е. примерно одинаковыми или близкими взглядами, в общем случае не соответствующими среднестатистическим.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Украинские военнослужащие отошли на 500 метров, незаконные вооруженные формирования — на 1,5 километра. На месте события разбирают бетонные блоки, которые служили укрытием для военных, соощает Цензор.НЕТ Источник: https://censor.net.ua/p3134725
Пороходауны хотят, чтобы за них кто-то воевал еще долгие годы и погибал, а сами они по клавиатуре будут постукивать в безопасности и кофеёк попивать?
Это типа очередной призыв "продать и поделить"? Муляет, что еще есть люди, для которых родина что-то значит?