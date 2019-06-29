Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Украинские военнослужащие отошли на 500 метров, незаконные вооруженные формирования — на 1,5 километра. На месте события разбирают бетонные блоки, которые служили укрытием для военных, соощает Цензор.НЕТ Источник: https://censor.net.ua/p3134725
Пороходауны хотят, чтобы за них кто-то воевал еще долгие годы и погибал, а сами они по клавиатуре будут постукивать в безопасности и кофеёк попивать?
Это типа очередной призыв "продать и поделить"? Муляет, что еще есть люди, для которых родина что-то значит?
Слово Родина пишется с большой буквы, обратите внимание на правописание.
Слово Родина пишется с большой буквы, обратите внимание на правописание.
я ще зi школи урокiв "русського языка" помню рiзницю родина - мicце де родився Родина - СРСР.
Знову совкофiл попався.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 чер, 2019 21:12, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
freeze написав:Это типа очередной призыв "продать и поделить"? Муляет, что еще есть люди, для которых родина что-то значит?
Слово Родина пишется с большой буквы, обратите внимание на правописание.
Я так понимаю, больше написать нечего? Что там свынарчуки, с марта месяца, как известно про их воровство. Как дела у следствия? Арестованы?[/quote]
Луценко поменяют, дело быстро продвинется, но и сейчас ведется большая работа в этом плане. Сами читали, что за эту неделю 40 обысков у Бирюкова, в минобороне и структурах оборонпрома, Тигипко вызван на допрос за покупку Кузни, Макеенко за фиктивную покупку для Порошенко телеканала. Зеленский созывал на неделе специальное заседание с силовиками, где всем вставлены пистоны с целью ускорения расследования резонансных дел, в том числе по Свинарчукам.
ЛАД написав:Lisher Нерепрезентативность этих опросов связана не с количеством участников, а с качеством отбора участников. Состав участников явно определяется их чтением конкретных людей в твиттере, т.е. примерно одинаковыми или близкими взглядами, в общем случае не соответствующими среднестатистическим.
ЛАД, вот любите Вы некоторые фрагменты не замечать: там же есть в посте описание от кого опросники.
И в твиттере механика взаимодействий организована особенным образом, за счёт чего и обеспечивается наиболее быстрое распространение информации в сравнении с другими сетями. К тому же украинская аудитория там поактивнее фейсбучной даже, имеется в виду активность в реале. Думаете Адам Смит просто так туда перебрался?
Понятно, что в среднем по Украине нет никаких 60%+ и в помине, но вот получить 2е место на выборах у них очень хорошие шансы.
Человек, же прямо говорит о специфике репрезентативности, но на фоне этих данных ещё более неестественным выглядит отсутствие в форумной голосовалке РНС, зато присутствие аграрной партии
Ut sementem feceris, ita et metes RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Иди поработай немного, житель полуподвала и собственник ободранного дивана, а то много трепешься на форумах и мало зарабатываешь, женщину себе найди, женщинам подарки надо дарить, для этого надо работать, детей заведи, им тоже деньги нужны.
Слово Родина пишется с большой буквы в знак уважения, если не уважаешь, пиши с маленькой.
Украинские военнослужащие отошли на 500 метров, незаконные вооруженные формирования — на 1,5 километра. На месте события разбирают бетонные блоки, которые служили укрытием для военных, соощает Цензор.НЕТ Источник: https://censor.net.ua/p3134725
Пороходауны хотят, чтобы за них кто-то воевал еще долгие годы и погибал, а сами они по клавиатуре будут постукивать в безопасности и кофеёк попивать?
Кому Вы объясняете? Великому спецу "в технических вопросах" и кандидату околовсяческих наук, не знающему с какой стороны браться за автомат? Нашёл такого же военспеца, как он сам, и ссылается на статью, написанную в стиле "ля-ля-тополя", - ни единого аргумента, зато куча домыслов и зрады.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.