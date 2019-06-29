Додано: Суб 29 чер, 2019 21:12

ЛАД написав: Lisher

Нерепрезентативность этих опросов связана не с количеством участников, а с качеством отбора участников.

Состав участников явно определяется их чтением конкретных людей в твиттере, т.е. примерно одинаковыми или близкими взглядами, в общем случае не соответствующими среднестатистическим. Нерепрезентативность этих опросов связана не с количеством участников, а с качеством отбора участников.Состав участников явно определяется их чтением конкретных людей в твиттере, т.е. примерно одинаковыми или близкими взглядами, в общем случае не соответствующими среднестатистическим.

Lisher, плюсанул бы да низя.Спасибо за выкладку.ЛАД, вот любите Вы некоторые фрагменты не замечать:там же есть в посте описание от кого опросники.И в твиттере механика взаимодействий организована особенным образом, за счёт чего и обеспечивается наиболее быстрое распространение информации в сравнении с другими сетями.К тому же украинская аудитория там поактивнее фейсбучной даже, имеется в виду активность в реале.Думаете Адам Смит просто так туда перебрался?Понятно, что в среднем по Украине нет никаких 60%+ и в помине, но вот получить 2е место на выборах у них очень хорошие шансы.Человек, же прямо говорит о специфике репрезентативности, но на фоне этих данных ещё более неестественным выглядит отсутствие в форумной голосовалке РНС, зато присутствие аграрной партии