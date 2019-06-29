RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3373337433753376>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 161
Аграрна партія України
1%
1
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
44
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:00

Re: Політичні дискусії

vano80 написав:
  freeze написав:
  Frant написав:Пояснения, чому нашому зе-Наполеону не треба було відводити українське військо від Станиці Луганської.
Ох, наберемось ми біди з цим "знавцем" військової справи!

https://uainfo.org/blognews/1561807218- ... istam.html


Украинские военнослужащие отошли на 500 метров, незаконные вооруженные формирования — на 1,5 километра. На месте события разбирают бетонные блоки, которые служили укрытием для военных, соощает Цензор.НЕТ Источник: https://censor.net.ua/p3134725

Пороходауны хотят, чтобы за них кто-то воевал еще долгие годы и погибал, а сами они по клавиатуре будут постукивать в безопасности и кофеёк попивать?


Это типа очередной призыв "продать и поделить"? Муляет, что еще есть люди, для которых родина что-то значит?


Слово Родина пишется с большой буквы, обратите внимание на правописание.
freeze
4
 
Повідомлень: 11994
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3588 раз.
Подякували: 5230 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:03

  freeze написав:Это типа очередной призыв "продать и поделить"? Муляет, что еще есть люди, для которых родина что-то значит?


Слово Родина пишется с большой буквы, обратите внимание на правописание.[/quote]

Я так понимаю, больше написать нечего?
Что там свынарчуки, с марта месяца, как известно про их воровство. Как дела у следствия? Арестованы?
vano80
 
Повідомлень: 1216
З нами з: 17.09.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:08

  vano80 написав:Я так понимаю, больше написать нечего?
Что там свынарчуки, с марта месяца, как известно про их воровство. Как дела у следствия? Арестованы?


Он пошутил (С) :mrgreen:

п.с. думали, что Р.Рейган...а оказался м-р Бин :mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3264
З нами з: 07.06.12
Подякував: 714 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:11

  freeze написав:

Слово Родина пишется с большой буквы, обратите внимание на правописание.





я ще зi школи урокiв "русського языка" помню рiзницю
родина - мicце де родився
Родина - СРСР.

Знову совкофiл попався.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 чер, 2019 21:12, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15886
З нами з: 09.03.14
Подякував: 931 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:12

  vano80 написав:
  freeze написав:Это типа очередной призыв "продать и поделить"? Муляет, что еще есть люди, для которых родина что-то значит?


Слово Родина пишется с большой буквы, обратите внимание на правописание.


Я так понимаю, больше написать нечего?
Что там свынарчуки, с марта месяца, как известно про их воровство. Как дела у следствия? Арестованы?[/quote]

Луценко поменяют, дело быстро продвинется, но и сейчас ведется большая работа в этом плане.
Сами читали, что за эту неделю 40 обысков у Бирюкова, в минобороне и структурах оборонпрома, Тигипко вызван на допрос за покупку Кузни, Макеенко за фиктивную покупку для Порошенко телеканала. Зеленский созывал на неделе специальное заседание с силовиками, где всем вставлены пистоны с целью ускорения расследования резонансных дел, в том числе по Свинарчукам.
freeze
4
 
Повідомлень: 11994
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3588 раз.
Подякували: 5230 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:12

Lisher, плюсанул бы да низя.
Спасибо за выкладку.

  ЛАД написав:Lisher
Нерепрезентативность этих опросов связана не с количеством участников, а с качеством отбора участников.
Состав участников явно определяется их чтением конкретных людей в твиттере, т.е. примерно одинаковыми или близкими взглядами, в общем случае не соответствующими среднестатистическим.


ЛАД, вот любите Вы некоторые фрагменты не замечать:
там же есть в посте описание от кого опросники.

И в твиттере механика взаимодействий организована особенным образом, за счёт чего и обеспечивается наиболее быстрое распространение информации в сравнении с другими сетями.
К тому же украинская аудитория там поактивнее фейсбучной даже, имеется в виду активность в реале.
Думаете Адам Смит просто так туда перебрался?

Понятно, что в среднем по Украине нет никаких 60%+ и в помине, но вот получить 2е место на выборах у них очень хорошие шансы.

Человек, же прямо говорит о специфике репрезентативности, но на фоне этих данных ещё более неестественным выглядит отсутствие в форумной голосовалке РНС, зато присутствие аграрной партии
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 950
З нами з: 06.01.15
Подякував: 139 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:17

  flyman написав:Знову совкофiл попався


Иди поработай немного, житель полуподвала и собственник ободранного дивана, а то много трепешься на форумах и мало зарабатываешь, женщину себе найди, женщинам подарки надо дарить, для этого надо работать, детей заведи, им тоже деньги нужны.

Слово Родина пишется с большой буквы в знак уважения, если не уважаешь, пиши с маленькой.
freeze
4
 
Повідомлень: 11994
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3588 раз.
Подякували: 5230 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:18

  freeze написав:
  Frant написав:Пояснения, чому нашому зе-Наполеону не треба було відводити українське військо від Станиці Луганської.
Ох, наберемось ми біди з цим "знавцем" військової справи!

https://uainfo.org/blognews/1561807218- ... istam.html


Украинские военнослужащие отошли на 500 метров, незаконные вооруженные формирования — на 1,5 километра. На месте события разбирают бетонные блоки, которые служили укрытием для военных, соощает Цензор.НЕТ Источник: https://censor.net.ua/p3134725

Пороходауны хотят, чтобы за них кто-то воевал еще долгие годы и погибал, а сами они по клавиатуре будут постукивать в безопасности и кофеёк попивать?

Кому Вы объясняете?
Великому спецу "в технических вопросах" и кандидату околовсяческих наук, не знающему с какой стороны браться за автомат? Нашёл такого же военспеца, как он сам, и ссылается на статью, написанную в стиле "ля-ля-тополя", - ни единого аргумента, зато куча домыслов и зрады.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13524
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4221 раз.
Подякували: 3875 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:23

  ЛАД написав:Кому Вы объясняете?
Великому спецу "в технических вопросах" и кандидату околовсяческих наук, не знающему с какой стороны браться за автомат?


Но хотя бы арифметику на уровне первого класса доцент должен знать.
А то ВСУ отошли на 500 метров, боевики на полтора километров, и зрада полилась.

Специально для современных доцентов - полтора километра в три раза больше, чем 500 метров.

Интересно в каком ВУЗе он преподавал, в институте культуры Поплавского не иначе.
freeze
4
 
Повідомлень: 11994
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3588 раз.
Подякували: 5230 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:26

  Frant написав:Пояснения, чому нашому зе-Наполеону не треба було відводити українське військо від Станиці Луганської.
Ох, наберемось ми біди з цим "знавцем" військової справи!

https://uainfo.org/blognews/1561807218- ... istam.html

:lol:

  Frant написав:
  mortimer написав:Я не знаю чего хочет запад Украины, её центр, восток и юг. Не слышно ни экспертных оценок, ни мнений регионов.
Не знаете? Какой вы простой!

Везде люди хотят МИРА.

Только на Донбассе дауны убивают и колотят всех подряд и кричат "паРаша, паРаша, помоги!"

На Схід України зібралося 4,5 тис. бойовиків з усього колишн
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21950
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3373337433753376>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Tegularius і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron