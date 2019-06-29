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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3373337433753376>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 161
Аграрна партія України
1%
1
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
44
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:08

  vano80 написав:Я так понимаю, больше написать нечего?
Что там свынарчуки, с марта месяца, как известно про их воровство. Как дела у следствия? Арестованы?


Он пошутил (С) :mrgreen:

п.с. думали, что Р.Рейган...а оказался м-р Бин :mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:11

  freeze написав:

Слово Родина пишется с большой буквы, обратите внимание на правописание.





я ще зi школи урокiв "русського языка" помню рiзницю
родина - мicце де родився
Родина - СРСР.

Знову совкофiл попався.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 чер, 2019 21:12, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:12

  vano80 написав:
  freeze написав:Это типа очередной призыв "продать и поделить"? Муляет, что еще есть люди, для которых родина что-то значит?


Слово Родина пишется с большой буквы, обратите внимание на правописание.


Я так понимаю, больше написать нечего?
Что там свынарчуки, с марта месяца, как известно про их воровство. Как дела у следствия? Арестованы?[/quote]

Луценко поменяют, дело быстро продвинется, но и сейчас ведется большая работа в этом плане.
Сами читали, что за эту неделю 40 обысков у Бирюкова, в минобороне и структурах оборонпрома, Тигипко вызван на допрос за покупку Кузни, Макеенко за фиктивную покупку для Порошенко телеканала. Зеленский созывал на неделе специальное заседание с силовиками, где всем вставлены пистоны с целью ускорения расследования резонансных дел, в том числе по Свинарчукам.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:12

Lisher, плюсанул бы да низя.
Спасибо за выкладку.

  ЛАД написав:Lisher
Нерепрезентативность этих опросов связана не с количеством участников, а с качеством отбора участников.
Состав участников явно определяется их чтением конкретных людей в твиттере, т.е. примерно одинаковыми или близкими взглядами, в общем случае не соответствующими среднестатистическим.


ЛАД, вот любите Вы некоторые фрагменты не замечать:
там же есть в посте описание от кого опросники.

И в твиттере механика взаимодействий организована особенным образом, за счёт чего и обеспечивается наиболее быстрое распространение информации в сравнении с другими сетями.
К тому же украинская аудитория там поактивнее фейсбучной даже, имеется в виду активность в реале.
Думаете Адам Смит просто так туда перебрался?

Понятно, что в среднем по Украине нет никаких 60%+ и в помине, но вот получить 2е место на выборах у них очень хорошие шансы.

Человек, же прямо говорит о специфике репрезентативности, но на фоне этих данных ещё более неестественным выглядит отсутствие в форумной голосовалке РНС, зато присутствие аграрной партии
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:17

  flyman написав:Знову совкофiл попався


Иди поработай немного, житель полуподвала и собственник ободранного дивана, а то много трепешься на форумах и мало зарабатываешь, женщину себе найди, женщинам подарки надо дарить, для этого надо работать, детей заведи, им тоже деньги нужны.

Слово Родина пишется с большой буквы в знак уважения, если не уважаешь, пиши с маленькой.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:18

  freeze написав:
  Frant написав:Пояснения, чому нашому зе-Наполеону не треба було відводити українське військо від Станиці Луганської.
Ох, наберемось ми біди з цим "знавцем" військової справи!

https://uainfo.org/blognews/1561807218- ... istam.html


Украинские военнослужащие отошли на 500 метров, незаконные вооруженные формирования — на 1,5 километра. На месте события разбирают бетонные блоки, которые служили укрытием для военных, соощает Цензор.НЕТ Источник: https://censor.net.ua/p3134725

Пороходауны хотят, чтобы за них кто-то воевал еще долгие годы и погибал, а сами они по клавиатуре будут постукивать в безопасности и кофеёк попивать?

Кому Вы объясняете?
Великому спецу "в технических вопросах" и кандидату околовсяческих наук, не знающему с какой стороны браться за автомат? Нашёл такого же военспеца, как он сам, и ссылается на статью, написанную в стиле "ля-ля-тополя", - ни единого аргумента, зато куча домыслов и зрады.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:23

  ЛАД написав:Кому Вы объясняете?
Великому спецу "в технических вопросах" и кандидату околовсяческих наук, не знающему с какой стороны браться за автомат?


Но хотя бы арифметику на уровне первого класса доцент должен знать.
А то ВСУ отошли на 500 метров, боевики на полтора километров, и зрада полилась.

Специально для современных доцентов - полтора километра в три раза больше, чем 500 метров.

Интересно в каком ВУЗе он преподавал, в институте культуры Поплавского не иначе.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:26

  Frant написав:Пояснения, чому нашому зе-Наполеону не треба було відводити українське військо від Станиці Луганської.
Ох, наберемось ми біди з цим "знавцем" військової справи!

https://uainfo.org/blognews/1561807218- ... istam.html

:lol:

  Frant написав:
  mortimer написав:Я не знаю чего хочет запад Украины, её центр, восток и юг. Не слышно ни экспертных оценок, ни мнений регионов.
Не знаете? Какой вы простой!

Везде люди хотят МИРА.

Только на Донбассе дауны убивают и колотят всех подряд и кричат "паРаша, паРаша, помоги!"

На Схід України зібралося 4,5 тис. бойовиків з усього колишн
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:26

  vano80 написав:Это типа очередной призыв "продать и поделить"? Муляет, что еще есть люди, для которых родина что-то значит?

Ну то есть очень здорово, когда четыре года ВСУ и сепаратисты, стоя на тех же самых укрепленных позициях обстреливают друг дружку из минометов, из-за чего почти каждую неделю в ВСУ по несколько трупов (и примерно столько же - у противника, где 90% с украинскими паспортами). Вопрос осмысленности этих жертв как-то и задавать неудобно, в виду очевидности отсутсвия на него ответа.
Теперь вот некий известный контингент считает предательством разведение сторон, которое наконец прекратит это безумие. Даже не знаю, как назвать таких людей, ратующих за кровь ради крови, расстраивающихся по поводу того, что кому-то теперь не придется хоронить близких, кто-то не останется сиротой. Негодяи? Мерзавцы? Шизофреники? Нет слов просто.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:28

  Corpocrator написав:Lisher, плюсанул бы да низя.
Спасибо за выкладку.

  ЛАД написав:Lisher
Нерепрезентативность этих опросов связана не с количеством участников, а с качеством отбора участников.
Состав участников явно определяется их чтением конкретных людей в твиттере, т.е. примерно одинаковыми или близкими взглядами, в общем случае не соответствующими среднестатистическим.


ЛАД, вот любите Вы некоторые фрагменты не замечать:
там же есть в посте описание от кого опросники.
...........
Человек, же прямо говорит о специфике репрезентативности, но на фоне этих данных ещё более неестественным выглядит отсутствие в форумной голосовалке РНС, зато присутствие аграрной партии

Заметил всё, но тем не менее.
Вы, кстати, тоже фактически отрицаете репрезентативность этих результатов: "Понятно, что в среднем по Украине нет никаких 60%+ и в помине".
Посмотрим на результаты рейтингов специалистов. Думаю, отличия будут разительные.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 29 чер, 2019 21:31, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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