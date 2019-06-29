Он пошутил (С)
п.с. думали, что Р.Рейган...а оказался м-р Бин
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 29 чер, 2019 21:08
Он пошутил (С)
п.с. думали, что Р.Рейган...а оказался м-р Бин
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Суб 29 чер, 2019 21:11
я ще зi школи урокiв "русського языка" помню рiзницю
родина - мicце де родився
Родина - СРСР.
Знову совкофiл попався.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 чер, 2019 21:12, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 29 чер, 2019 21:12
Я так понимаю, больше написать нечего?
Что там свынарчуки, с марта месяца, как известно про их воровство. Как дела у следствия? Арестованы?[/quote]
Луценко поменяют, дело быстро продвинется, но и сейчас ведется большая работа в этом плане.
Сами читали, что за эту неделю 40 обысков у Бирюкова, в минобороне и структурах оборонпрома, Тигипко вызван на допрос за покупку Кузни, Макеенко за фиктивную покупку для Порошенко телеканала. Зеленский созывал на неделе специальное заседание с силовиками, где всем вставлены пистоны с целью ускорения расследования резонансных дел, в том числе по Свинарчукам.
Додано: Суб 29 чер, 2019 21:12
Lisher, плюсанул бы да низя.
Спасибо за выкладку.
ЛАД, вот любите Вы некоторые фрагменты не замечать:
там же есть в посте описание от кого опросники.
И в твиттере механика взаимодействий организована особенным образом, за счёт чего и обеспечивается наиболее быстрое распространение информации в сравнении с другими сетями.
К тому же украинская аудитория там поактивнее фейсбучной даже, имеется в виду активность в реале.
Думаете Адам Смит просто так туда перебрался?
Понятно, что в среднем по Украине нет никаких 60%+ и в помине, но вот получить 2е место на выборах у них очень хорошие шансы.
Человек, же прямо говорит о специфике репрезентативности, но на фоне этих данных ещё более неестественным выглядит отсутствие в форумной голосовалке РНС, зато присутствие аграрной партии
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Суб 29 чер, 2019 21:17
Иди поработай немного, житель полуподвала и собственник ободранного дивана, а то много трепешься на форумах и мало зарабатываешь, женщину себе найди, женщинам подарки надо дарить, для этого надо работать, детей заведи, им тоже деньги нужны.
Слово Родина пишется с большой буквы в знак уважения, если не уважаешь, пиши с маленькой.
Додано: Суб 29 чер, 2019 21:18
Кому Вы объясняете?
Великому спецу "в технических вопросах" и кандидату околовсяческих наук, не знающему с какой стороны браться за автомат? Нашёл такого же военспеца, как он сам, и ссылается на статью, написанную в стиле "ля-ля-тополя", - ни единого аргумента, зато куча домыслов и зрады.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 29 чер, 2019 21:23
Но хотя бы арифметику на уровне первого класса доцент должен знать.
А то ВСУ отошли на 500 метров, боевики на полтора километров, и зрада полилась.
Специально для современных доцентов - полтора километра в три раза больше, чем 500 метров.
Интересно в каком ВУЗе он преподавал, в институте культуры Поплавского не иначе.
Додано: Суб 29 чер, 2019 21:26
На Схід України зібралося 4,5 тис. бойовиків з усього колишн
Додано: Суб 29 чер, 2019 21:26
Ну то есть очень здорово, когда четыре года ВСУ и сепаратисты, стоя на тех же самых укрепленных позициях обстреливают друг дружку из минометов, из-за чего почти каждую неделю в ВСУ по несколько трупов (и примерно столько же - у противника, где 90% с украинскими паспортами). Вопрос осмысленности этих жертв как-то и задавать неудобно, в виду очевидности отсутсвия на него ответа.
Теперь вот некий известный контингент считает предательством разведение сторон, которое наконец прекратит это безумие. Даже не знаю, как назвать таких людей, ратующих за кровь ради крови, расстраивающихся по поводу того, что кому-то теперь не придется хоронить близких, кто-то не останется сиротой. Негодяи? Мерзавцы? Шизофреники? Нет слов просто.
Додано: Суб 29 чер, 2019 21:28
Заметил всё, но тем не менее.
Вы, кстати, тоже фактически отрицаете репрезентативность этих результатов: "Понятно, что в среднем по Украине нет никаких 60%+ и в помине".
Посмотрим на результаты рейтингов специалистов. Думаю, отличия будут разительные.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 29 чер, 2019 21:31, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
|