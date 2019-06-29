Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Но хотя бы арифметику на уровне первого класса доцент должен знать. А то ВСУ отошли на 500 метров, боевики на полтора километров, и зрада полилась.
Специально для современных доцентов - полтора километра в три раза больше, чем 500 метров. Интересно в каком ВУЗе он преподавал, в институте культуры Поплавского не иначе.
Это там даже и не принципиально особо. Стороны на том участке разделяет река Северский Донец, форсировать которую любой стороне самоубийственно. Поэтому просто временами постреливали из минометов. Совершенно бессмысленные жертвы, которые этот отвод должен прекратить. Но эта публика похоже просто хочет крови рад крови. И прекращение бессмысленного пролития оной воспринимает как негативную новость.
Вчера этот же "25%" контингент громко возмущался в соцсетях по поводу присвоения Зеленским звания героя Украины трем водолазам, открывшим клапаны бассейна под разрушенным реактором. Они мол, недостойны, потому что просто исполняли свою обязанность, и вообще якобы не ныряли, а работали по колено в воде. Они недостойны, а Грицак достоен, и отец Порошенко достоен.
Просто слов нет... А ведь эти люди занимают какие-то должности, принимают решения, ходят на выборы. Такое впечатление, что именно они с их менталитетом тянут камнем вниз нашу страну.
Lisher написав:И вот свежей "социологии", чтоб понимать их реальные рейтинги не просто выше каких-то 1% как на прошлой неделе рисовали социологи.
Твиттер конечно не супер-репрезентативен в этом плане, в первую очередь изза ограничения 4мя вариантами в опроснике. Но там даже выборки уже поболее 2000 человек(стандартное для социологических компаний количество респондентов) с охватом публикаций более 30-40 тыс каждая и количество поучавствовавших в опросах будет только увеличиваться.
Даже РадиоСвободовский опросник, с типично порошенковской аудиторией имеет более: 1000 голосов за "Інші" и более 200 комментариев за Рух Нових Сил. Что дает минимум 15% в сумме.
Не, то все неправильные опросы, вот самый правильный опрос:
1 Партия Шария - 81.66%, 868 голосов 2 Слуга народа- 6.87%, 73 голоса ... 14 Рух новых сил - 0.09%, 1 голос
ЦВК таки зарегистрировала Рух Нових Сил для выборов в парламент, так что голосовалку тут можно уже менять.
5% они преодолеют - это факт, даже с учетом махинаций с подсчетом.
И вот свежей "социологии", чтоб понимать их реальные рейтинги не просто выше каких-то 1% как на прошлой неделе рисовали социологи.
Твиттер конечно не супер-репрезентативен в этом плане, в первую очередь изза ограничения 4мя вариантами в опроснике. Но там даже выборки уже поболее 2000 человек(стандартное для социологических компаний количество респондентов) с охватом публикаций более 30-40 тыс каждая и количество поучавствовавших в опросах будет только увеличиваться.
Даже РадиоСвободовский опросник, с типично порошенковской аудиторией имеет более: 1000 голосов за "Інші" и более 200 комментариев за Рух Нових Сил. Что дает минимум 15% в сумме.
Остальные приведенные опросники не от каких-то средоточий РНСников, а скорее в общем "демократы": Автомайдан - считай Гриценковцы, Ледокоин - антипорошенковец, Сентинел - вообще более космополит
Все же стоит подождать более авторитетных оценок их рейтинга. Я вот более,чем уверен,что большинство избирателей вообще не знает, что такое РСН. Приведенные опросы не претендуют на репрезентативность,ни по количеству участников, ни по объективности выборки. Так что заявлять даже про "5% они преодолеют" - крайне поспешно и необоснованно, не то что про 15%
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vano80 написав:Это типа очередной призыв "продать и поделить"? Муляет, что еще есть люди, для которых родина что-то значит?
Ну то есть очень здорово, когда четыре года ВСУ и сепаратисты, стоя на тех же самых укрепленных позициях обстреливают друг дружку из минометов, из-за чего почти каждую неделю в ВСУ по несколько трупов (и примерно столько же - у противника, где 90% с украинскими паспортами). Вопрос осмысленности этих жертв как-то и задавать неудобно, в виду очевидности отсутсвия на него ответа. Теперь вот некий известный контингент считает предательством разведение сторон, которое наконец прекратит это безумие. Даже не знаю, как назвать таких людей, ратующих за кровь ради крови, расстраивающихся по поводу того, что кому-то теперь не придется хоронить близких, кто-то не останется сиротой. Негодяи? Мерзавцы? Шизофреники? Нет слов просто.
+ + + + +
P.s. Интересно, таким образом выразить поддержку и одобрение поста тоже нельзя? Кого-то раздражает? Убрали "+" с ветки, но хоть так можно? Это делается крайне редко, так что ветку не перегружает. Пустопорожние сочинения франта бывают гораздо длиннее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
vano80 написав:Это типа очередной призыв "продать и поделить"? Муляет, что еще есть люди, для которых родина что-то значит?
Ну то есть очень здорово, когда четыре года ВСУ и сепаратисты, стоя на тех же самых укрепленных позициях обстреливают друг дружку из минометов, из-за чего почти каждую неделю в ВСУ по несколько трупов (и примерно столько же - у противника, где 90% с украинскими паспортами). Вопрос осмысленности этих жертв как-то и задавать неудобно, в виду очевидности отсутсвия на него ответа. Теперь вот некий известный контингент считает предательством разведение сторон, которое наконец прекратит это безумие. Даже не знаю, как назвать таких людей, ратующих за кровь ради крови, расстраивающихся по поводу того, что кому-то теперь не придется хоронить близких, кто-то не останется сиротой. Негодяи? Мерзавцы? Шизофреники? Нет слов просто.
+ + + + +
P.s. Интересно, таким образом выразить поддержку и одобрение поста тоже нельзя? Кого-то раздражает? Убрали "+" с ветки, но хоть так можно? Это делается крайне редко, так что ветку не перегружает. Пустопорожние сочинения франта бывают гораздо длиннее.
Такое ощущение, что сегодня комменты чистят рандомно У меня удалили пост со статистикой по населению и какую-то безобидную "бытовуху" с порохофилями
К вопросу о языке. Случайно с полчаса назад включил на ТВ передачу "Світське життя". Показывали как раз пару молодожёнов - Диму Комарова и Александру Кучеренко. Он говорил по-русски, она - по-украински. И никаких проблем. В отличие от наших "патриотов". Интересно, сейчас эти ребята во главе с франтом налетят с обвинениями в адрес Кучеренко - "почему не заставила Диму говорить по-украински, как она вообще посмела пойти за него замуж - он ведь даже свою передачу ведёт на русском, почему вообще его на ТВ не заставили перейти на украинский".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Faceless Можно вопрос. Не хочу "обсуждать модерацию". Надоело и всё, в общем-то, понятно. Не видел поста innamax2008 - видимо, быстро удалили, поэтому не могу и не буду обсуждать правильность бана. Но всё же интересно, что же он написал, что забанили на 4 дня. Неужели что-то более хамское и чего-то там возбуждающее, чем эфир viewtopic.php?p=4696109&sid=7131bd5e30a2db43ce9b46d0e59be47b#p4696109? Дважды написал жалобу - вчера и сегодня - пост висит как ни в чём не бывало. Это нормальный пост по Вашему мнению? Вы сейчас, насколько понял, в отпуске, поэтому спрашиваю Вас не как модератора, а как просто форумчанина. И, если можно, интересно узнать Ваше мнение по поводу того, о чём я написал viewtopic.php?p=4696453#p4696453.
Если не хотите/не можете написать здесь, можно в личку. Хотя, конечно, интереснее было бы здесь. Ещё Горбачёв в той ещё стране 35 лет назад призывал к большей демократии и открытости.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.