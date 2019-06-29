Lisher написав:

Хорошая новость:ЦВК таки зарегистрировала Рух Нових Сил для выборов в парламент, так что голосовалку тут можно уже менять.5% они преодолеют - это факт, даже с учетом махинаций с подсчетом.И вот свежей "социологии", чтоб понимать их реальные рейтинги не просто выше каких-то 1% как на прошлой неделе рисовали социологи.Твиттер конечно не супер-репрезентативен в этом плане, в первую очередь изза ограничения 4мя вариантами в опроснике.Но там даже выборки уже поболее 2000 человек(стандартное для социологических компаний количество респондентов) с охватом публикаций более 30-40 тыс каждая и количество поучавствовавших в опросах будет только увеличиваться.Даже РадиоСвободовский опросник, с типично порошенковской аудиторией имеет более:1000 голосов за "Інші" и более 200 комментариев за Рух Нових Сил. Что дает минимум 15% в сумме.Остальные приведенные опросники не от каких-то средоточий РНСников, а скорее в общем "демократы":Автомайдан - считай Гриценковцы, Ледокоин - антипорошенковец, Сентинел - вообще более космополит