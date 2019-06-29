ЛАД написав:Интересно, сейчас эти ребята во главе с франтом налетят с обвинениями в адрес Кучеренко - "почему не заставила Диму говорить по-украински, как она вообще посмела пойти за него замуж - он ведь даже свою передачу ведёт на русском, почему вообще его на ТВ не заставили перейти на украинский".
Это не все - вы еще забыли о том, что у них разница в возрасте. По современным меркам небольшая - 14 лет. Но в вопросе языка определяющая. Потому что он - 37-летний совок с промытыми мозгами, а вона - 23-річна вільна від московії панянка