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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3374337533763377

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 161
Аграрна партія України
1%
1
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
44
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 01:59

  ЛАД написав:Интересно, сейчас эти ребята во главе с франтом налетят с обвинениями в адрес Кучеренко - "почему не заставила Диму говорить по-украински, как она вообще посмела пойти за него замуж - он ведь даже свою передачу ведёт на русском, почему вообще его на ТВ не заставили перейти на украинский". :lol:


Это не все - вы еще забыли о том, что у них разница в возрасте. По современным меркам небольшая - 14 лет. Но в вопросе языка определяющая. Потому что он - 37-летний совок с промытыми мозгами, а вона - 23-річна вільна від московії панянка :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 30 чер, 2019 02:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 02:01

Re: Політичні дискусії

Там ещё похоже, что она украиноязычная еврейка из Днепра...
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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