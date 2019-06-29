Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Интересно, сейчас эти ребята во главе с франтом налетят с обвинениями в адрес Кучеренко - "почему не заставила Диму говорить по-украински, как она вообще посмела пойти за него замуж - он ведь даже свою передачу ведёт на русском, почему вообще его на ТВ не заставили перейти на украинский".
Это не все - вы еще забыли о том, что у них разница в возрасте. По современным меркам небольшая - 14 лет. Но в вопросе языка определяющая. Потому что он - 37-летний совок с промытыми мозгами, а вона - 23-річна вільна від московії панянка
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 30 чер, 2019 02:01, всього редагувалось 1 раз.
Любителям руССкого міра, російської мови, примітивної сировинної економіки і "братського російського народу", що окупував український Крим і частину Донбасу - раджу почитати російського ж пропагандиста про реальний стан речей в Расеї. Реальне життя під справжнім власовським прапором!!!
"Это наводнение в Иркутской области. Но на самом деле это не только наводнение. Так выглядит то, что у нас стыдливо называется "выводом средств". Те самые четыре-пять триллионов, которые украдены у России и спущены в никуда нынешней компрадорской властью. Поэтому просто нет средств для проведения стандартных противопаводковых мероприятий, стоимость которых по сравнению с ущербом от наводнений примерно на порядок ниже.
Украденные у России триллионы - это непостроенные больницы, заводы, изношенная до предела инфраструктура, отсутствие всех необходимых мероприятий, которые жизненно необходимы, чтобы жить в 21 веке по-человечески. Воры крадут не просто деньги - они крадут будущее у страны и ее настоящее.
Мало того, что правящая знать украла и банально разбазарила триллионы (не рублей, а долларов), но она высасывает досуха и регионы, восполняя за их счет свою бездарность, провалы и просчеты. И нищие регионы физически не могут заниматься самоспасением. Каждый такой случай, как сейчас в Иркутске, выглядит одинаково - приедет МЧС - значит, спасет. Не приедет - будем надеяться, что как-то выживем. "
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
"Слуги народу" - зразкові охлократи? "Чесні і непідкупні?? І "храмотні спеціалісти"??
"Проводится проверка кандидата от "Слуги народа" Куницкого, у которого нашли паспорт Израиля, - советник главы ЦИК Остапа. ВИДЕО
Напомним, народный депутат Андрей Денисенко обнародовал снимки якобы израильского паспорта Куницкого и рассказал, что того в 2015 году его депортировали из Украины за нарушение пограничного режима. Также депутат утверждает, что в 2019 году Куницкий 5 раз был в России, и российско-украинскую границу он пересекал именно по паспорту Израиля.