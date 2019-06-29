Додано: Нед 30 чер, 2019 06:55

Любителям руССкого міра, російської мови, примітивної сировинної економіки і "братського російського народу", що окупував український Крим і частину Донбасу - раджу почитати російського ж пропагандиста про реальний стан речей в Расеї.Реальне життя під справжнім власовським прапором!!!"Это наводнение в Иркутской области. Но на самом деле это не только наводнение. Так выглядит то, что у нас стыдливо называется "выводом средств". Те самые четыре-пять триллионов, которые украдены у России и спущены в никуда нынешней компрадорской властью. Поэтому просто нет средств для проведения стандартных противопаводковых мероприятий, стоимость которых по сравнению с ущербом от наводнений примерно на порядок ниже.Украденные у России триллионы - это непостроенные больницы, заводы, изношенная до предела инфраструктура, отсутствие всех необходимых мероприятий, которые жизненно необходимы, чтобы жить в 21 веке по-человечески. Воры крадут не просто деньги - они крадут будущее у страны и ее настоящее.Мало того, что правящая знать украла и банально разбазарила триллионы (не рублей, а долларов), но она высасывает досуха и регионы, восполняя за их счет свою бездарность, провалы и просчеты. И нищие регионы физически не могут заниматься самоспасением. Каждый такой случай, как сейчас в Иркутске, выглядит одинаково - приедет МЧС - значит, спасет. Не приедет - будем надеяться, что как-то выживем. "