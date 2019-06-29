Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3374337533763377 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 161 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 4 Голос 20% 33 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 44 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 24% 38 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 161 Додано: Нед 30 чер, 2019 07:53 Що таке Зе- та зекоманда?





"Благодаря операции "Зеленский" Кремль получит в Украине все, что хотел.



Я бы про Медведчука добавил, что он уже контролирует ведущие украинские каналы. Такая кремлевская пропаганда мутным потоком идет в Украине.



И собственно основная ошибка – вся избирательная кампания Зеленского, я не знаю, о чем думает Зеленский или вообще разбирается он в чем-нибудь, но те люди, которые руководят этим проектом, построили всю избирательную кампанию на тезисе «Мы партия мира» и мы боремся с «партией войны».



И это центральный лозунг кремлевской пропаганды, что бывшее украинское руководство – это «партия войны», и Зеленскому показалось, что это выгодное обвинение в адрес Порошенко, что является чушью.





В Украине нет «партии войны», Украина – жертва агрессии. Есть две партии – партия капитуляции и партия сопротивления агрессии, которая прекрасно понимает, что форма сопротивления, это не военная операция по освобождению Крыма и Донбасса, а недопущение дипломатическими и

военными средствами дальнейшей агрессии Москвы», – сказал он."





https://uainfo.org/blognews/1561836302- ... raine.html Піонтковський аналізує риторику преЗЕдента та зекоманди:"Благодаря операции "Зеленский" Кремль получит в Украине все, что хотел.Я бы про Медведчука добавил, что он уже контролирует ведущие украинские каналы. Такая кремлевская пропаганда мутным потоком идет в Украине.И собственно основная ошибка – вся избирательная кампания Зеленского, я не знаю, о чем думает Зеленский или вообще разбирается он в чем-нибудь, но те люди, которые руководят этим проектом, построили всю избирательную кампанию на тезисе «Мы партия мира» и мы боремся с «партией войны».И это центральный лозунг кремлевской пропаганды, что бывшее украинское руководство – это «партия войны», и Зеленскому показалось, что это выгодное обвинение в адрес Порошенко, что является чушью.В Украине нет «партии войны», Украина – жертва агрессии. Есть две партии – партия капитуляции и партия сопротивления агрессии, которая прекрасно понимает, что форма сопротивления, это не военная операция по освобождению Крыма и Донбасса, а недопущение дипломатическими ивоенными средствами дальнейшей агрессии Москвы», – сказал он." Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20203 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 08:15 Frant написав: Любителям руССкого міра, російської мови, примітивної сировинної економіки і "братського російського народу", що окупував український Крим і частину Донбасу - раджу почитати російського ж пропагандиста про реальний стан речей в Расеї.

Реальне життя під справжнім власовським прапором!!!



https://el-murid.livejournal.com/4175157.html

Это наводнение в Иркутской области. Но на самом деле это не только наводнение. Так выглядит то, что у нас стыдливо называется "выводом средств". Те самые четыре-пять триллионов, которые украдены у России и спущены в никуда нынешней компрадорской властью. Поэтому просто нет средств для проведения стандартных противопаводковых мероприятий, стоимость которых по сравнению с ущербом от наводнений примерно на порядок ниже.



Любителям руССкого міра, російської мови, примітивної сировинної економіки і "братського російського народу", що окупував український Крим і частину Донбасу - раджу почитати російського ж пропагандиста про реальний стан речей в Расеї.Реальне життя під справжнім власовським прапором!!!Это наводнение в Иркутской области. Но на самом деле это не только наводнение. Так выглядит то, что у нас стыдливо называется "выводом средств". Те самые четыре-пять триллионов, которые украдены у России и спущены в никуда нынешней компрадорской властью. Поэтому просто нет средств для проведения стандартных противопаводковых мероприятий, стоимость которых по сравнению с ущербом от наводнений примерно на порядок ниже.



А на западной Украине ничего в этом году не затопило? Здесь с противопаводковыми мероприятиями все в порядке последние 5-10-15 лет?

Что тебе та Россия, ты же в Украине живешь А на западной Украине ничего в этом году не затопило? Здесь с противопаводковыми мероприятиями все в порядке последние 5-10-15 лет?Что тебе та Россия, ты же в Украине живешь Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1511 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 08:19 shapo написав: Frant написав: Любителям руССкого міра, російської мови, примітивної сировинної економіки і "братського російського народу", що окупував український Крим і частину Донбасу - раджу почитати російського ж пропагандиста про реальний стан речей в Расеї.

Реальне життя під справжнім власовським прапором!!!



https://el-murid.livejournal.com/4175157.html

Это наводнение в Иркутской области. Но на самом деле это не только наводнение. Так выглядит то, что у нас стыдливо называется "выводом средств". Те самые четыре-пять триллионов, которые украдены у России и спущены в никуда нынешней компрадорской властью. Поэтому просто нет средств для проведения стандартных противопаводковых мероприятий, стоимость которых по сравнению с ущербом от наводнений примерно на порядок ниже.



Любителям руССкого міра, російської мови, примітивної сировинної економіки і "братського російського народу", що окупував український Крим і частину Донбасу - раджу почитати російського ж пропагандиста про реальний стан речей в Расеї.Реальне життя під справжнім власовським прапором!!!Это наводнение в Иркутской области. Но на самом деле это не только наводнение. Так выглядит то, что у нас стыдливо называется "выводом средств". Те самые четыре-пять триллионов, которые украдены у России и спущены в никуда нынешней компрадорской властью. Поэтому просто нет средств для проведения стандартных противопаводковых мероприятий, стоимость которых по сравнению с ущербом от наводнений примерно на порядок ниже.



А на западной Украине ничего в этом году не затопило? Здесь с противопаводковыми мероприятиями все в порядке последние 5-10-15 лет?

Что тебе та Россия, ты же в Украине живешь А на западной Украине ничего в этом году не затопило? Здесь с противопаводковыми мероприятиями все в порядке последние 5-10-15 лет?Что тебе та Россия, ты же в Украине живешь

Росія як країна агресор, країна&окупант нав'язує нам свою культуру, русіш-мову і беззаконня як правила гри.



Ватніки не люблять, коли описується реальна Расея. Не все добре під власовським прапором, да? Росія як країна агресор, країна&окупант нав'язує нам свою культуру, русіш-мову і беззаконня як правила гри.Ватніки не люблять, коли описується реальна Расея. Не все добре під власовським прапором, да? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20203 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 09:12 Ну вот какое отношение имеет паводок в другой стране к ветке "политические дискуссии"?

Просьба к модераторам

Запилите плз отдельную ветку "проблемы Рашки", а то некоторые деятели уже всю политическую ветку этим захезали. И перебросьте все тематические посты туда.

Ну неинтересно мне и многим другим читать, что и как там там в Рашкостане antey1969 1

Повідомлень: 8421 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1005 раз. Подякували: 2247 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3374337533763377 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм