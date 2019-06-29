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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 161
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
20%
33
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
44
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 07:53

Що таке Зе- та зекоманда?

Піонтковський аналізує риторику преЗЕдента та зекоманди:


"Благодаря операции "Зеленский" Кремль получит в Украине все, что хотел.

Я бы про Медведчука добавил, что он уже контролирует ведущие украинские каналы. Такая кремлевская пропаганда мутным потоком идет в Украине.

И собственно основная ошибка – вся избирательная кампания Зеленского, я не знаю, о чем думает Зеленский или вообще разбирается он в чем-нибудь, но те люди, которые руководят этим проектом, построили всю избирательную кампанию на тезисе «Мы партия мира» и мы боремся с «партией войны».

И это центральный лозунг кремлевской пропаганды, что бывшее украинское руководство – это «партия войны», и Зеленскому показалось, что это выгодное обвинение в адрес Порошенко, что является чушью.


В Украине нет «партии войны», Украина – жертва агрессии. Есть две партии – партия капитуляции и партия сопротивления агрессии, которая прекрасно понимает, что форма сопротивления, это не военная операция по освобождению Крыма и Донбасса, а недопущение дипломатическими и
военными средствами дальнейшей агрессии Москвы», – сказал он."


https://uainfo.org/blognews/1561836302- ... raine.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 08:15

  Frant написав:Любителям руССкого міра, російської мови, примітивної сировинної економіки і "братського російського народу", що окупував український Крим і частину Донбасу - раджу почитати російського ж пропагандиста про реальний стан речей в Расеї.
Реальне життя під справжнім власовським прапором!!!

https://el-murid.livejournal.com/4175157.html
Это наводнение в Иркутской области. Но на самом деле это не только наводнение. Так выглядит то, что у нас стыдливо называется "выводом средств". Те самые четыре-пять триллионов, которые украдены у России и спущены в никуда нынешней компрадорской властью. Поэтому просто нет средств для проведения стандартных противопаводковых мероприятий, стоимость которых по сравнению с ущербом от наводнений примерно на порядок ниже.



А на западной Украине ничего в этом году не затопило? Здесь с противопаводковыми мероприятиями все в порядке последние 5-10-15 лет?
Что тебе та Россия, ты же в Украине живешь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 08:19

  shapo написав:
  Frant написав:Любителям руССкого міра, російської мови, примітивної сировинної економіки і "братського російського народу", що окупував український Крим і частину Донбасу - раджу почитати російського ж пропагандиста про реальний стан речей в Расеї.
Реальне життя під справжнім власовським прапором!!!

https://el-murid.livejournal.com/4175157.html
Это наводнение в Иркутской области. Но на самом деле это не только наводнение. Так выглядит то, что у нас стыдливо называется "выводом средств". Те самые четыре-пять триллионов, которые украдены у России и спущены в никуда нынешней компрадорской властью. Поэтому просто нет средств для проведения стандартных противопаводковых мероприятий, стоимость которых по сравнению с ущербом от наводнений примерно на порядок ниже.



А на западной Украине ничего в этом году не затопило? Здесь с противопаводковыми мероприятиями все в порядке последние 5-10-15 лет?
Что тебе та Россия, ты же в Украине живешь

Росія як країна агресор, країна&окупант нав'язує нам свою культуру, русіш-мову і беззаконня як правила гри.

Ватніки не люблять, коли описується реальна Расея. Не все добре під власовським прапором, да?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 09:12

Ну вот какое отношение имеет паводок в другой стране к ветке "политические дискуссии"?
Просьба к модераторам
Запилите плз отдельную ветку "проблемы Рашки", а то некоторые деятели уже всю политическую ветку этим захезали. И перебросьте все тематические посты туда.
Ну неинтересно мне и многим другим читать, что и как там там в Рашкостане
antey1969
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