Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Піонтковський аналізує риторику преЗЕдента та зекоманди:
"Благодаря операции "Зеленский" Кремль получит в Украине все, что хотел.
Я бы про Медведчука добавил, что он уже контролирует ведущие украинские каналы. Такая кремлевская пропаганда мутным потоком идет в Украине.
И собственно основная ошибка – вся избирательная кампания Зеленского, я не знаю, о чем думает Зеленский или вообще разбирается он в чем-нибудь, но те люди, которые руководят этим проектом, построили всю избирательную кампанию на тезисе «Мы партия мира» и мы боремся с «партией войны».
И это центральный лозунг кремлевской пропаганды, что бывшее украинское руководство – это «партия войны», и Зеленскому показалось, что это выгодное обвинение в адрес Порошенко, что является чушью.
В Украине нет «партии войны», Украина – жертва агрессии. Есть две партии – партия капитуляции и партия сопротивления агрессии, которая прекрасно понимает, что форма сопротивления, это не военная операция по освобождению Крыма и Донбасса, а недопущение дипломатическими и военными средствами дальнейшей агрессии Москвы», – сказал он."
Frant написав:Любителям руССкого міра, російської мови, примітивної сировинної економіки і "братського російського народу", що окупував український Крим і частину Донбасу - раджу почитати російського ж пропагандиста про реальний стан речей в Расеї. Реальне життя під справжнім власовським прапором!!!
https://el-murid.livejournal.com/4175157.html Это наводнение в Иркутской области. Но на самом деле это не только наводнение. Так выглядит то, что у нас стыдливо называется "выводом средств". Те самые четыре-пять триллионов, которые украдены у России и спущены в никуда нынешней компрадорской властью. Поэтому просто нет средств для проведения стандартных противопаводковых мероприятий, стоимость которых по сравнению с ущербом от наводнений примерно на порядок ниже.
А на западной Украине ничего в этом году не затопило? Здесь с противопаводковыми мероприятиями все в порядке последние 5-10-15 лет? Что тебе та Россия, ты же в Украине живешь
Frant написав:Любителям руССкого міра, російської мови, примітивної сировинної економіки і "братського російського народу", що окупував український Крим і частину Донбасу - раджу почитати російського ж пропагандиста про реальний стан речей в Расеї. Реальне життя під справжнім власовським прапором!!!
https://el-murid.livejournal.com/4175157.html Это наводнение в Иркутской области. Но на самом деле это не только наводнение. Так выглядит то, что у нас стыдливо называется "выводом средств". Те самые четыре-пять триллионов, которые украдены у России и спущены в никуда нынешней компрадорской властью. Поэтому просто нет средств для проведения стандартных противопаводковых мероприятий, стоимость которых по сравнению с ущербом от наводнений примерно на порядок ниже.
А на западной Украине ничего в этом году не затопило? Здесь с противопаводковыми мероприятиями все в порядке последние 5-10-15 лет? Что тебе та Россия, ты же в Украине живешь
Росія як країна агресор, країна&окупант нав'язує нам свою культуру, русіш-мову і беззаконня як правила гри.
Ватніки не люблять, коли описується реальна Расея. Не все добре під власовським прапором, да?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Ну вот какое отношение имеет паводок в другой стране к ветке "политические дискуссии"? Просьба к модераторам Запилите плз отдельную ветку "проблемы Рашки", а то некоторые деятели уже всю политическую ветку этим захезали. И перебросьте все тематические посты туда. Ну неинтересно мне и многим другим читать, что и как там там в Рашкостане