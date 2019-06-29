Додано: Нед 30 чер, 2019 10:21

Такси из аэропорта до Ялты обойдется от 1400 рублей. Относительно приличная гостиница стоит от 5000 рублей в сутки. Отель «Интурист» с 4 звездами – от 10 000 рублей в сутки.Рестораны в Крыму разные.Если не испытывать судьбу и при этом особо не шиковать, то обед обойдется около 1000 рублей на одного человека. В пафосных местах – крымские устрицы по 550 рублей за штуку.И главное, что не делает Крым нормальным курортом – это то, что Крым по-прежнему остается советским. На туриста по-прежнему смотрят как на одноразовый предмет. Особенности современного информационного общества, когда отзыв о твоем ресторане или гостинице навечно остается в интернете, для крымчан так и не стали реальностью.Российский турист давно уже привык, что он на отдыхе - царь и бог, за 15 тысяч рублей россиянин покупает турецкий тур с чартером и получает европейского качества сервис. Продать русскому туристу крымский патриотизм за две турецкие цены можно только один раз, да и то очень немногим. Те, кто ехали в Крым из этих соображений побывали там еще в 2015, 2016 годах. И все. Больше их туда не заманишь.Никакие инвестиции больших корпораций, новый аэропорт, трасса Таврида и прочие мегапроекты этого положения не исправят. Тысячи небольших гостиниц, кафе и рестораны, экскурсионные бюро и сервисы проката автомобилей, устричные фермы и сувенирные магазины открывают в любом туристическом городе Европы и Азии не корпорации, а самые простые люди.То, что спустя пять лет москвичи или екатеринбуржцы едут открывать свой бизнес в Батуми, а не в Евпаторию и Севастополь, говорит не о том, что они боятся санкций. Это говорит о том, что игра не стоит свеч. Что они уверены в том, что бывшие украинские, а теперь российские чиновники и менты разденут тебя как липку, что стоимость строительства в Крыму выше чем в Подмосковье, что разговоры об особой экономической зоне остаются анекдотами как «дальневосточный гектар».