Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Піонтковський аналізує риторику преЗЕдента та зекоманди:
"Благодаря операции "Зеленский" Кремль получит в Украине все, что хотел.
Я бы про Медведчука добавил, что он уже контролирует ведущие украинские каналы. Такая кремлевская пропаганда мутным потоком идет в Украине.
И собственно основная ошибка – вся избирательная кампания Зеленского, я не знаю, о чем думает Зеленский или вообще разбирается он в чем-нибудь, но те люди, которые руководят этим проектом, построили всю избирательную кампанию на тезисе «Мы партия мира» и мы боремся с «партией войны».
И это центральный лозунг кремлевской пропаганды, что бывшее украинское руководство – это «партия войны», и Зеленскому показалось, что это выгодное обвинение в адрес Порошенко, что является чушью.
В Украине нет «партии войны», Украина – жертва агрессии. Есть две партии – партия капитуляции и партия сопротивления агрессии, которая прекрасно понимает, что форма сопротивления, это не военная операция по освобождению Крыма и Донбасса, а недопущение дипломатическими и военными средствами дальнейшей агрессии Москвы», – сказал он."
Frant написав:Любителям руССкого міра, російської мови, примітивної сировинної економіки і "братського російського народу", що окупував український Крим і частину Донбасу - раджу почитати російського ж пропагандиста про реальний стан речей в Расеї. Реальне життя під справжнім власовським прапором!!!
https://el-murid.livejournal.com/4175157.html Это наводнение в Иркутской области. Но на самом деле это не только наводнение. Так выглядит то, что у нас стыдливо называется "выводом средств". Те самые четыре-пять триллионов, которые украдены у России и спущены в никуда нынешней компрадорской властью. Поэтому просто нет средств для проведения стандартных противопаводковых мероприятий, стоимость которых по сравнению с ущербом от наводнений примерно на порядок ниже.
А на западной Украине ничего в этом году не затопило? Здесь с противопаводковыми мероприятиями все в порядке последние 5-10-15 лет? Что тебе та Россия, ты же в Украине живешь
Frant написав:Любителям руССкого міра, російської мови, примітивної сировинної економіки і "братського російського народу", що окупував український Крим і частину Донбасу - раджу почитати російського ж пропагандиста про реальний стан речей в Расеї. Реальне життя під справжнім власовським прапором!!!
https://el-murid.livejournal.com/4175157.html Это наводнение в Иркутской области. Но на самом деле это не только наводнение. Так выглядит то, что у нас стыдливо называется "выводом средств". Те самые четыре-пять триллионов, которые украдены у России и спущены в никуда нынешней компрадорской властью. Поэтому просто нет средств для проведения стандартных противопаводковых мероприятий, стоимость которых по сравнению с ущербом от наводнений примерно на порядок ниже.
А на западной Украине ничего в этом году не затопило? Здесь с противопаводковыми мероприятиями все в порядке последние 5-10-15 лет? Что тебе та Россия, ты же в Украине живешь
Росія як країна агресор, країна&окупант нав'язує нам свою культуру, русіш-мову і беззаконня як правила гри.
Ватніки не люблять, коли описується реальна Расея. Не все добре під власовським прапором, да?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Ну вот какое отношение имеет паводок в другой стране к ветке "политические дискуссии"? Просьба к модераторам Запилите плз отдельную ветку "проблемы Рашки", а то некоторые деятели уже всю политическую ветку этим захезали. И перебросьте все тематические посты туда. Ну неинтересно мне и многим другим читать, что и как там там в Рашкостане
Frant написав:Росія як країна агресор, країна&окупант нав'язує нам свою культуру, русіш-мову і беззаконня як правила гри.
Для минимум трети населения ничего навязывать не нужно т.к. русский язык и культура для него привиты от рождения. А с беззаконием совсем смешно. Эта Россия тут заставляет брать взятки, откаты, распиливать бюджетные потоки?
Frant написав:Ватніки не люблять, коли описується реальна Расея. Не все добре під власовським прапором, да?
Был такой генсек Горбачев который говорил охотно и много всякой чуши совсем без бумажки в отличие от Зеленского или Брежнева. Но одну умную вещь я от него услышал - Он сказал "Нет на свете стран без проблем. Назовите такую и я в нее уеду". Так что в самой благополучной стране мира при желании можно найти все что угодно. Поэтому заткнулся бы ты уже на тему как у соседа корова сдохла ,"человек с техническими достижениями"
Такси из аэропорта до Ялты обойдется от 1400 рублей. Относительно приличная гостиница стоит от 5000 рублей в сутки. Отель «Интурист» с 4 звездами – от 10 000 рублей в сутки. Рестораны в Крыму разные. Если не испытывать судьбу и при этом особо не шиковать, то обед обойдется около 1000 рублей на одного человека. В пафосных местах – крымские устрицы по 550 рублей за штуку. И главное, что не делает Крым нормальным курортом – это то, что Крым по-прежнему остается советским. На туриста по-прежнему смотрят как на одноразовый предмет. Особенности современного информационного общества, когда отзыв о твоем ресторане или гостинице навечно остается в интернете, для крымчан так и не стали реальностью. Российский турист давно уже привык, что он на отдыхе - царь и бог, за 15 тысяч рублей россиянин покупает турецкий тур с чартером и получает европейского качества сервис. Продать русскому туристу крымский патриотизм за две турецкие цены можно только один раз, да и то очень немногим. Те, кто ехали в Крым из этих соображений побывали там еще в 2015, 2016 годах. И все. Больше их туда не заманишь. Никакие инвестиции больших корпораций, новый аэропорт, трасса Таврида и прочие мегапроекты этого положения не исправят. Тысячи небольших гостиниц, кафе и рестораны, экскурсионные бюро и сервисы проката автомобилей, устричные фермы и сувенирные магазины открывают в любом туристическом городе Европы и Азии не корпорации, а самые простые люди. То, что спустя пять лет москвичи или екатеринбуржцы едут открывать свой бизнес в Батуми, а не в Евпаторию и Севастополь, говорит не о том, что они боятся санкций. Это говорит о том, что игра не стоит свеч. Что они уверены в том, что бывшие украинские, а теперь российские чиновники и менты разденут тебя как липку, что стоимость строительства в Крыму выше чем в Подмосковье, что разговоры об особой экономической зоне остаются анекдотами как «дальневосточный гектар». https://www.crimea.kp.ru/daily/26996.7/4057124/