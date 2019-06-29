RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3374337533763377

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 161
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
20%
33
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
44
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 07:53

Що таке Зе- та зекоманда?

Піонтковський аналізує риторику преЗЕдента та зекоманди:


"Благодаря операции "Зеленский" Кремль получит в Украине все, что хотел.

Я бы про Медведчука добавил, что он уже контролирует ведущие украинские каналы. Такая кремлевская пропаганда мутным потоком идет в Украине.

И собственно основная ошибка – вся избирательная кампания Зеленского, я не знаю, о чем думает Зеленский или вообще разбирается он в чем-нибудь, но те люди, которые руководят этим проектом, построили всю избирательную кампанию на тезисе «Мы партия мира» и мы боремся с «партией войны».

И это центральный лозунг кремлевской пропаганды, что бывшее украинское руководство – это «партия войны», и Зеленскому показалось, что это выгодное обвинение в адрес Порошенко, что является чушью.


В Украине нет «партии войны», Украина – жертва агрессии. Есть две партии – партия капитуляции и партия сопротивления агрессии, которая прекрасно понимает, что форма сопротивления, это не военная операция по освобождению Крыма и Донбасса, а недопущение дипломатическими и
военными средствами дальнейшей агрессии Москвы», – сказал он."


https://uainfo.org/blognews/1561836302- ... raine.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20203
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 08:15

  Frant написав:Любителям руССкого міра, російської мови, примітивної сировинної економіки і "братського російського народу", що окупував український Крим і частину Донбасу - раджу почитати російського ж пропагандиста про реальний стан речей в Расеї.
Реальне життя під справжнім власовським прапором!!!

https://el-murid.livejournal.com/4175157.html
Это наводнение в Иркутской области. Но на самом деле это не только наводнение. Так выглядит то, что у нас стыдливо называется "выводом средств". Те самые четыре-пять триллионов, которые украдены у России и спущены в никуда нынешней компрадорской властью. Поэтому просто нет средств для проведения стандартных противопаводковых мероприятий, стоимость которых по сравнению с ущербом от наводнений примерно на порядок ниже.



А на западной Украине ничего в этом году не затопило? Здесь с противопаводковыми мероприятиями все в порядке последние 5-10-15 лет?
Что тебе та Россия, ты же в Украине живешь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1513
З нами з: 29.05.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 08:19

  shapo написав:
  Frant написав:Любителям руССкого міра, російської мови, примітивної сировинної економіки і "братського російського народу", що окупував український Крим і частину Донбасу - раджу почитати російського ж пропагандиста про реальний стан речей в Расеї.
Реальне життя під справжнім власовським прапором!!!

https://el-murid.livejournal.com/4175157.html
Это наводнение в Иркутской области. Но на самом деле это не только наводнение. Так выглядит то, что у нас стыдливо называется "выводом средств". Те самые четыре-пять триллионов, которые украдены у России и спущены в никуда нынешней компрадорской властью. Поэтому просто нет средств для проведения стандартных противопаводковых мероприятий, стоимость которых по сравнению с ущербом от наводнений примерно на порядок ниже.



А на западной Украине ничего в этом году не затопило? Здесь с противопаводковыми мероприятиями все в порядке последние 5-10-15 лет?
Что тебе та Россия, ты же в Украине живешь

Росія як країна агресор, країна&окупант нав'язує нам свою культуру, русіш-мову і беззаконня як правила гри.

Ватніки не люблять, коли описується реальна Расея. Не все добре під власовським прапором, да?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20203
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 09:12

Ну вот какое отношение имеет паводок в другой стране к ветке "политические дискуссии"?
Просьба к модераторам
Запилите плз отдельную ветку "проблемы Рашки", а то некоторые деятели уже всю политическую ветку этим захезали. И перебросьте все тематические посты туда.
Ну неинтересно мне и многим другим читать, что и как там там в Рашкостане
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8422
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1005 раз.
Подякували: 2248 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 09:42

  Frant написав:Росія як країна агресор, країна&окупант нав'язує нам свою культуру, русіш-мову і беззаконня як правила гри.


Для минимум трети населения ничего навязывать не нужно т.к. русский язык и культура для него привиты от рождения.
А с беззаконием совсем смешно.
Эта Россия тут заставляет брать взятки, откаты, распиливать бюджетные потоки?

  Frant написав:Ватніки не люблять, коли описується реальна Расея. Не все добре під власовським прапором, да?


Был такой генсек Горбачев который говорил охотно и много всякой чуши совсем без бумажки в отличие от Зеленского или Брежнева.
Но одну умную вещь я от него услышал - Он сказал "Нет на свете стран без проблем. Назовите такую и я в нее уеду".
Так что в самой благополучной стране мира при желании можно найти все что угодно.
Поэтому заткнулся бы ты уже на тему как у соседа корова сдохла ,"человек с техническими достижениями"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1513
З нами з: 29.05.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 10:21

Почему из Крыма не выходит Лазурный берег

Такси из аэропорта до Ялты обойдется от 1400 рублей. Относительно приличная гостиница стоит от 5000 рублей в сутки. Отель «Интурист» с 4 звездами – от 10 000 рублей в сутки.
Рестораны в Крыму разные.
Если не испытывать судьбу и при этом особо не шиковать, то обед обойдется около 1000 рублей на одного человека. В пафосных местах – крымские устрицы по 550 рублей за штуку.
И главное, что не делает Крым нормальным курортом – это то, что Крым по-прежнему остается советским. На туриста по-прежнему смотрят как на одноразовый предмет. Особенности современного информационного общества, когда отзыв о твоем ресторане или гостинице навечно остается в интернете, для крымчан так и не стали реальностью.
Российский турист давно уже привык, что он на отдыхе - царь и бог, за 15 тысяч рублей россиянин покупает турецкий тур с чартером и получает европейского качества сервис. Продать русскому туристу крымский патриотизм за две турецкие цены можно только один раз, да и то очень немногим. Те, кто ехали в Крым из этих соображений побывали там еще в 2015, 2016 годах. И все. Больше их туда не заманишь.
Никакие инвестиции больших корпораций, новый аэропорт, трасса Таврида и прочие мегапроекты этого положения не исправят. Тысячи небольших гостиниц, кафе и рестораны, экскурсионные бюро и сервисы проката автомобилей, устричные фермы и сувенирные магазины открывают в любом туристическом городе Европы и Азии не корпорации, а самые простые люди.
То, что спустя пять лет москвичи или екатеринбуржцы едут открывать свой бизнес в Батуми, а не в Евпаторию и Севастополь, говорит не о том, что они боятся санкций. Это говорит о том, что игра не стоит свеч. Что они уверены в том, что бывшие украинские, а теперь российские чиновники и менты разденут тебя как липку, что стоимость строительства в Крыму выше чем в Подмосковье, что разговоры об особой экономической зоне остаются анекдотами как «дальневосточный гектар».
https://www.crimea.kp.ru/daily/26996.7/4057124/
moniks
 
Повідомлень: 1251
З нами з: 27.08.14
Подякував: 865 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 10:25

про Крым устами россиянина послушайте если не лень

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2498
З нами з: 06.04.16
Подякував: 669 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 11:06

Re: Політичні дискусії

Вакарчук плавает в тарифах:
https://youtu.be/RL8JfgbLT7w?t=352
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
Повідомлень: 1539
З нами з: 08.10.15
Подякував: 568 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3374337533763377
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12744)
30.06.2019 12:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.