Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Сколько сейчас стоит газ для населения? - Вакарчук - Сто? Двести пятьлесят?
Юля смотрела на Славу как на умалишенного.
В принципе Слава жгет таким мощным популизмом все время, что Юля думает - я не знала, что так можно.
Тоже вчера глянул дебаты - и чему Славика в этих Йелях учили? Порвала она его как тузик грелку, конечно. Со Славиком справится и менее опытный спикер, а он додумался полезть в дискуссию с королевой НЛП, еще и с полнейшим незнанием предмета!!
Frant написав:Питання до зРадіо - чому серед україномовних практично немає сепаратистів?
Гастарбайтеры в России из западных украиномовных регионов Украины это кто, сепары или патриоты?
кандидату українофобських наук, пану Шапо, треба спочатку зрозуміти, хто такі сепаратисти. А потім вже задавати питання.
Сепаратист - это прежде всего тот кто пишет подобное:
Frant написав:
expert_OXPEHEHKO написав:мне лично плевать, я пока наблюдаю процесс закрытия проекта "незалежная Украина".
"Украинский" проект всегда был мертворожденным. Удивительно, что он аж 22 года протянул.. Видно, никому из соседей территория не понадобилась. Пока что...
А после пройдя инструктаж начинает кричать, что он патриот украиноязычный. Т.е. сразу понятно, что человек продвигающий русский мир получил новые инструкции и начал действовать по новому, а именно начала его продвигать завуалированно и используя украинский язык. И еще несколько патриотических высказывания от "патриота":
Frant написав:
pete написав:если оставить руководить пастора и кроля - рАссея возьмет нас ВСЕХ к осени!!!! Только реальные бандеровцы будут отбиваться
С первым пунктом - согласен на 100%. Второй - руссских нельзя пускать даже в Донбасс. Надо сразу начинать полноценную кровопролитную войну.
Амбруаз Паре написав:Вы думаете,что после крымского кидка украинская армия будет воевать?
Уверен в этом. Крым - все таки не совсем наша территория, и за нее лить свою кровь - как то не хотелось бы. А вот континентальная Украина - это уж наша, украинская земля!
Frant написав:Потенції у тягнібоків вистачить лише на те, щоб експропріювати майно (фабрики, заводи, пароходи) у нинішніх власників. Відбудеться лише зміна декорацій.
Бandera написав:А от злочини сталінського СРСР та НКВД і проти поляків і проти українців були неспровокован
Тобто СРСР і НКВД - то злочинці, а ОУН-УПА - то "славні херої"? Як би поляки так не боялись Росії, то за Волинську різню 1943 року Україна мусила б полякам не одну бочку золота викотити. А так - пшеки мовчать і заплющують очі на "подвиги" ОУН-УПА.
Frant написав:Ка бы там не мыли, не терли "хероев" ОУН_УПА, от фашистского налета их не удастся отшкрябать...
Frant написав:Совершенно верно. если учесть историю Украины, то "самостийныки" сливали ее территорию и богатства очень быстро. Уж лучше ПРасты - у этих хоть имеются здесь фабрики, заводы, земли-пароходы.
Frant написав:Я в этом не сомневаюсь. Самостийныки - они такие маргиналы, такие тупые, что могут только отдавать украинские территории и богатства. Вечно не на ту лошадку ставили: Мазепа, Скоропадский, Петлюра, Грушевский, Ющенко, Бандера... Список можно продолжить на 10 страниц... Ну почему они такие тупые маргиналы????
В итоге - украинские проекты всегда получались либо мертворожденные, либо - такими косоглазые и криворукие, что - ой-ой-ой...
Уж лучше ПРасты - те свое имущество пшекам отдавать не намерены. В случае чего - кинутся России в ноги. Помощи просить - как это уже не раз было....
Frant написав:Я в этом не сомневаюсь. Самостийныки - они такие маргиналы, такие тупые, что могут только отдавать украинские территории и богатства. Вечно не на ту лошадку ставили: Мазепа, Скоропадский, Петлюра, Грушевский, Ющенко, Бандера... Список можно продолжить на 10 страниц... Ну почему они такие тупые маргиналы????
В итоге - украинские проекты всегда получались либо мертворожденные, либо - такими косоглазые и криворукие, что - ой-ой-ой...
Трэш, как в анекдоте про мальчика, подсмотревшего секс родителей - и эти люди запрещают ковыряться мне в носу./c/
Поставлю-ка я эти цитаты в мемориз.
По-хорошему Франту бы надо перелогиниться под другим ником и начать жизнь настоящего патриота с чистого листа, забыв ужасное антидержавное прошлое.
Frant написав:Я в этом не сомневаюсь. Самостийныки - они такие маргиналы, такие тупые, что могут только отдавать украинские территории и богатства. Вечно не на ту лошадку ставили: Мазепа, Скоропадский, Петлюра, Грушевский, Ющенко, Бандера... Список можно продолжить на 10 страниц... Ну почему они такие тупые маргиналы????
В итоге - украинские проекты всегда получались либо мертворожденные, либо - такими косоглазые и криворукие, что - ой-ой-ой...
Трэш, как в анекдоте про мальчика, подсмотревшего секс родителей - и эти люди запрещают ковыряться мне в носу./c/
Поставлю-ка я эти цитаты в мемориз.
По-хорошему Франту бы надо перелогиниться под другим ником и начать жизнь настоящего патриота с чистого листа, забыв ужасное антидержавное прошлое.
Все правда, на жаль. Історія повторюється. Українці - не фінни і не прибалти, на превеликий жаль.
Зеленський - це гірше, ніж Ющенко, Скоропадський и Грушевський. Ті хоч грамотні були. Безумовно, з позицій української державності і економіки - Зеленський набагато гірше, ніж Порошенко. І скоро публіка це відчує.
"Щоб піпл знову повернувся до своєї звичної жуйки – з 1 липня показуватимуть Сватів. Ну і генерал СБУ, який займався планом розгону Майдану, призначений заступником голови СБУ – це для вишеньки на торті.
13 тисяч людей загинуло, майже 2 мільйони залишились без домівок, щоб повернулись в країну портнови і компанія; щоб 16-річна дівчина понесла покарання за одиночний пікет проти Зеленського; щоб Кучма вів переговори з сепаратистами на їхніх умовах, а Генштаб віддав наказ «не стріляти; щоб суд скасував назви вулиці Шухевича та проспекту Бандери; щоб недолугий Данилюк загубив, а потім знайшов спеціально обладнану кімнату в РНБО; щоб «партія», прости господи, Шарія змогла балотуватися в Раду; щоб всі колишні зрадники і «п’ята колона» весело вдоволено потирали руки, тішачись приходом до влади «своїх».
Це – реванш. Вони чекали і дочекались нарешті.
це ще партія Слуга народу не виграла парламентські вибори. В парламент прийдуть нові обличчя, звісно.
Артист 95 кварталу Юзик, наприклад. Він балотується в Кривому Розі по 33 округу. А по 32 балотується подруга його дружини. А по 31 округу – двоюрідний брат мами Юзика. Ви розумієте, яка потужна команда зайде в Раду? "
Сколько сейчас стоит газ для населения? - Вакарчук - Сто? Двести пятьлесят?
Юля смотрела на Славу как на умалишенного.
В принципе Слава жгет таким мощным популизмом все время, что Юля думает - я не знала, что так можно.
Мало того что он не знает элементарного так еще и бубнит как попка заученные шаблонные фразы-лозунги о новых лицах, очередном реформаторстве и т.п. Кстати Зе того же толка персонаж. Это знаковый портрет "новых лиц" в политике. Сказать что они нулевые - значит выдать им большой кредит доверия. Ох, чувствую они накуролесят.