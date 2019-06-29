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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3375337633773378

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 161
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
20%
33
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
44
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 11:45

  freeze написав:
M-A-X написав:Вакарчук плавает в тарифах:
https://youtu.be/RL8JfgbLT7w?t=352


Это фиаско, братан /с/

Сколько сейчас стоит газ для населения?
- Вакарчук - Сто? Двести пятьлесят?

Юля смотрела на Славу как на умалишенного.

В принципе Слава жгет таким мощным популизмом все время, что Юля думает - я не знала, что так можно.


Тоже вчера глянул дебаты - и чему Славика в этих Йелях учили? :mrgreen: Порвала она его как тузик грелку, конечно. Со Славиком справится и менее опытный спикер, а он додумался полезть в дискуссию с королевой НЛП, еще и с полнейшим незнанием предмета!!
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 12:12

  Frant написав:
  shapo написав:
  Frant написав:Питання до зРадіо - чому серед україномовних практично немає сепаратистів? :mrgreen:


Гастарбайтеры в России из западных украиномовных регионов Украины это кто, сепары или патриоты?

кандидату українофобських наук, пану Шапо, треба спочатку зрозуміти, хто такі сепаратисти. :mrgreen: А потім вже задавати питання.

Сепаратист - это прежде всего тот кто пишет подобное:
  Frant написав:
  expert_OXPEHEHKO написав:мне лично плевать, я пока наблюдаю процесс закрытия проекта "незалежная Украина".
"Украинский" проект всегда был мертворожденным.
Удивительно, что он аж 22 года протянул.. Видно, никому из соседей территория не понадобилась. Пока что...

А после пройдя инструктаж начинает кричать, что он патриот украиноязычный. Т.е. сразу понятно, что человек продвигающий русский мир получил новые инструкции и начал действовать по новому, а именно начала его продвигать завуалированно и используя украинский язык.
И еще несколько патриотических высказывания от "патриота":
  Frant написав:
  pete написав:если оставить руководить пастора и кроля - рАссея возьмет нас ВСЕХ к осени!!!! Только реальные бандеровцы будут отбиваться

С первым пунктом - согласен на 100%. Второй - руссских нельзя пускать даже в Донбасс. Надо сразу начинать полноценную кровопролитную войну. :cry:
  Амбруаз Паре написав:Вы думаете,что после крымского кидка украинская армия будет воевать?
Уверен в этом. Крым - все таки не совсем наша территория, и за нее лить свою кровь - как то не хотелось бы. А вот континентальная Украина - это уж наша, украинская земля!

  Frant написав:Потенції у тягнібоків вистачить лише на те, щоб експропріювати майно (фабрики, заводи, пароходи) у нинішніх власників. Відбудеться лише зміна декорацій.
  Бandera написав:А от злочини сталінського СРСР та НКВД і проти поляків і проти українців були неспровокован
Тобто СРСР і НКВД - то злочинці, а ОУН-УПА - то "славні херої"?
Як би поляки так не боялись Росії, то за Волинську різню 1943 року Україна мусила б полякам не одну бочку золота викотити. А так - пшеки мовчать і заплющують очі на "подвиги" ОУН-УПА. :roll:

  Frant написав:Ка бы там не мыли, не терли "хероев" ОУН_УПА, от фашистского налета их не удастся отшкрябать...

  Frant написав:Совершенно верно.
если учесть историю Украины, то "самостийныки" сливали ее территорию и богатства очень быстро.
Уж лучше ПРасты - у этих хоть имеются здесь фабрики, заводы, земли-пароходы.

  Frant написав:Я в этом не сомневаюсь. Самостийныки - они такие маргиналы, такие тупые, что могут только отдавать украинские территории и богатства.
Вечно не на ту лошадку ставили: Мазепа, Скоропадский, Петлюра, Грушевский, Ющенко, Бандера... Список можно продолжить на 10 страниц... Ну почему они такие тупые маргиналы????

В итоге - украинские проекты всегда получались либо мертворожденные, либо - такими косоглазые и криворукие, что - ой-ой-ой...

Уж лучше ПРасты - те свое имущество пшекам отдавать не намерены. В случае чего - кинутся России в ноги. Помощи просить - как это уже не раз было....
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 12:41

  Frant написав:Я в этом не сомневаюсь. Самостийныки - они такие маргиналы, такие тупые, что могут только отдавать украинские территории и богатства.
Вечно не на ту лошадку ставили: Мазепа, Скоропадский, Петлюра, Грушевский, Ющенко, Бандера... Список можно продолжить на 10 страниц... Ну почему они такие тупые маргиналы????

В итоге - украинские проекты всегда получались либо мертворожденные, либо - такими косоглазые и криворукие, что - ой-ой-ой...


Трэш, как в анекдоте про мальчика, подсмотревшего секс родителей - и эти люди запрещают ковыряться мне в носу./c/

Поставлю-ка я эти цитаты в мемориз.

По-хорошему Франту бы надо перелогиниться под другим ником и начать жизнь настоящего патриота с чистого листа, забыв ужасное антидержавное прошлое.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 12:47

  freeze написав:
  Frant написав:Я в этом не сомневаюсь. Самостийныки - они такие маргиналы, такие тупые, что могут только отдавать украинские территории и богатства.
Вечно не на ту лошадку ставили: Мазепа, Скоропадский, Петлюра, Грушевский, Ющенко, Бандера... Список можно продолжить на 10 страниц... Ну почему они такие тупые маргиналы????

В итоге - украинские проекты всегда получались либо мертворожденные, либо - такими косоглазые и криворукие, что - ой-ой-ой...


Трэш, как в анекдоте про мальчика, подсмотревшего секс родителей - и эти люди запрещают ковыряться мне в носу./c/

Поставлю-ка я эти цитаты в мемориз.

По-хорошему Франту бы надо перелогиниться под другим ником и начать жизнь настоящего патриота с чистого листа, забыв ужасное антидержавное прошлое.


Все правда, на жаль.
Історія повторюється.
Українці - не фінни і не прибалти, на превеликий жаль.

Зеленський - це гірше, ніж Ющенко, Скоропадський и Грушевський. Ті хоч грамотні були.
Безумовно, з позицій української державності і економіки - Зеленський набагато гірше, ніж Порошенко. І скоро публіка це відчує.

"Щоб піпл знову повернувся до своєї звичної жуйки – з 1 липня показуватимуть Сватів. Ну і генерал СБУ, який займався планом розгону Майдану, призначений заступником голови СБУ – це для вишеньки на торті.

13 тисяч людей загинуло, майже 2 мільйони залишились без домівок, щоб повернулись в країну портнови і компанія; щоб 16-річна дівчина понесла покарання за одиночний пікет проти Зеленського; щоб Кучма вів переговори з сепаратистами на їхніх умовах, а Генштаб віддав наказ «не стріляти; щоб суд скасував назви вулиці Шухевича та проспекту Бандери; щоб недолугий Данилюк загубив, а потім знайшов спеціально обладнану кімнату в РНБО; щоб «партія», прости господи, Шарія змогла балотуватися в Раду; щоб всі колишні зрадники і «п’ята колона» весело вдоволено потирали руки, тішачись приходом до влади «своїх».

Це – реванш. Вони чекали і дочекались нарешті.

це ще партія Слуга народу не виграла парламентські вибори. В парламент прийдуть нові обличчя, звісно.

Артист 95 кварталу Юзик, наприклад. Він балотується в Кривому Розі по 33 округу. А по 32 балотується подруга його дружини. А по 31 округу – двоюрідний брат мами Юзика. Ви розумієте, яка потужна команда зайде в Раду?
"

https://uainfo.org/blognews/1561889012- ... davav.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:02

Кстати начал вспоминать нынешних народных депутатов, которые уходят из большой политики и даже не баллотируются на новых выборах, их будет не хватать нам, таких колоритных и знаковых.

Звягильский, Клюев, Парасюк, козак Гаврилюк, Онищенко.

Кто-то подкинет еще фамилий ?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:14

freeze Кононенко он конечно баллотируется но пролетит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:15

  freeze написав:
M-A-X написав:Вакарчук плавает в тарифах:
https://youtu.be/RL8JfgbLT7w?t=352


Это фиаско, братан /с/

Сколько сейчас стоит газ для населения?
- Вакарчук - Сто? Двести пятьлесят?

Юля смотрела на Славу как на умалишенного.

В принципе Слава жгет таким мощным популизмом все время, что Юля думает - я не знала, что так можно.


Мало того что он не знает элементарного так еще и бубнит как попка заученные шаблонные фразы-лозунги о новых лицах, очередном реформаторстве и т.п. Кстати Зе того же толка персонаж. Это знаковый портрет "новых лиц" в политике. Сказать что они нулевые - значит выдать им большой кредит доверия. Ох, чувствую они накуролесят.
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