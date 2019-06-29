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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3375337633773378 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 161 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 4 Голос 20% 33 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 44 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 24% 38 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 161 Додано: Нед 30 чер, 2019 11:45 freeze написав: M-A-X написав: Вакарчук плавает в тарифах:

https://youtu.be/RL8JfgbLT7w?t=352 Вакарчук плавает в тарифах:



Это фиаско, братан /с/



Сколько сейчас стоит газ для населения?

- Вакарчук - Сто? Двести пятьлесят?



Юля смотрела на Славу как на умалишенного.



В принципе Слава жгет таким мощным популизмом все время, что Юля думает - я не знала, что так можно. Это фиаско, братан /с/Сколько сейчас стоит газ для населения?- Вакарчук - Сто? Двести пятьлесят?Юля смотрела на Славу как на умалишенного.В принципе Слава жгет таким мощным популизмом все время, что Юля думает - я не знала, что так можно.



Тоже вчера глянул дебаты - и чему Славика в этих Йелях учили? Порвала она его как тузик грелку, конечно. Со Славиком справится и менее опытный спикер, а он додумался полезть в дискуссию с королевой НЛП, еще и с полнейшим незнанием предмета!! Тоже вчера глянул дебаты - и чему Славика в этих Йелях учили?Порвала она его как тузик грелку, конечно. Со Славиком справится и менее опытный спикер, а он додумался полезть в дискуссию с королевой НЛП, еще и с полнейшим незнанием предмета!! zРадио

Повідомлень: 2709 З нами з: 02.05.18 Подякував: 730 раз. Подякували: 1689 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 12:12 Frant написав: shapo написав: Frant написав: Питання до зРадіо - чому серед україномовних практично немає сепаратистів? Питання до зРадіо -



Гастарбайтеры в России из западных украиномовных регионов Украины это кто, сепары или патриоты? Гастарбайтеры в России из западных украиномовных регионов Украины это кто, сепары или патриоты?

кандидату українофобських наук, пану Шапо, треба спочатку зрозуміти, хто такі сепаратисти. А потім вже задавати питання. кандидату українофобських наук, пану Шапо, треба спочатку зрозуміти, хто такі сепаратисти.А потім вже задавати питання.

Сепаратист - это прежде всего тот кто пишет подобное:

Frant написав: expert_OXPEHEHKO написав: мне лично плевать, я пока наблюдаю процесс закрытия проекта "незалежная Украина". мне лично плевать, я пока наблюдаю процесс закрытия проекта "незалежная Украина". "Украинский" проект всегда был мертворожденным.

Удивительно, что он аж 22 года протянул.. Видно, никому из соседей территория не понадобилась. Пока что... "Украинский" проект всегда был мертворожденным.Удивительно, что он аж 22 года протянул.. Видно, никому из соседей территория не понадобилась. Пока что...

А после пройдя инструктаж начинает кричать, что он патриот украиноязычный. Т.е. сразу понятно, что человек продвигающий русский мир получил новые инструкции и начал действовать по новому, а именно начала его продвигать завуалированно и используя украинский язык.

И еще несколько патриотических высказывания от "патриота":

Frant написав: pete написав: если оставить руководить пастора и кроля - рАссея возьмет нас ВСЕХ к осени!!!! Только реальные бандеровцы будут отбиваться если оставить руководить пастора и кроля - рАссея возьмет нас ВСЕХ к осени!!!! Только реальные бандеровцы будут отбиваться

С первым пунктом - согласен на 100%. Второй - руссских нельзя пускать даже в Донбасс. Надо сразу начинать полноценную кровопролитную войну.

Амбруаз Паре написав: Вы думаете,что после крымского кидка украинская армия будет воевать? Вы думаете,что после крымского кидка украинская армия будет воевать? Уверен в этом. Крым - все таки не совсем наша территория, и за нее лить свою кровь - как то не хотелось бы. А вот континентальная Украина - это уж наша, украинская земля! С первым пунктом - согласен на 100%. Второй - руссских нельзя пускать даже в Донбасс. Надо сразу начинать полноценную кровопролитную войну.Уверен в этом. Крым - все таки не совсем наша территория, и за нее лить свою кровь - как то не хотелось бы. А вот континентальная Украина - это уж наша, украинская земля!

Frant написав: Потенції у тягнібоків вистачить лише на те, щоб експропріювати майно (фабрики, заводи, пароходи) у нинішніх власників. Відбудеться лише зміна декорацій.

Бandera написав: А от злочини сталінського СРСР та НКВД і проти поляків і проти українців були неспровокован А от злочини сталінського СРСР та НКВД і проти поляків і проти українців були неспровокован Тобто СРСР і НКВД - то злочинці, а ОУН-УПА - то "славні херої"?

Як би поляки так не боялись Росії, то за Волинську різню 1943 року Україна мусила б полякам не одну бочку золота викотити. А так - пшеки мовчать і заплющують очі на "подвиги" ОУН-УПА. Потенції у тягнібоків вистачить лише на те, щоб експропріювати майно (фабрики, заводи, пароходи) у нинішніх власників. Відбудеться лише зміна декорацій.Тобто СРСР і НКВД - то злочинці, а ОУН-УПА - то "славні херої"?Як би поляки так не боялись Росії, то за Волинську різню 1943 року Україна мусила б полякам не одну бочку золота викотити. А так - пшеки мовчать і заплющують очі на "подвиги" ОУН-УПА.

Frant написав: Ка бы там не мыли, не терли "хероев" ОУН_УПА, от фашистского налета их не удастся отшкрябать... Ка бы там не мыли, не терли "хероев" ОУН_УПА, от фашистского налета их не удастся отшкрябать...

Frant написав: Совершенно верно.

если учесть историю Украины, то "самостийныки" сливали ее территорию и богатства очень быстро.

Уж лучше ПРасты - у этих хоть имеются здесь фабрики, заводы, земли-пароходы.

Совершенно верно.если учесть историю Украины, то "самостийныки" сливали ее территорию и богатства очень быстро.Уж лучше ПРасты - у этих хоть имеются здесь фабрики, заводы, земли-пароходы.

Frant написав: Я в этом не сомневаюсь. Самостийныки - они такие маргиналы, такие тупые, что могут только отдавать украинские территории и богатства.

Вечно не на ту лошадку ставили: Мазепа, Скоропадский, Петлюра, Грушевский, Ющенко, Бандера... Список можно продолжить на 10 страниц... Ну почему они такие тупые маргиналы????



В итоге - украинские проекты всегда получались либо мертворожденные, либо - такими косоглазые и криворукие, что - ой-ой-ой...



Уж лучше ПРасты - те свое имущество пшекам отдавать не намерены. В случае чего - кинутся России в ноги. Помощи просить - как это уже не раз было.... Я в этом не сомневаюсь. Самостийныки - они такие маргиналы, такие тупые, что могут только отдавать украинские территории и богатства.Вечно не на ту лошадку ставили: Мазепа, Скоропадский, Петлюра, Грушевский, Ющенко, Бандера... Список можно продолжить на 10 страниц... Ну почему они такие тупые маргиналы????В итоге - украинские проекты всегда получались либо мертворожденные, либо - такими косоглазые и криворукие, что - ой-ой-ой...Уж лучше ПРасты - те свое имущество пшекам отдавать не намерены. В случае чего - кинутся России в ноги. Помощи просить - как это уже не раз было.... Сепаратист - это прежде всего тот кто пишет подобное:А после пройдя инструктаж начинает кричать, что он патриот украиноязычный. Т.е. сразу понятно, что человек продвигающий русский мир получил новые инструкции и начал действовать по новому, а именно начала его продвигать завуалированно и используя украинский язык.И еще несколько патриотических высказывания от "патриота": ol_zy

Повідомлень: 5215 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 547 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 12:41 Frant написав: Я в этом не сомневаюсь. Самостийныки - они такие маргиналы, такие тупые, что могут только отдавать украинские территории и богатства.

Вечно не на ту лошадку ставили: Мазепа, Скоропадский, Петлюра, Грушевский, Ющенко, Бандера... Список можно продолжить на 10 страниц... Ну почему они такие тупые маргиналы????



В итоге - украинские проекты всегда получались либо мертворожденные, либо - такими косоглазые и криворукие, что - ой-ой-ой... Я в этом не сомневаюсь. Самостийныки - они такие маргиналы, такие тупые, что могут только отдавать украинские территории и богатства.Вечно не на ту лошадку ставили: Мазепа, Скоропадский, Петлюра, Грушевский, Ющенко, Бандера... Список можно продолжить на 10 страниц... Ну почему они такие тупые маргиналы????В итоге - украинские проекты всегда получались либо мертворожденные, либо - такими косоглазые и криворукие, что - ой-ой-ой...



Трэш, как в анекдоте про мальчика, подсмотревшего секс родителей - и эти люди запрещают ковыряться мне в носу./c/



Поставлю-ка я эти цитаты в мемориз.



По-хорошему Франту бы надо перелогиниться под другим ником и начать жизнь настоящего патриота с чистого листа, забыв ужасное антидержавное прошлое. Трэш, как в анекдоте про мальчика, подсмотревшего секс родителей - и эти люди запрещают ковыряться мне в носу./c/Поставлю-ка я эти цитаты в мемориз.По-хорошему Франту бы надо перелогиниться под другим ником и начать жизнь настоящего патриота с чистого листа, забыв ужасное антидержавное прошлое. freeze 4 Повідомлень: 11997 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3588 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 12:47 freeze написав: Frant написав: Я в этом не сомневаюсь. Самостийныки - они такие маргиналы, такие тупые, что могут только отдавать украинские территории и богатства.

Вечно не на ту лошадку ставили: Мазепа, Скоропадский, Петлюра, Грушевский, Ющенко, Бандера... Список можно продолжить на 10 страниц... Ну почему они такие тупые маргиналы????



В итоге - украинские проекты всегда получались либо мертворожденные, либо - такими косоглазые и криворукие, что - ой-ой-ой... Я в этом не сомневаюсь. Самостийныки - они такие маргиналы, такие тупые, что могут только отдавать украинские территории и богатства.Вечно не на ту лошадку ставили: Мазепа, Скоропадский, Петлюра, Грушевский, Ющенко, Бандера... Список можно продолжить на 10 страниц... Ну почему они такие тупые маргиналы????В итоге - украинские проекты всегда получались либо мертворожденные, либо - такими косоглазые и криворукие, что - ой-ой-ой...



Трэш, как в анекдоте про мальчика, подсмотревшего секс родителей - и эти люди запрещают ковыряться мне в носу./c/



Поставлю-ка я эти цитаты в мемориз.



По-хорошему Франту бы надо перелогиниться под другим ником и начать жизнь настоящего патриота с чистого листа, забыв ужасное антидержавное прошлое. Трэш, как в анекдоте про мальчика, подсмотревшего секс родителей - и эти люди запрещают ковыряться мне в носу./c/Поставлю-ка я эти цитаты в мемориз.По-хорошему Франту бы надо перелогиниться под другим ником и начать жизнь настоящего патриота с чистого листа, забыв ужасное антидержавное прошлое.



Все правда, на жаль.

Історія повторюється.

Українці - не фінни і не прибалти, на превеликий жаль.



Зеленський - це гірше, ніж Ющенко, Скоропадський и Грушевський. Ті хоч грамотні були.

Безумовно, з позицій української державності і економіки - Зеленський набагато гірше, ніж Порошенко. І скоро публіка це відчує.



"Щоб піпл знову повернувся до своєї звичної жуйки – з 1 липня показуватимуть Сватів. Ну і генерал СБУ, який займався планом розгону Майдану, призначений заступником голови СБУ – це для вишеньки на торті.



13 тисяч людей загинуло, майже 2 мільйони залишились без домівок, щоб повернулись в країну портнови і компанія; щоб 16-річна дівчина понесла покарання за одиночний пікет проти Зеленського; щоб Кучма вів переговори з сепаратистами на їхніх умовах, а Генштаб віддав наказ «не стріляти; щоб суд скасував назви вулиці Шухевича та проспекту Бандери; щоб недолугий Данилюк загубив, а потім знайшов спеціально обладнану кімнату в РНБО; щоб «партія», прости господи, Шарія змогла балотуватися в Раду; щоб всі колишні зрадники і «п’ята колона» весело вдоволено потирали руки, тішачись приходом до влади «своїх».



Це – реванш. Вони чекали і дочекались нарешті.



це ще партія Слуга народу не виграла парламентські вибори. В парламент прийдуть нові обличчя, звісно.



Артист 95 кварталу Юзик, наприклад. Він балотується в Кривому Розі по 33 округу. А по 32 балотується подруга його дружини. А по 31 округу – двоюрідний брат мами Юзика. Ви розумієте, яка потужна команда зайде в Раду?

"



https://uainfo.org/blognews/1561889012- ... davav.html Все правда, на жаль.Історія повторюється.Українці - не фінни і не прибалти, на превеликий жаль.Зеленський - це гірше, ніж Ющенко, Скоропадський и Грушевський. Ті хоч грамотні були.Безумовно, з позицій української державності і економіки - Зеленський набагато гірше, ніж Порошенко. І скоро публіка це відчує."Щоб піпл знову повернувся до своєї звичної жуйки – з 1 липня показуватимуть Сватів. Ну і генерал СБУ, який займався планом розгону Майдану, призначений заступником голови СБУ – це для вишеньки на торті.13 тисяч людей загинуло, майже 2 мільйони залишились без домівок, щоб повернулись в країну портнови і компанія; щоб 16-річна дівчина понесла покарання за одиночний пікет проти Зеленського; щоб Кучма вів переговори з сепаратистами на їхніх умовах, а Генштаб віддав наказ «не стріляти; щоб суд скасував назви вулиці Шухевича та проспекту Бандери; щоб недолугий Данилюк загубив, а потім знайшов спеціально обладнану кімнату в РНБО; щоб «партія», прости господи, Шарія змогла балотуватися в Раду; щоб всі колишні зрадники і «п’ята колона» весело вдоволено потирали руки, тішачись приходом до влади «своїх».Це – реванш. Вони чекали і дочекались нарешті.це ще партія Слуга народу не виграла парламентські вибори. В парламент прийдуть нові обличчя, звісно.Артист 95 кварталу Юзик, наприклад. Він балотується в Кривому Розі по 33 округу. А по 32 балотується подруга його дружини. А по 31 округу – двоюрідний брат мами Юзика. Ви розумієте, яка потужна команда зайде в Раду? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20205 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 13:02 Кстати начал вспоминать нынешних народных депутатов, которые уходят из большой политики и даже не баллотируются на новых выборах, их будет не хватать нам, таких колоритных и знаковых.



Звягильский, Клюев, Парасюк, козак Гаврилюк, Онищенко.



Кто-то подкинет еще фамилий ? freeze 4 Повідомлень: 11997 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3588 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 13:14 freeze Кононенко он конечно баллотируется но пролетит. vitaliian

Повідомлень: 2500 З нами з: 06.04.16 Подякував: 669 раз. Подякували: 757 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 13:15 freeze написав: M-A-X написав: Вакарчук плавает в тарифах:

https://youtu.be/RL8JfgbLT7w?t=352 Вакарчук плавает в тарифах:



Это фиаско, братан /с/



Сколько сейчас стоит газ для населения?

- Вакарчук - Сто? Двести пятьлесят?



Юля смотрела на Славу как на умалишенного.



В принципе Слава жгет таким мощным популизмом все время, что Юля думает - я не знала, что так можно. Это фиаско, братан /с/Сколько сейчас стоит газ для населения?- Вакарчук - Сто? Двести пятьлесят?Юля смотрела на Славу как на умалишенного.В принципе Слава жгет таким мощным популизмом все время, что Юля думает - я не знала, что так можно.



Мало того что он не знает элементарного так еще и бубнит как попка заученные шаблонные фразы-лозунги о новых лицах, очередном реформаторстве и т.п. Кстати Зе того же толка персонаж. Это знаковый портрет "новых лиц" в политике. Сказать что они нулевые - значит выдать им большой кредит доверия. Ох, чувствую они накуролесят. Мало того что он не знает элементарного так еще и бубнит как попка заученные шаблонные фразы-лозунги о новых лицах, очередном реформаторстве и т.п. Кстати Зе того же толка персонаж. Это знаковый портрет "новых лиц" в политике. Сказать что они нулевые - значит выдать им большой кредит доверия. Ох, чувствую они накуролесят. Surfer

Повідомлень: 1912 З нами з: 14.11.13 Подякував: 125 раз. Подякували: 652 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3375337633773378 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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