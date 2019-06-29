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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 161
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Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:56

  vitaliian написав:freeze Кононенко он конечно баллотируется но пролетит.


откуда такая уверенность...скорее пролетит небритый чудачок с путиным на футболке - в Обухове это фото видели все...и кста - запутинцев там никто не любит...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 14:04

Re: Політичні дискусії

Pupsik написав:
  vitaliian написав:freeze Кононенко он конечно баллотируется но пролетит.


откуда такая уверенность...скорее пролитит небритый чудачок с путиным на футболке - в Обухове это фото видели все...и кста - запутинцев там никто не любит...


Там интересный округ, с одной стороны Кононенко, рассеивающий бабло и подогревающий глав сельсоветов, с другой стороны только медийная раскрученность Дубинского.
Я думаю, что там шансы 60 на 40 в пользу Кононенко.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 14:24

  Pupsik написав:скорее пролетит небритый чудачок с путиным на футболке - в Обухове это фото видели все...и кста - запутинцев там никто не любит...


А можно и мы увидим - фото в студию! А то как-то в голове плохо укладывается, что один из главных пропагандистов майдана в футболках с путиным фотографируется - чтобы это не оказалось фейком, или перекручиванием (если футболка в действительности была, но с подписью типа ПТН ХЛО)
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 14:35

  Starikan написав:
  rjkz написав: Почему колонны из рф заходили свободно несколько месяцев?
И дальше шли степными дорогами и их никто не трогал?
Почему ПОТОМ чтобы небыло жертв среди мирного населения, Славянск просто блокировали, но когда гиркин вышел и пошел на Донецк - его опять никто не трогал?
Напомнить, что к тому времени было сбито несколько самолетов и вертолетов ВСУ? Расстреляны военнослужащие, казнены фактически представители украинской местной власти? Захвачены военные склады? И так далее. Если это были террористические действия, то при любом удобном случае во всем мире террористов ликвидируют, а не дают свободно перезжать из города в город и захватывать города.
Почему луганский погранотряд неделю вел бой в окружении и никто ему не пришел на помощь? Вышел из расположения части только когда закончились продовольствие и боеприпасы. В это время в Киеве на это смотрели и делили власть.

Потому что пудель сначала Крымом, а потом этими самыми колоннами, которые вы упомянули, показал, что готов на всё. И потому, что гиркина (с парой-тройкой десятков человек) полностью поддерживало местное население (включая местных силовиков), которое рыги запугали правым сектором.
Попробуйте себя поставить на место руководства.


О! Меня вытащили из игнора? Ща на радостях хлопну стакан водки, возьму балалайку,одену лапти и пойду с медведем танцевать на красной площади. :mrgreen: В последний раз, Вы меня кажется в нечто подобном обвинили?
Нсчет гиркина и силовиков - с чего вдруг при захвате Славянска гиркин со своими ...эээ, как-бы это помягче...запоребриками, кстати, именно во время захвата местного управления полиции (или тогда еще была милиция - не помню) было произнесено это слово, ставшее потом нарицательным, так вот, с чего вдруг потребовалось штурмовать ментуру Славянска, если они его "поддерживали"? Не припоминаете? К УАЗу прицепили решетку и выдернули с куском стены.
Гиркина при захвате Славянска поддерживала дурноватая мэриня - нэля штепа, которую сначала задержали, потом дали несколько месяцев домашнего ареста. И на этом все закончилось.
https://ru.tsn.ua/video/video-novini/ne ... anska.html
Колонны? Какие именно?
Организованные армейские колонны, какие заходили в Крым после зеленых человечков? Так вроде нет - сначала заходили отдельные группы, потом наемники и прочие "рускомирские" идиоты, которых,как я понимаю, финансировали чивакуня и ахметов, а уже с конца мая-начала июня на границе с Украиной начала накапливаться группировка войск, которая к концу июня достигла 30 тысяч. Это не то, чтобы достаточно, для прямого вторжения. Но не важно. К началу весны 2014 на участке границы с Донбассом ударных сил рф НЕ БЫЛО.
А значит, не было планов захвата Донбасса. Тогда кто начал? Мое мнение - ахметов, овощ и порох (как бенефициар этой войны, в противном случае, не было-бы "одинтур")
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 15:03

  freeze написав:
Pupsik написав:
  vitaliian написав:freeze Кононенко он конечно баллотируется но пролетит.


откуда такая уверенность...скорее пролитит небритый чудачок с путиным на футболке - в Обухове это фото видели все...и кста - запутинцев там никто не любит...


Там интересный округ, с одной стороны Кононенко, рассеивающий бабло и подогревающий глав сельсоветов, с другой стороны только медийная раскрученность Дубинского.
Я думаю, что там шансы 60 на 40 в пользу Кононенко.

По тому же округу попытается пролезть в Раду всем известный любитель взяток и мастер дискуссий при помощи трости Мусийчук. В Василькове и Обухове летом будет совсем нескучно.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 15:08

  Starikan написав:
  ЛАД написав: Так расспросите, потом нам расскажете. :)

Расспросите меня.
Я вам расскажу, какие были озлобленные селяне в 65-70-м, когда мы студентами ездили в колхоз.

Я вас понимаю, вы были молодым инженером, для вас поездка в колхозы на пару недель "на картошку" было развлечением - вечером костер, гитара, девицы, конечно лучше, чем грохочущий цех.
А вы работали когда-либо на току рядом с веялкой? Полный рабочий день? Без респиратора, разумеется. Это газовая камера. Помыться - холодная вода из колодца. Ненавидящие взгляды завтоком в сторону "скубэнтов". Скудная кормежка: пара цыплят на 11 человек в день.

Так что я гнобил и буду гнобить вас за любовь к совку.


Какой смысл любить или не любить совок? Любить можно близких людей, какие-то блюда (Гоги, ты пАмыдоры лубышь? Вапше - нэт, но кушать - да).
Он был, от этого никуда не денешься, его нет и никогда не будет.
"Нельзя дважды войти в одну и ту-же реку".
Если вспоминать его, то там было и плохое и хорошее и никакое. Чего больше - у каждого свое. А у кого-то из пропаганды.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 15:09

  freeze написав:Уже понятно мне, например, что это новая еще неизбранная Рада тоже будет через год-два наверняка распущена.

Было бы идеально в новой Раде провести пакет избирательных законов + отмену неприкосновенности, и тут же самораспуститься. После такого финта рейтинг новых депутатов взлетит просто до небес
antey1969
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