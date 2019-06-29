откуда такая уверенность...скорее пролетит небритый чудачок с путиным на футболке - в Обухове это фото видели все...и кста - запутинцев там никто не любит...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 30 чер, 2019 13:56
откуда такая уверенность...скорее пролетит небритый чудачок с путиным на футболке - в Обухове это фото видели все...и кста - запутинцев там никто не любит...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 30 чер, 2019 14:04
Re: Політичні дискусії
Там интересный округ, с одной стороны Кононенко, рассеивающий бабло и подогревающий глав сельсоветов, с другой стороны только медийная раскрученность Дубинского.
Я думаю, что там шансы 60 на 40 в пользу Кононенко.
Додано: Нед 30 чер, 2019 14:24
А можно и мы увидим - фото в студию! А то как-то в голове плохо укладывается, что один из главных пропагандистов майдана в футболках с путиным фотографируется - чтобы это не оказалось фейком, или перекручиванием (если футболка в действительности была, но с подписью типа ПТН ХЛО)
Додано: Нед 30 чер, 2019 14:35
О! Меня вытащили из игнора? Ща на радостях хлопну стакан водки, возьму балалайку,одену лапти и пойду с медведем танцевать на красной площади. В последний раз, Вы меня кажется в нечто подобном обвинили?
Нсчет гиркина и силовиков - с чего вдруг при захвате Славянска гиркин со своими ...эээ, как-бы это помягче...запоребриками, кстати, именно во время захвата местного управления полиции (или тогда еще была милиция - не помню) было произнесено это слово, ставшее потом нарицательным, так вот, с чего вдруг потребовалось штурмовать ментуру Славянска, если они его "поддерживали"? Не припоминаете? К УАЗу прицепили решетку и выдернули с куском стены.
Гиркина при захвате Славянска поддерживала дурноватая мэриня - нэля штепа, которую сначала задержали, потом дали несколько месяцев домашнего ареста. И на этом все закончилось.
Колонны? Какие именно?
Организованные армейские колонны, какие заходили в Крым после зеленых человечков? Так вроде нет - сначала заходили отдельные группы, потом наемники и прочие "рускомирские" идиоты, которых,как я понимаю, финансировали чивакуня и ахметов, а уже с конца мая-начала июня на границе с Украиной начала накапливаться группировка войск, которая к концу июня достигла 30 тысяч. Это не то, чтобы достаточно, для прямого вторжения. Но не важно. К началу весны 2014 на участке границы с Донбассом ударных сил рф НЕ БЫЛО.
А значит, не было планов захвата Донбасса. Тогда кто начал? Мое мнение - ахметов, овощ и порох (как бенефициар этой войны, в противном случае, не было-бы "одинтур")
Додано: Нед 30 чер, 2019 15:03
По тому же округу попытается пролезть в Раду всем известный любитель взяток и мастер дискуссий при помощи трости Мусийчук. В Василькове и Обухове летом будет совсем нескучно.
Додано: Нед 30 чер, 2019 15:08
Какой смысл любить или не любить совок? Любить можно близких людей, какие-то блюда (Гоги, ты пАмыдоры лубышь? Вапше - нэт, но кушать - да).
Он был, от этого никуда не денешься, его нет и никогда не будет.
"Нельзя дважды войти в одну и ту-же реку".
Если вспоминать его, то там было и плохое и хорошее и никакое. Чего больше - у каждого свое. А у кого-то из пропаганды.
Додано: Нед 30 чер, 2019 15:09
Было бы идеально в новой Раде провести пакет избирательных законов + отмену неприкосновенности, и тут же самораспуститься. После такого финта рейтинг новых депутатов взлетит просто до небес
Додано: Нед 30 чер, 2019 15:16
И вам не хворать.
Если читать методичку минстеця - может быть, а если память не отшибло, то все помнится как происходило. И когда это все, на что вы ссылку дали произошло? В июне, в конце. А захват Донбасса начался в марте. И кто это делал? раша? Или попочленцы из рфии и Украины, финансируемые как с той так и с этой стороны.
Живем-же в эпоху, когда ничего нельзя ни скрыть ни заставить забыть.
Возьмите почитайте архивные новостные ленты за весну 2014-го, посмотрите на Ютубе видео. Это если совсем память отшибло.
Додано: Нед 30 чер, 2019 15:27
Тоже самое и гораздо большее могла сделать и уходящая рада, причем сидели бы спокойно до осени подимая обвисающие рейтинги БПП и НФ и наблюдая за падением рейтингов СН, но нет.
Там мыслят реально уже, это не просто саботаж, а политическая тупость - одно слово Клептократы.
Большие сомнения также и в прозорливости и наличии политической воли большинства в новоизбранного парламента(т.к. возникают сомнения в способности "новыми лицами" создать даже не конституционное, а обычное большинство из-за мажоритаров).
но посмотрим.
Кармазин, Соболев, Наем, Семенченко
Вообще Самопомощи будет не хватать(
Востаннє редагувалось Corpocrator в Нед 30 чер, 2019 15:30, всього редагувалось 1 раз.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Нед 30 чер, 2019 15:27
Вот-вот. Тут даже события сегодняшнего дня с помощью пропаганды умудряются выворачивать из зрады в перемоги. Примеров хоть отбавляй - трудовая эмиграция, Роттердам+, Дюссельдорф+, потеря авиа- и автомобилестроения, остановка химического производства, экспорт кругляка, рост доли с/х в ВВП и пр.
Что уже говорить о достоверности данных о событиях 30-100-летней давности...
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 30 чер, 2019 15:31, всього редагувалось 2 разів.
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