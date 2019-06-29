Додано: Нед 30 чер, 2019 14:35

Starikan написав: rjkz написав: Почему колонны из рф заходили свободно несколько месяцев?

И дальше шли степными дорогами и их никто не трогал?

Почему ПОТОМ чтобы небыло жертв среди мирного населения, Славянск просто блокировали, но когда гиркин вышел и пошел на Донецк - его опять никто не трогал?

Напомнить, что к тому времени было сбито несколько самолетов и вертолетов ВСУ? Расстреляны военнослужащие, казнены фактически представители украинской местной власти? Захвачены военные склады? И так далее. Если это были террористические действия, то при любом удобном случае во всем мире террористов ликвидируют, а не дают свободно перезжать из города в город и захватывать города.

Почему луганский погранотряд неделю вел бой в окружении и никто ему не пришел на помощь? Вышел из расположения части только когда закончились продовольствие и боеприпасы. В это время в Киеве на это смотрели и делили власть. Почему колонны из рф заходили свободно несколько месяцев?И дальше шли степными дорогами и их никто не трогал?Почему ПОТОМ чтобы небыло жертв среди мирного населения, Славянск просто блокировали, но когда гиркин вышел и пошел на Донецк - его опять никто не трогал?Напомнить, что к тому времени было сбито несколько самолетов и вертолетов ВСУ? Расстреляны военнослужащие, казнены фактически представители украинской местной власти? Захвачены военные склады? И так далее. Если это были террористические действия, то при любом удобном случае во всем мире террористов ликвидируют, а не дают свободно перезжать из города в город и захватывать города.Почему луганский погранотряд неделю вел бой в окружении и никто ему не пришел на помощь? Вышел из расположения части только когда закончились продовольствие и боеприпасы. В это время в Киеве на это смотрели и делили власть.

Потому что пудель сначала Крымом, а потом этими самыми колоннами, которые вы упомянули, показал, что готов на всё. И потому, что гиркина (с парой-тройкой десятков человек) полностью поддерживало местное население (включая местных силовиков), которое рыги запугали правым сектором.

Попробуйте себя поставить на место руководства. Потому что пудель сначала Крымом, а потом этими самыми колоннами, которые вы упомянули, показал, что готов на всё. И потому, что гиркина (с парой-тройкой десятков человек) полностью поддерживало местное население (включая местных силовиков), которое рыги запугали правым сектором.Попробуйте себя поставить на место руководства.

О! Меня вытащили из игнора? Ща на радостях хлопну стакан водки, возьму балалайку,одену лапти и пойду с медведем танцевать на красной площади.В последний раз, Вы меня кажется в нечто подобном обвинили?Нсчет гиркина и силовиков - с чего вдруг при захвате Славянска гиркин со своими ...эээ, как-бы это помягче...запоребриками, кстати, именно во время захвата местного управления полиции (или тогда еще была милиция - не помню) было произнесено это слово, ставшее потом нарицательным, так вот, с чего вдруг потребовалось штурмовать ментуру Славянска, если они его "поддерживали"? Не припоминаете? К УАЗу прицепили решетку и выдернули с куском стены.Гиркина при захвате Славянска поддерживала дурноватая мэриня - нэля штепа, которую сначала задержали, потом дали несколько месяцев домашнего ареста. И на этом все закончилось.Колонны? Какие именно?Организованные армейские колонны, какие заходили в Крым после зеленых человечков? Так вроде нет - сначала заходили отдельные группы, потом наемники и прочие "рускомирские" идиоты, которых,как я понимаю, финансировали чивакуня и ахметов, а уже с конца мая-начала июня на границе с Украиной начала накапливаться группировка войск, которая к концу июня достигла 30 тысяч. Это не то, чтобы достаточно, для прямого вторжения. Но не важно. К началу весны 2014 на участке границы с Донбассом ударных сил рф НЕ БЫЛО.А значит, не было планов захвата Донбасса. Тогда кто начал? Мое мнение - ахметов, овощ и порох (как бенефициар этой войны, в противном случае, не было-бы "одинтур")