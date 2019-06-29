Додано: Нед 30 чер, 2019 15:28

Corpocrator написав: Там ещё похоже, что она украиноязычная еврейка из Днепра... Там ещё похоже, что она украиноязычная еврейка из Днепра...

"украиноязычная еврейка из Днепра" - это очень интересный вариант.Но вообще-то, последний вопрос, кот. меня интересует при знакомстве с человеком, это вопрос его национальности. Точнее, вообще не интересует.Глядя на Александру Кучеренко, я в первую очередь вижу очень красивую женщину. Во вторую тоже. Возможно, ещё и умную (но об этом судить не берусь - не знаком).Вот просто интересно, откуда такие сведения?Специально посмотрел её в гугле - ничего на эту тему не нашёл (допускаю, что плохо искал, но тратить на это слишком много времени не стал).Читая наш интернет может сложиться впечатление, что у нас половина населения, если не больше, евреи.Хотя по результатам переписи 1989 их было 0,9%, а в 2001 - 0,2%.Учитывая, что выезд потихоньку продолжался, сейчас, по-видимому, ещё меньше. Может, 0,1%, т.е. где-то тысяч 40.