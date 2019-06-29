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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 161
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
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4
Голос
20%
33
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
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44
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
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6
Радикальна партія
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0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 15:28

  Corpocrator написав:Там ещё похоже, что она украиноязычная еврейка из Днепра...

"украиноязычная еврейка из Днепра" - это очень интересный вариант. :)
Но вообще-то, последний вопрос, кот. меня интересует при знакомстве с человеком, это вопрос его национальности. Точнее, вообще не интересует.
Глядя на Александру Кучеренко, я в первую очередь вижу очень красивую женщину. Во вторую тоже. Возможно, ещё и умную (но об этом судить не берусь - не знаком).
Вот просто интересно, откуда такие сведения?
Специально посмотрел её в гугле - ничего на эту тему не нашёл (допускаю, что плохо искал, но тратить на это слишком много времени не стал).
Читая наш интернет может сложиться впечатление, что у нас половина населения, если не больше, евреи. :)
Хотя по результатам переписи 1989 их было 0,9%, а в 2001 - 0,2%.
Учитывая, что выезд потихоньку продолжался, сейчас, по-видимому, ещё меньше. Может, 0,1%, т.е. где-то тысяч 40.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 15:39

  airmax78 написав:
  UA написав:
  rjkz написав:
Почему колонны из рф заходили свободно несколько месяцев?
И дальше шли степными дорогами и их никто не трогал?
Почему ПОТОМ чтобы небыло жертв среди мирного населения, Славянск просто блокировали, но когда гиркин вышел и пошел на Донецк - его опять никто не трогал?
Напомнить, что к тому времени было сбито несколько самолетов и вертолетов ВСУ? Расстреляны военнослужащие, казнены фактически представители украинской местной власти? Захвачены военные склады? И так далее. Если это были террористические действия, то при любом удобном случае во всем мире террористов ликвидируют, а не дают свободно перезжать из города в город и захватывать города.
Почему луганский погранотряд неделю вел бой в окружении и никто ему не пришел на помощь? Вышел из расположения части только когда закончились продовольствие и боеприпасы. В это время в Киеве на это смотрели и делили власть.


ВСУ образца 2014 года была страшно боеспособной силой :mrgreen:
Большинство местных ментов и сейчас служит в народных милициях ЛДНР
Большинство военнослужащих ВСУ крымской группировки, сейчас с рвением служат в армии РФ.
Это надо хотя бы помнить :D

В ФСБ РФ не только алкоголики и дегенераты служат. А финансовый ресурс у них вероятно самый мощный на планете.
Вот эти ребята были назначены с конкретной целью, и они этой цели успешно достигли:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D1%87

У rjkz, как и у многих других, до сих пор крутится в голове внедренная из-за поребрика мантра: "шоколадный барыга и коллаборционист нас сливает".


Максим, спасибо что вспомнили обо мне, мы вроде договаривались, что на этой ветке не будем друг друга упоминать всуе, дабы не портить отношения. Или это уже снято?
Не можете все пережить провала Вашего кумира?
А я все не могу дождаться, когда Зе начнет сажать.
Видите, как нам обоим не повезло. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 15:41

  ЛАД написав:Читая наш интернет может сложиться впечатление, что у нас половина населения, если не больше, евреи.


Если тянуть родословную от Адама и Евы, то где-то так и есть, может даже таки и больше.
Кстати сегодня годовщина львовского еврейского погрома, посмотрим Зеленский еврей или нет, скажет пару слов или промолчит.
Кстати сегодня еще одна годовщина, тут много любителей истории и никто не вспомнил, один из лидеров ОУН Ярослав Стецько зачитал во Львове "Акт провозглашения Украинского Государства":

Відновлена Українська Держава буде тісно співдіяти з Націонал-Соціялістичною Велико-Німеччиною, що під проводом Адольфа Гітлера творить новий лад в Європі й світі та допомагає українському народові визволитися з-під московської окупації.

Вот какая бывает история, читай и перечитывай.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 15:43

Кстати, на тему нац. состава и проценте русских, о чём мне много писал mephala.
По данным переписи 1989 украинцев было 72,7%, 2001 - 77,8.
Русских, соответственно, 22,1 и 17,3%.
Среди молодежи от 18 до 29 лет доля этнических украинцев приближается к 100%. Среди тех, кому за 60, – менее 90%.

Абсолютное большинство граждан Украины (92%) считают себя этническими украинцами, 6% – этническими русскими, 1,5% отнесли себя к другим этносам, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Как отмечают социологи, наблюдается тенденция роста доли респондентов, которые идентифицируют себя как этнических украинцев, со снижением возраста опрошенных (87% среди тех, кому 60 и больше лет, до 96% среди тех, кому от 18 до 29 лет) и снижение доли этнических русских (с 10% до 3%).

https://zn.ua/UKRAINE/bolee-90-grazhdan-schitayut-sebya-etnicheskimi-ukraincami-245309_.html
При этом по всем возрастам доля украинцев 92%, русских 6%, др. национальностей - 1,5% и не ответили 0,6%.
Все эти цифры по данным опроса Центра Разумкова ещё за 2017.
По-моему, это подтверждает мои слова в разговоре с mephala о причинах "уменьшения" русского населения. Вряд ли такое уменьшение доли русских могло произойти по причине выезда или ещё чего. :)
Или кто-то будет утверждать, что практически вся русская молодёжь уехала из Украины? :lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 15:46

  UA написав:
  rjkz написав:Повторяю в миллионный раз.
Я уверен - рф захватила Крым, надеясь начать там полномасштабную войну. К вторжению в Донбасс не была готова. Войну на Донбассе разожгла сладкая парочка хозяин партии регионов ахметов и учредитель партии регионов парашенко. рф "подтянулась" летом.

Президентство Порошенко началось 7 июня 2014 г. К этой дате уже всё произошло.
ПС. Нынешний гарант за месяц президентства из реальных действий, пока только через фонтан пробежался.


Не было-бы Донбасса - не было-бы пороха-Президента. Cui prodest?
Не было-бы такой любвиобильной "коалиции в вру" - бпп и джеппоблока, не было-бы югы пьякуёя, не было-бы вроттедамакрест и тд. Важно уметь анализировать события невырванные из цепи других событий.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 15:48

  freeze написав:Кстати сегодня еще одна годовщина, тут много любителей истории и никто не вспомнил, один из лидеров ОУН Ярослав Стецько зачитал во Львове "Акт провозглашения Украинского Государства":

Відновлена Українська Держава буде тісно співдіяти з Націонал-Соціялістичною Велико-Німеччиною, що під проводом Адольфа Гітлера творить новий лад в Європі й світі та допомагає українському народові визволитися з-під московської окупації.

Вот какая бывает история, читай и перечитывай.


а таки да...вызволывся ж...з Божою допомогою...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 15:49

  freeze написав:Кстати сегодня еще одна годовщина, тут много любителей истории и никто не вспомнил, один из лидеров ОУН Ярослав Стецько зачитал во Львове "Акт провозглашения Украинского Государства":

Відновлена Українська Держава буде тісно співдіяти з Націонал-Соціялістичною Велико-Німеччиною, що під проводом Адольфа Гітлера творить новий лад в Європі й світі та допомагає українському народові визволитися з-під московської окупації.



Дома свечкой может и вспомнили. "Новий лад під проводом Адольфа Гітлера" не сложился - публично отмечать нечего :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 15:50

  UA написав:
  freeze написав:
У пороходаунов мозга не хватило переиграть Зекоманду, вот бедняги от ненависти и желчью исходят.

Считаю избрание Зе катастрофой на краткосрочный период (1-3 года), но огромным плюсом на долгосрок.


ну мы ведь привыкли ждать свет в конце тунелля.
1-3 года пройдут как-нибудь. месяц прошел, пока небо на землю не упало и Днепр вспять не повернул.Да, этот ураган в Киеве в четверг тоже приписывают Зеленскому и не простят никогда. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 15:52

  ЛАД написав:При этом по всем возрастам доля украинцев 92%, русских 6%, др. национальностей - 1,5% и не ответили 0,6%.
Все эти цифры по данным опроса Центра Разумкова.


Всё это чушь, подавляющая часть населения Украины - это суржики, то на четверть евреи, то на половину русские, то на четверть поляки.
Понятие национальности в современном глобальном мире все больше напоминает анахронизм.

В том же опросе Разумкова есть скрытый подтекст, на который и собственно отвечали респонденты - ощущаете ли вы себя гражданами Украины.

У моего американского шурина в отделе - индусы, китайцы, русские, украинцы, латиносы, чернокожие, и все себя называют американцами. Шурин сам, отстоял зимой майдан 2004 года, вообще не интересуется сейчас событиями в Украине, больше интересны мигранты, Трамп и медреформа. По крови чистокровный украинец, которому все равно, что в Украине, а по факту и по мировосприятию гражданин США.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 15:56

  Starikan написав:Українці стали найсексуальнішою нацією свiту згідно з опитуванням компанії Big 7 Travel.
У зазначеному опитуванні взяли участь близько 1,5 млн осіб.
– В українців вражаюча зовнішність, тому вони з легкістю очолюють наш рейтинг 2019 року… Не дивно, що багато моделей саме з цієї країни, – йдеться у повідомленні.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2019062 ... rayintsiv/

Зрада чи перемога?


сексизм
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