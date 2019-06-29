Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Pupsik написав:а таки да...вызволывся ж...з Божою допомогою...
Да бросьте, Бог тут ни при чем совсем, и диссиденты не при чём, и многовековая борьба не при чем, Ельцин забухал, захотел единоличной власти на территории РФ, Кравчук и Назарбаев захотели власти на своем кусочке, и история пошла своим путём. Был бы вместо Ельцина условный Хасбулатов, а вместо Кравчука условный Симоненко, и история пошла бы на перекрестке другой дорогой.
Ещё о количестве населения в Украине. По переписи 2001 всего было 48 млн. 457 тыс. человек. При этом в Крыму 2033,7 тыс, Дон. обл. - 4841,1 тыс., Луг. обл. - 2546,2 тыс. чел, т.е. всего в этих 3 регионах было 9421 тыс. чел. Данные по результатам переписи отсюда - http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/ (так же, как и в предыдущем посте). Учитывая эти цифры, выезд людей из Украины и отрицательную демографию, сегодняшнее количество 42 млн., называемая сейчас Госстатом, вызывает большие сомнения.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Лучше бы фото Куриленко поставили представлять Украину. Думаю, результат был бы не хуже, но при этом отражал бы действительность - она наиболее точно из известных в мире селебов отождествляет красоту и сексуальность украинок (ИМХО)
freeze написав: Да бросьте, Бог тут ни при чем совсем, и диссиденты не при чём, и многовековая борьба не при чем, Ельцин забухал, захотел единоличной власти на территории РФ, Кравчук и Назарбаев захотели власти на своем кусочке, и история пошла своим путём. Был бы вместо Ельцина условный Хасбулатов, а вместо Кравчука условный Симоненко, и история пошла бы на перекрестке другой дорогой.
На счет Ельцина спорить не буду..., а вот Л.Кравчук, согласитесь, не долго на своем кусочке провластвовал..думаю, что он то в своих действиях был движим именно многовековой борьбой...эх жаль только, что Черновол ему на смену не пришел ...потеряли пару десятков лет...
ЛАД написав:При этом по всем возрастам доля украинцев 92%, русских 6%, др. национальностей - 1,5% и не ответили 0,6%. Все эти цифры по данным опроса Центра Разумкова.
Всё это чушь, подавляющая часть населения Украины - это суржики, то на четверть евреи, то на половину русские, то на четверть поляки. Понятие национальности в современном глобальном мире все больше напоминает анахронизм.
В том же опросе Разумкова есть скрытый подтекст, на который и собственно отвечали респонденты - ощущаете ли вы себя гражданами Украины. ............
Это всё понятно. При нашем расположении через нас прокатывалось столько набегов и войн, что говорить об этническом происхождении... Столько всего намешано... Но я в том разговоре говорил о том, что уменьшение доли русских в бОльшей степени (думаю, в основном) обусловлено чисто меркантильными соображениями и приводил пример евреев, многие из кот. в советские времена по мере возможности записывались русскими/украинцами, а потом резко вспомнили, что они евреи. То же самое происходит сейчас с русскими. Тем более, что сегодня для этого ничего не нужно делать - просто назваться украинцем, в паспорте записи нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Pupsik написав: а вот Л.Кравчук, согласитесь, не долго на своем кусочке провластвовал..думаю, что он то в своих действиях был движим именно многовековой борьбой
Секретарь по идеологии и политинформациям, главный коммунист Украины и вдруг озаботился многовековой борьбой ? Люди на вершине власти обычно мимикрируют, чтобы не упустить свою власть. Так же как и Горбачеву всралась та перестройка, он думал, что так удержится у власти, не более того.