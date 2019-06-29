Додано: Нед 30 чер, 2019 16:20

freeze написав: ЛАД написав: При этом по всем возрастам доля украинцев 92%, русских 6%, др. национальностей - 1,5% и не ответили 0,6%.

Все эти цифры по данным опроса Центра Разумкова. При этом по всем возрастам доля украинцев 92%, русских 6%, др. национальностей - 1,5% и не ответили 0,6%.Все эти цифры по данным опроса Центра Разумкова.



Всё это чушь, подавляющая часть населения Украины - это суржики, то на четверть евреи, то на половину русские, то на четверть поляки.

Понятие национальности в современном глобальном мире все больше напоминает анахронизм.



В том же опросе Разумкова есть скрытый подтекст, на который и собственно отвечали респонденты - ощущаете ли вы себя гражданами Украины.

............ Всё это чушь, подавляющая часть населения Украины - это суржики, то на четверть евреи, то на половину русские, то на четверть поляки.Понятие национальности в современном глобальном мире все больше напоминает анахронизм.В том же опросе Разумкова есть скрытый подтекст, на который и собственно отвечали респонденты - ощущаете ли вы себя гражданами Украины.............

Это всё понятно.При нашем расположении через нас прокатывалось столько набегов и войн, что говорить об этническом происхождении... Столько всего намешано...Но я в том разговоре говорил о том, что уменьшение доли русских в бОльшей степени (думаю, в основном) обусловлено чисто меркантильными соображениями и приводил пример евреев, многие из кот. в советские времена по мере возможности записывались русскими/украинцами, а потом резко вспомнили, что они евреи. То же самое происходит сейчас с русскими. Тем более, что сегодня для этого ничего не нужно делать - просто назваться украинцем, в паспорте записи нет.