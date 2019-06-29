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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 161
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
20%
33
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
44
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 15:57

  Pupsik написав:а таки да...вызволывся ж...з Божою допомогою...


Да бросьте, Бог тут ни при чем совсем, и диссиденты не при чём, и многовековая борьба не при чем, Ельцин забухал, захотел единоличной власти на территории РФ, Кравчук и Назарбаев захотели власти на своем кусочке, и история пошла своим путём.
Был бы вместо Ельцина условный Хасбулатов, а вместо Кравчука условный Симоненко, и история пошла бы на перекрестке другой дорогой.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:01

  vano80 написав:
  freeze написав:Это типа очередной призыв "продать и поделить"? Муляет, что еще есть люди, для которых родина что-то значит?


Слово Родина пишется с большой буквы, обратите внимание на правописание.


Я так понимаю, больше написать нечего?
Что там свынарчуки, с марта месяца, как известно про их воровство. Как дела у следствия? Арестованы?[/quote]

А шо, Генеральный прокурор сменился? Я что-то пропустил?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:05

Ещё о количестве населения в Украине.
По переписи 2001 всего было 48 млн. 457 тыс. человек.
При этом в Крыму 2033,7 тыс, Дон. обл. - 4841,1 тыс., Луг. обл. - 2546,2 тыс. чел, т.е. всего в этих 3 регионах было 9421 тыс. чел.
Данные по результатам переписи отсюда - http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/ (так же, как и в предыдущем посте).
Учитывая эти цифры, выезд людей из Украины и отрицательную демографию, сегодняшнее количество 42 млн., называемая сейчас Госстатом, вызывает большие сомнения.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:06

  rjkz написав:
  Starikan написав:Українці стали найсексуальнішою нацією свiту згідно з опитуванням компанії Big 7 Travel.
У зазначеному опитуванні взяли участь близько 1,5 млн осіб.
– В українців вражаюча зовнішність, тому вони з легкістю очолюють наш рейтинг 2019 року… Не дивно, що багато моделей саме з цієї країни, – йдеться у повідомленні.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2019062 ... rayintsiv/

Зрада чи перемога?


сексизм


))) В качестве фото украинки при голосовании для определения на этом сайте взяли фото Милы Кунис, еврейки из Черновцов, по факту гражданки США )))

1-й. Украинский
Украинцы имеют поразительную внешность и легко возглавили наш опрос на 2019 год. Кто может с этим не согласиться? Неудивительно, что так много моделей родом отсюда.

Вы можете узнать: Мила Кунис.

https://bigseventravel.com/2019/06/the- ... ld-ranked/
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:11

  freeze написав:))) В качестве фото украинки при голосовании для определения на этом сайте взяли фото Милы Кунис, еврейки из Черновцов, по факту гражданки США )))

1-й. Украинский
Украинцы имеют поразительную внешность и легко возглавили наш опрос на 2019 год. Кто может с этим не согласиться? Неудивительно, что так много моделей родом отсюда.

Вы можете узнать: Мила Кунис.

https://bigseventravel.com/2019/06/the- ... ld-ranked/


Лучше бы фото Куриленко поставили представлять Украину. Думаю, результат был бы не хуже, но при этом отражал бы действительность - она наиболее точно из известных в мире селебов отождествляет красоту и сексуальность украинок (ИМХО)
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:13

  freeze написав:
Да бросьте, Бог тут ни при чем совсем, и диссиденты не при чём, и многовековая борьба не при чем, Ельцин забухал, захотел единоличной власти на территории РФ, Кравчук и Назарбаев захотели власти на своем кусочке, и история пошла своим путём.
Был бы вместо Ельцина условный Хасбулатов, а вместо Кравчука условный Симоненко, и история пошла бы на перекрестке другой дорогой.


На счет Ельцина спорить не буду..., а вот Л.Кравчук, согласитесь, не долго на своем кусочке провластвовал..думаю, что он то в своих действиях был движим именно многовековой борьбой...эх жаль только, что Черновол ему на смену не пришел ...потеряли пару десятков лет...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:18

  Pupsik написав:а вот Л.Кравчук, согласитесь, не долго на своем кусочке провластвовал..думаю, что он то в своих действиях был движим именно многовековой борьбой...


Этот до мозга кости партийный функционер? :mrgreen: Да бросьте вы - не 1-е же апреля...

  Pupsik написав:эх жаль только, что Черновол ему на смену не пришел ...потеряли пару десятков лет...


Это наверняка неизвестно - несмотря на высокие человеческие качества, ТОП-менеджером хорошим он мог и не быть. Ющ тоже был большой надеждой...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:20

  freeze написав:
  ЛАД написав:При этом по всем возрастам доля украинцев 92%, русских 6%, др. национальностей - 1,5% и не ответили 0,6%.
Все эти цифры по данным опроса Центра Разумкова.


Всё это чушь, подавляющая часть населения Украины - это суржики, то на четверть евреи, то на половину русские, то на четверть поляки.
Понятие национальности в современном глобальном мире все больше напоминает анахронизм.

В том же опросе Разумкова есть скрытый подтекст, на который и собственно отвечали респонденты - ощущаете ли вы себя гражданами Украины.
............

Это всё понятно.
При нашем расположении через нас прокатывалось столько набегов и войн, что говорить об этническом происхождении... Столько всего намешано...
Но я в том разговоре говорил о том, что уменьшение доли русских в бОльшей степени (думаю, в основном) обусловлено чисто меркантильными соображениями и приводил пример евреев, многие из кот. в советские времена по мере возможности записывались русскими/украинцами, а потом резко вспомнили, что они евреи. То же самое происходит сейчас с русскими. Тем более, что сегодня для этого ничего не нужно делать - просто назваться украинцем, в паспорте записи нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:24

  zРадио написав:
  Pupsik написав:эх жаль только, что Черновол ему на смену не пришел ...потеряли пару десятков лет...


Это наверняка неизвестно - несмотря на высокие человеческие качества, ТОП-менеджером хорошим он мог и не быть. Ющ тоже был большой надеждой...


что наверняка известно, что за два срока Кучмы, Польша обогнала нас на 50 лет (((
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:26

Re: Політичні дискусії

Pupsik написав: а вот Л.Кравчук, согласитесь, не долго на своем кусочке провластвовал..думаю, что он то в своих действиях был движим именно многовековой борьбой


Секретарь по идеологии и политинформациям, главный коммунист Украины и вдруг озаботился многовековой борьбой ?
Люди на вершине власти обычно мимикрируют, чтобы не упустить свою власть.
Так же как и Горбачеву всралась та перестройка, он думал, что так удержится у власти, не более того.
freeze
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