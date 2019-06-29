Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3379338033813382 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 161 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 4 Голос 20% 33 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 44 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 24% 38 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 161 Додано: Нед 30 чер, 2019 16:32 freeze написав: Pupsik написав: а вот Л.Кравчук, согласитесь, не долго на своем кусочке провластвовал..думаю, что он то в своих действиях был движим именно многовековой борьбой



Секретарь по идеологии и политинформациям, главный коммунист Украины и вдруг озаботился многовековой борьбой ?

Люди на вершине власти обычно мимикрируют, чтобы не упустить свою власть.

Так же как и Горбачеву всралась та перестройка, он думал, что так удержится у власти, не более того. Секретарь по идеологии и политинформациям, главный коммунист Украины и вдруг озаботился многовековой борьбой ?Так же как и Горбачеву всралась та перестройка, он думал, что так удержится у власти, не более того.



Л.Кравчук не держался за власть...он пошел на досрочные выборы...



п.с. идеологией гены не подпортишь )))...он как родился волынякой, им и остался...(долгих лет ему жизни) Л.Кравчук не держался за власть...он пошел на досрочные выборы...п.с. идеологией гены не подпортишь )))...он как родился волынякой, им и остался...(долгих лет ему жизни) Слава Україні! /читаю усіх/ Pupsik

Повідомлень: 3271 З нами з: 07.06.12 Подякував: 714 раз. Подякували: 724 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 16:34 Pupsik написав:

что наверняка известно, что за два срока Кучмы, Польша обогнала нас на 50 лет ((( что наверняка известно, что за два срока Кучмы, Польша обогнала нас на 50 лет (((



Нет, сорри, вы глубоко заблуждаетесь - как раз кучмовские времена были периодом наибольшего роста за всю независимость. От Польши мы безвозвратно отстали вначале 90-х и за последние 10 лет!



ВВП по ППС в долларах США:



Нет, сорри, вы глубоко заблуждаетесь - как раз кучмовские времена были периодом наибольшего роста за всю независимость. От Польши мы безвозвратно отстали вначале 90-х и за последние 10 лет! zРадио

Повідомлень: 2719 З нами з: 02.05.18 Подякував: 730 раз. Подякували: 1689 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 16:41 freeze написав: rjkz написав: сексизм сексизм



))) В качестве фото украинки при голосовании для определения на этом сайте взяли фото Милы Кунис, еврейки из Черновцов, по факту гражданки США )))



1-й. Украинский

Украинцы имеют поразительную внешность и легко возглавили наш опрос на 2019 год. Кто может с этим не согласиться? Неудивительно, что так много моделей родом отсюда.



Вы можете узнать: Мила Кунис.



https://bigseventravel.com/2019/06/the- ... ld-ranked/ ))) В качестве фото украинки при голосовании для определения на этом сайте взяли фото Милы Кунис, еврейки из Черновцов, по факту гражданки США )))1-й. УкраинскийУкраинцы имеют поразительную внешность и легко возглавили наш опрос на 2019 год. Кто может с этим не согласиться? Неудивительно, что так много моделей родом отсюда.Вы можете узнать: Мила Кунис.



Не хочу. У меня всегда конкурсы красоты вызывали омерзение. Когда кто-то оценивает генетическое наследие других людей...это напоминает отбор лошадей для скачек или селекцию КРС или мясной ряд на рынке. Не хочу. У меня всегда конкурсы красоты вызывали омерзение. Когда кто-то оценивает генетическое наследие других людей...это напоминает отбор лошадей для скачек или селекцию КРС или мясной ряд на рынке. rjkz

Повідомлень: 9555 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4227 раз. Подякували: 2225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 16:46 zРадио написав: Pupsik написав:

что наверняка известно, что за два срока Кучмы, Польша обогнала нас на 50 лет ((( что наверняка известно, что за два срока Кучмы, Польша обогнала нас на 50 лет (((



Нет, сорри, вы глубоко заблуждаетесь - как раз кучмовские времена были периодом наибольшего роста за всю независимость. От Польши мы безвозвратно отстали вначале 90-х и за последние 10 лет!



ВВП по ППС в долларах США:



Нет, сорри, вы глубоко заблуждаетесь - как раз кучмовские времена были периодом наибольшего роста за всю независимость. От Польши мы безвозвратно отстали вначале 90-х и за последние 10 лет!



имел ввиду то, что при Кучме Украина, по факту, оставалась частью совка связанная с Россией общим рынком, газом и т.д....а Польша уплыла на Запад имел ввиду то, что при Кучме Украина, по факту, оставалась частью совка связанная с Россией общим рынком, газом и т.д....а Польша уплыла на Запад Слава Україні! /читаю усіх/ Pupsik

Повідомлень: 3271 З нами з: 07.06.12 Подякував: 714 раз. Подякували: 724 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 16:48 stm написав: Ethereum написав: Зеблоїди поясніть призначення.

Ось це -чистий реванш!



В. о. глави Служби безпеки України Іван Баканов призначив своїм заступником генерал-майора Анатолія Калюжняка, який буде відповідати у спецслужбі за боротьбу з корупцією. Такі дані стали відомі журналістам "Слідство.Інфо".



Журналісти пишутть, що призначення підтвердила прес-секретар силового відмства Олена Гітлянська, хоч на офіційному сайті про це не повідомляється.



"Приблизно тиждень тому його призначили заступником начальника управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю", – сказала вона.



Відзначається, що Калюжняк займав аналогічну посаду в СБУ за часів екс-президента-втікача Віктора Януковича – з 2010 по 2013 роки. Незадовго до Євромайдану він отримав звання генерала. Колюжняк звільнився після Революції гідності і працював помічником народного депутата.



Колишня керівниця департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко стверджує, що він не може займати державні посади, тому що підпадає під закон "Про очищення влади".



"Закон визначає, що під люстрацію підпадають керівники і заступники керівників всіх самостійних підрозділів центрального апарату СБУ. Проте Служба безпеки спотворила закон, використовуючи юридичну казуїстику, сказавши, що у них немає самостійних структурних підрозділів, що вони у них називаються функціональні. Таким чином, СБУ вивела з-під заборони всіх керівників підрозділів, які працювали при Януковичі на таких відповідальних посадах", – пояснила вона.

https://www.slidstvo.info/investigation ... nukovycha/ Зеблоїди поясніть призначення.Ось це -чистий реванш!В. о. глави Служби безпеки України Іван Баканов призначив своїм заступником генерал-майора Анатолія Калюжняка, який буде відповідати у спецслужбі за боротьбу з корупцією. Такі дані стали відомі журналістам "Слідство.Інфо".Журналісти пишутть, що призначення підтвердила прес-секретар силового відмства Олена Гітлянська, хоч на офіційному сайті про це не повідомляється."Приблизно тиждень тому його призначили заступником начальника управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю", – сказала вона.Відзначається, що Калюжняк займав аналогічну посаду в СБУ за часів екс-президента-втікача Віктора Януковича – з 2010 по 2013 роки. Незадовго до Євромайдану він отримав звання генерала. Колюжняк звільнився після Революції гідності і працював помічником народного депутата.Колишня керівниця департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко стверджує, що він не може займати державні посади, тому що підпадає під закон "Про очищення влади"."Закон визначає, що під люстрацію підпадають керівники і заступники керівників всіх самостійних підрозділів центрального апарату СБУ. Проте Служба безпеки спотворила закон, використовуючи юридичну казуїстику, сказавши, що у них немає самостійних структурних підрозділів, що вони у них називаються функціональні. Таким чином, СБУ вивела з-під заборони всіх керівників підрозділів, які працювали при Януковичі на таких відповідальних посадах", – пояснила вона.

Керивник пидроздилу? Вы как представляете что все кто работал не на высших должностях это что б Вы понимали все должностные лица всех СБУ должны больше не быть СБУ? Вы умом тронулись? Это как начальников подразделений банка всех в одночасье уволить...

Вообще самоубийство, но Вам можно.

В своё время так большевики пошутили, потом кадров в военные подразделения пришлось выписывать из-за границы, причём не коммунистического режима... Воробьёв ещё в Китае отстреливали, рапортовали о перевыполнении плана, потом с саранчой наганами боролись... Керивник пидроздилу? Вы как представляете что все кто работал не на высших должностях это что б Вы понимали все должностные лица всех СБУ должны больше не быть СБУ? Вы умом тронулись? Это как начальников подразделений банка всех в одночасье уволить...Вообще самоубийство, но Вам можно.В своё время так большевики пошутили, потом кадров в военные подразделения пришлось выписывать из-за границы, причём не коммунистического режима... Воробьёв ещё в Китае отстреливали, рапортовали о перевыполнении плана, потом с саранчой наганами боролись...

Ого как заговорили... Так че, семочка рулит? А какого же вы тогда тут зраду вместе с Бигусом полгода разводили? Ого как заговорили... Так че, семочка рулит? А какого же вы тогда тут зраду вместе с Бигусом полгода разводили? airmax78 Повідомлень: 30608 З нами з: 25.10.12 Подякував: 807 раз. Подякували: 3628 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3379338033813382 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: vano80 zРадио і 0 гостейМодератори: ТупУм