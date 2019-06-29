stm написав:

Ethereum написав: Зеблоїди поясніть призначення.

Ось це -чистий реванш!



В. о. глави Служби безпеки України Іван Баканов призначив своїм заступником генерал-майора Анатолія Калюжняка, який буде відповідати у спецслужбі за боротьбу з корупцією. Такі дані стали відомі журналістам "Слідство.Інфо".



Журналісти пишутть, що призначення підтвердила прес-секретар силового відмства Олена Гітлянська, хоч на офіційному сайті про це не повідомляється.



"Приблизно тиждень тому його призначили заступником начальника управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю", – сказала вона.



Відзначається, що Калюжняк займав аналогічну посаду в СБУ за часів екс-президента-втікача Віктора Януковича – з 2010 по 2013 роки. Незадовго до Євромайдану він отримав звання генерала. Колюжняк звільнився після Революції гідності і працював помічником народного депутата.



Колишня керівниця департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко стверджує, що він не може займати державні посади, тому що підпадає під закон "Про очищення влади".



"Закон визначає, що під люстрацію підпадають керівники і заступники керівників всіх самостійних підрозділів центрального апарату СБУ. Проте Служба безпеки спотворила закон, використовуючи юридичну казуїстику, сказавши, що у них немає самостійних структурних підрозділів, що вони у них називаються функціональні. Таким чином, СБУ вивела з-під заборони всіх керівників підрозділів, які працювали при Януковичі на таких відповідальних посадах", – пояснила вона.

https://www.slidstvo.info/investigation ... nukovycha/ Зеблоїди поясніть призначення.Ось це -чистий реванш!В. о. глави Служби безпеки України Іван Баканов призначив своїм заступником генерал-майора Анатолія Калюжняка, який буде відповідати у спецслужбі за боротьбу з корупцією. Такі дані стали відомі журналістам "Слідство.Інфо".Журналісти пишутть, що призначення підтвердила прес-секретар силового відмства Олена Гітлянська, хоч на офіційному сайті про це не повідомляється."Приблизно тиждень тому його призначили заступником начальника управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю", – сказала вона.Відзначається, що Калюжняк займав аналогічну посаду в СБУ за часів екс-президента-втікача Віктора Януковича – з 2010 по 2013 роки. Незадовго до Євромайдану він отримав звання генерала. Колюжняк звільнився після Революції гідності і працював помічником народного депутата.Колишня керівниця департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко стверджує, що він не може займати державні посади, тому що підпадає під закон "Про очищення влади"."Закон визначає, що під люстрацію підпадають керівники і заступники керівників всіх самостійних підрозділів центрального апарату СБУ. Проте Служба безпеки спотворила закон, використовуючи юридичну казуїстику, сказавши, що у них немає самостійних структурних підрозділів, що вони у них називаються функціональні. Таким чином, СБУ вивела з-під заборони всіх керівників підрозділів, які працювали при Януковичі на таких відповідальних посадах", – пояснила вона.

Керивник пидроздилу? Вы как представляете что все кто работал не на высших должностях это что б Вы понимали все должностные лица всех СБУ должны больше не быть СБУ? Вы умом тронулись? Это как начальников подразделений банка всех в одночасье уволить...Вообще самоубийство, но Вам можно.В своё время так большевики пошутили, потом кадров в военные подразделения пришлось выписывать из-за границы, причём не коммунистического режима... Воробьёв ещё в Китае отстреливали, рапортовали о перевыполнении плана, потом с саранчой наганами боролись...