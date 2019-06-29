Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Pupsik написав: а вот Л.Кравчук, согласитесь, не долго на своем кусочке провластвовал..думаю, что он то в своих действиях был движим именно многовековой борьбой
Секретарь по идеологии и политинформациям, главный коммунист Украины и вдруг озаботился многовековой борьбой ? Люди на вершине власти обычно мимикрируют, чтобы не упустить свою власть. Так же как и Горбачеву всралась та перестройка, он думал, что так удержится у власти, не более того.
Л.Кравчук не держался за власть...он пошел на досрочные выборы...
п.с. идеологией гены не подпортишь )))...он как родился волынякой, им и остался...(долгих лет ему жизни)
Не хочу. У меня всегда конкурсы красоты вызывали омерзение. Когда кто-то оценивает генетическое наследие других людей...это напоминает отбор лошадей для скачек или селекцию КРС или мясной ряд на рынке.
Ethereum написав:Зеблоїди поясніть призначення. Ось це -чистий реванш!
В. о. глави Служби безпеки України Іван Баканов призначив своїм заступником генерал-майора Анатолія Калюжняка, який буде відповідати у спецслужбі за боротьбу з корупцією. Такі дані стали відомі журналістам "Слідство.Інфо".
Журналісти пишутть, що призначення підтвердила прес-секретар силового відмства Олена Гітлянська, хоч на офіційному сайті про це не повідомляється.
"Приблизно тиждень тому його призначили заступником начальника управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю", – сказала вона.
Відзначається, що Калюжняк займав аналогічну посаду в СБУ за часів екс-президента-втікача Віктора Януковича – з 2010 по 2013 роки. Незадовго до Євромайдану він отримав звання генерала. Колюжняк звільнився після Революції гідності і працював помічником народного депутата.
Колишня керівниця департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко стверджує, що він не може займати державні посади, тому що підпадає під закон "Про очищення влади".
"Закон визначає, що під люстрацію підпадають керівники і заступники керівників всіх самостійних підрозділів центрального апарату СБУ. Проте Служба безпеки спотворила закон, використовуючи юридичну казуїстику, сказавши, що у них немає самостійних структурних підрозділів, що вони у них називаються функціональні. Таким чином, СБУ вивела з-під заборони всіх керівників підрозділів, які працювали при Януковичі на таких відповідальних посадах", – пояснила вона. https://www.slidstvo.info/investigation ... nukovycha/
Керивник пидроздилу? Вы как представляете что все кто работал не на высших должностях это что б Вы понимали все должностные лица всех СБУ должны больше не быть СБУ? Вы умом тронулись? Это как начальников подразделений банка всех в одночасье уволить... Вообще самоубийство, но Вам можно. В своё время так большевики пошутили, потом кадров в военные подразделения пришлось выписывать из-за границы, причём не коммунистического режима... Воробьёв ещё в Китае отстреливали, рапортовали о перевыполнении плана, потом с саранчой наганами боролись...
Ого как заговорили... Так че, семочка рулит? А какого же вы тогда тут зраду вместе с Бигусом полгода разводили?
freeze написав:Это типа очередной призыв "продать и поделить"? Муляет, что еще есть люди, для которых родина что-то значит?
Слово Родина пишется с большой буквы, обратите внимание на правописание.
Я так понимаю, больше написать нечего? Что там свынарчуки, с марта месяца, как известно про их воровство. Как дела у следствия? Арестованы?
А шо, Генеральный прокурор сменился? Я что-то пропустил?[/quote]
А что, кроме прокуратуры воровством и заняться некому? А как мент наш главный, которому зеля так понравился? Кстати, а что там за история, что в Рогу Юзик с родней в раду лезет? Ребятки, с кумовством когда бороться то будем?
vano80 написав: А что, кроме прокуратуры воровством и заняться некому? А как мент наш главный, которому зеля так понравился? Кстати, а что там за история, что в Рогу Юзик с родней в раду лезет? Ребятки, с кумовством когда бороться то будем?
Будем бороться только с чужим кумовством. Свое кумовство - это не кумоство - это борьба с дефицитом кадров.
Pupsik написав:имел ввиду то, что при Кучме Украина, по факту, оставалась частью совка связанная с Россией общим рынком, газом и т.д....а Польша уплыла на Запад
Ну вот мы уже 5 лет не совок, с РФ имеем меньше общего рынка, чем Германия. И чего? Вы наблюдаете рост, который демонстировала Польша? Может не нужно наводить тень на плетень, а ответить прямо - причина в другом!