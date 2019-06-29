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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3380338133823383>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 161
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
20%
33
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
44
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:32

  freeze написав:
Pupsik написав: а вот Л.Кравчук, согласитесь, не долго на своем кусочке провластвовал..думаю, что он то в своих действиях был движим именно многовековой борьбой


Секретарь по идеологии и политинформациям, главный коммунист Украины и вдруг озаботился многовековой борьбой ?
Люди на вершине власти обычно мимикрируют, чтобы не упустить свою власть.
Так же как и Горбачеву всралась та перестройка, он думал, что так удержится у власти, не более того.


Л.Кравчук не держался за власть...он пошел на досрочные выборы...

п.с. идеологией гены не подпортишь )))...он как родился волынякой, им и остался...(долгих лет ему жизни)
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:34

  Pupsik написав:
что наверняка известно, что за два срока Кучмы, Польша обогнала нас на 50 лет (((


Нет, сорри, вы глубоко заблуждаетесь - как раз кучмовские времена были периодом наибольшего роста за всю независимость. От Польши мы безвозвратно отстали вначале 90-х и за последние 10 лет!

ВВП по ППС в долларах США:

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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:41

  freeze написав:
  rjkz написав:сексизм


))) В качестве фото украинки при голосовании для определения на этом сайте взяли фото Милы Кунис, еврейки из Черновцов, по факту гражданки США )))

1-й. Украинский
Украинцы имеют поразительную внешность и легко возглавили наш опрос на 2019 год. Кто может с этим не согласиться? Неудивительно, что так много моделей родом отсюда.

Вы можете узнать: Мила Кунис.

https://bigseventravel.com/2019/06/the- ... ld-ranked/


Не хочу. У меня всегда конкурсы красоты вызывали омерзение. Когда кто-то оценивает генетическое наследие других людей...это напоминает отбор лошадей для скачек или селекцию КРС или мясной ряд на рынке.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:46

  zРадио написав:
  Pupsik написав:
что наверняка известно, что за два срока Кучмы, Польша обогнала нас на 50 лет (((


Нет, сорри, вы глубоко заблуждаетесь - как раз кучмовские времена были периодом наибольшего роста за всю независимость. От Польши мы безвозвратно отстали вначале 90-х и за последние 10 лет!

ВВП по ППС в долларах США:

Зображення


имел ввиду то, что при Кучме Украина, по факту, оставалась частью совка связанная с Россией общим рынком, газом и т.д....а Польша уплыла на Запад
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:48

  stm написав:
  Ethereum написав:Зеблоїди поясніть призначення.
Ось це -чистий реванш!

В. о. глави Служби безпеки України Іван Баканов призначив своїм заступником генерал-майора Анатолія Калюжняка, який буде відповідати у спецслужбі за боротьбу з корупцією. Такі дані стали відомі журналістам "Слідство.Інфо".

Журналісти пишутть, що призначення підтвердила прес-секретар силового відмства Олена Гітлянська, хоч на офіційному сайті про це не повідомляється.

"Приблизно тиждень тому його призначили заступником начальника управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю", – сказала вона.

Відзначається, що Калюжняк займав аналогічну посаду в СБУ за часів екс-президента-втікача Віктора Януковича – з 2010 по 2013 роки. Незадовго до Євромайдану він отримав звання генерала. Колюжняк звільнився після Революції гідності і працював помічником народного депутата.

Колишня керівниця департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко стверджує, що він не може займати державні посади, тому що підпадає під закон "Про очищення влади".

"Закон визначає, що під люстрацію підпадають керівники і заступники керівників всіх самостійних підрозділів центрального апарату СБУ. Проте Служба безпеки спотворила закон, використовуючи юридичну казуїстику, сказавши, що у них немає самостійних структурних підрозділів, що вони у них називаються функціональні. Таким чином, СБУ вивела з-під заборони всіх керівників підрозділів, які працювали при Януковичі на таких відповідальних посадах", – пояснила вона.
https://www.slidstvo.info/investigation ... nukovycha/

Керивник пидроздилу? Вы как представляете что все кто работал не на высших должностях это что б Вы понимали все должностные лица всех СБУ должны больше не быть СБУ? Вы умом тронулись? Это как начальников подразделений банка всех в одночасье уволить...
Вообще самоубийство, но Вам можно.
В своё время так большевики пошутили, потом кадров в военные подразделения пришлось выписывать из-за границы, причём не коммунистического режима... Воробьёв ещё в Китае отстреливали, рапортовали о перевыполнении плана, потом с саранчой наганами боролись...

Ого как заговорили... Так че, семочка рулит? А какого же вы тогда тут зраду вместе с Бигусом полгода разводили?
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:53

  rjkz написав:
  vano80 написав:
  freeze написав:Это типа очередной призыв "продать и поделить"? Муляет, что еще есть люди, для которых родина что-то значит?


Слово Родина пишется с большой буквы, обратите внимание на правописание.


Я так понимаю, больше написать нечего?
Что там свынарчуки, с марта месяца, как известно про их воровство. Как дела у следствия? Арестованы?


А шо, Генеральный прокурор сменился? Я что-то пропустил?[/quote]

А что, кроме прокуратуры воровством и заняться некому? А как мент наш главный, которому зеля так понравился?
Кстати, а что там за история, что в Рогу Юзик с родней в раду лезет? Ребятки, с кумовством когда бороться то будем? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:58

  vano80 написав:
А что, кроме прокуратуры воровством и заняться некому? А как мент наш главный, которому зеля так понравился?
Кстати, а что там за история, что в Рогу Юзик с родней в раду лезет? Ребятки, с кумовством когда бороться то будем? :mrgreen:

Будем бороться только с чужим кумовством. Свое кумовство - это не кумоство - это борьба с дефицитом кадров.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 17:00

Re: Політичні дискусії

vano80 написав:Кстати, а что там за история, что в Рогу Юзик с родней в раду лезет? Ребятки, с кумовством когда бороться то будем? :mrgreen:


Что значит лезет в Раду?
Разве кто-то кого-то принуждает голосовать за конкретные персоналии ?
Луценко, Стеця кум кума назначил, Билозир тоже кум провел в список.

А тут выборы.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 17:06

  Pupsik написав:имел ввиду то, что при Кучме Украина, по факту, оставалась частью совка связанная с Россией общим рынком, газом и т.д....а Польша уплыла на Запад


Ну вот мы уже 5 лет не совок, с РФ имеем меньше общего рынка, чем Германия. И чего? Вы наблюдаете рост, который демонстировала Польша? Может не нужно наводить тень на плетень, а ответить прямо - причина в другом!
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 17:09

  freeze написав:
vano80 написав:Кстати, а что там за история, что в Рогу Юзик с родней в раду лезет? Ребятки, с кумовством когда бороться то будем? :mrgreen:


Что значит лезет в Раду?
Разве кто-то кого-то принуждает голосовать за конкретные персоналии ?
Луценко, Стеця кум кума назначил, Билозир тоже кум провел в список.

А тут выборы.

Зачем вы это пишете? Вы же уже прекрасно понимаете что происходит.
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