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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3380338133823383

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 161
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
20%
33
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
44
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
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0
Самопоміч
0
0
Свобода
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9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 17:13

Re: Політичні дискусії

airmax78 написав:
  freeze написав:
vano80 написав:Кстати, а что там за история, что в Рогу Юзик с родней в раду лезет? Ребятки, с кумовством когда бороться то будем? :mrgreen:


Что значит лезет в Раду?
Разве кто-то кого-то принуждает голосовать за конкретные персоналии ?
Луценко, Стеця кум кума назначил, Билозир тоже кум провел в список.

А тут выборы.

Зачем вы это пишете? Вы же уже прекрасно понимаете что происходит.


Я не замечал, чтобы вы боролись с кумовством в бытность Порошенко.

А я пишу примитивную для понимания вещь - Порошенко протащил кумовьев на должности не спрашивая население об их мнении, неужели разницу не видно?

Не нравятся кумовья голосуйте против, в кои веки вас спросили ваше мнение.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 17:19

  zРадио написав:
  Pupsik написав:имел ввиду то, что при Кучме Украина, по факту, оставалась частью совка связанная с Россией общим рынком, газом и т.д....а Польша уплыла на Запад


Ну вот мы уже 5 лет не совок, с РФ имеем меньше общего рынка, чем Германия. И чего? Вы наблюдаете рост, который демонстировала Польша? Может не нужно наводить тень на плетень, а ответить прямо - причина в другом!


ну, по факту, в Украине показатели роста ВВП (по итогам 2018г) выше чем России )))

п.с. а причина действительно в другом...у инвестора выбор куда вложить в Польшу или Украину? Казалось бы в Украину - дешевле раб.сила...но он выбирает Польшу - там спокойней..дешевая раб.сила с Украины туда сама приезжает...
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 17:23

Re: Політичні дискусії

Pupsik написав:ну, по факту, в Украине показатели роста ВВП (по итогам 2018г) выше чем России )))

п.с. а причина действительно в другом...у инвестора выбор куда вложить в Польшу или Украину? Казалось бы в Украину - дешевле раб.сила...но он выбирает Польшу - там спокойней..дешевая раб.сила с Украины туда сама приезжает...


Надо уже давно сравнивать себя не с Россией, а хотя бы с Польшей.
От того что в РФ на полпроцента что то хуже, чем у нас, мне ни холодно, ни жарко. Тем более такими темпами мы и Рф будем дононять кучу лет, не говоря уже о Польше.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 17:45

  freeze написав:Надо уже давно сравнивать себя не с Россией, а хотя бы с Польшей.


а почему не надо? ))) в Польше ВВП на душу населения (около 14000дол.)а в России (около 10000дол.) )))

http://fincan.ru/articles/51_vvp-na-dus ... mira-2018/
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 18:08

  Pupsik написав:
  Kudrjavuy написав:Почему не с Украиной 91го?


номинально, большой разн. нет, что тогда 100 ярдов, что сейчас приблизительно 100 ярдов )))


А инфляция бакса 1.9% в год! Накопительно за 28 лет это 69%!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 18:36

  zРадио написав:
  Pupsik написав:эх жаль только, что Черновол ему на смену не пришел ...потеряли пару десятков лет...

Это наверняка неизвестно - несмотря на высокие человеческие качества, ТОП-менеджером хорошим он мог и не быть. Ющ тоже был большой надеждой...


А какие там качества были?
Прошло всего 20 лет и все забыли, что Чорновол был в "конструктивной опозиции" к Кучме создавшему нынешнюю модель олигархии.
И убивать Кучме Чорновила точно было не зачем.
Просто по хреновым украинским дорогам не нужно мчаться со со скростью 160км/ч ночью.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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