Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Pupsik написав:имел ввиду то, что при Кучме Украина, по факту, оставалась частью совка связанная с Россией общим рынком, газом и т.д....а Польша уплыла на Запад
Ну вот мы уже 5 лет не совок, с РФ имеем меньше общего рынка, чем Германия. И чего? Вы наблюдаете рост, который демонстировала Польша? Может не нужно наводить тень на плетень, а ответить прямо - причина в другом!
ну, по факту, в Украине показатели роста ВВП (по итогам 2018г) выше чем России )))
п.с. а причина действительно в другом...у инвестора выбор куда вложить в Польшу или Украину? Казалось бы в Украину - дешевле раб.сила...но он выбирает Польшу - там спокойней..дешевая раб.сила с Украины туда сама приезжает...
Pupsik написав:ну, по факту, в Украине показатели роста ВВП (по итогам 2018г) выше чем России )))
п.с. а причина действительно в другом...у инвестора выбор куда вложить в Польшу или Украину? Казалось бы в Украину - дешевле раб.сила...но он выбирает Польшу - там спокойней..дешевая раб.сила с Украины туда сама приезжает...
Надо уже давно сравнивать себя не с Россией, а хотя бы с Польшей. От того что в РФ на полпроцента что то хуже, чем у нас, мне ни холодно, ни жарко. Тем более такими темпами мы и Рф будем дононять кучу лет, не говоря уже о Польше.
Pupsik написав:эх жаль только, что Черновол ему на смену не пришел ...потеряли пару десятков лет...
Это наверняка неизвестно - несмотря на высокие человеческие качества, ТОП-менеджером хорошим он мог и не быть. Ющ тоже был большой надеждой...
А какие там качества были? Прошло всего 20 лет и все забыли, что Чорновол был в "конструктивной опозиции" к Кучме создавшему нынешнюю модель олигархии. И убивать Кучме Чорновила точно было не зачем. Просто по хреновым украинским дорогам не нужно мчаться со со скростью 160км/ч ночью.