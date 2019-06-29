Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Pupsik написав:имел ввиду то, что при Кучме Украина, по факту, оставалась частью совка связанная с Россией общим рынком, газом и т.д....а Польша уплыла на Запад
Ну вот мы уже 5 лет не совок, с РФ имеем меньше общего рынка, чем Германия. И чего? Вы наблюдаете рост, который демонстировала Польша? Может не нужно наводить тень на плетень, а ответить прямо - причина в другом!
ну, по факту, в Украине показатели роста ВВП (по итогам 2018г) выше чем России )))
п.с. а причина действительно в другом...у инвестора выбор куда вложить в Польшу или Украину? Казалось бы в Украину - дешевле раб.сила...но он выбирает Польшу - там спокойней..дешевая раб.сила с Украины туда сама приезжает...
Pupsik написав:ну, по факту, в Украине показатели роста ВВП (по итогам 2018г) выше чем России )))
п.с. а причина действительно в другом...у инвестора выбор куда вложить в Польшу или Украину? Казалось бы в Украину - дешевле раб.сила...но он выбирает Польшу - там спокойней..дешевая раб.сила с Украины туда сама приезжает...
Надо уже давно сравнивать себя не с Россией, а хотя бы с Польшей. От того что в РФ на полпроцента что то хуже, чем у нас, мне ни холодно, ни жарко. Тем более такими темпами мы и Рф будем дононять кучу лет, не говоря уже о Польше.
ЛАД написав:Ещё о количестве населения в Украине. По переписи 2001 всего было 48 млн. 457 тыс. человек. При этом в Крыму 2033,7 тыс, Дон. обл. - 4841,1 тыс., Луг. обл. - 2546,2 тыс. чел, т.е. всего в этих 3 регионах было 9421 тыс. чел. Данные по результатам переписи отсюда - http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/ (так же, как и в предыдущем посте). Учитывая эти цифры, выезд людей из Украины и отрицательную демографию, сегодняшнее количество 42 млн., называемая сейчас Госстатом, вызывает большие сомнения.
ЛАД написав:Ещё о количестве населения в Украине. По переписи 2001 всего было 48 млн. 457 тыс. человек. При этом в Крыму 2033,7 тыс, Дон. обл. - 4841,1 тыс., Луг. обл. - 2546,2 тыс. чел, т.е. всего в этих 3 регионах было 9421 тыс. чел. Данные по результатам переписи отсюда - http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/ (так же, как и в предыдущем посте). Учитывая эти цифры, выезд людей из Украины и отрицательную демографию, сегодняшнее количество 42 млн., называемая сейчас Госстатом, вызывает большие сомнения.
airmax78 написав:А кого спросил Зе назначая 95й квартал почти в полном составе в АП? А Богдана с Бакановым тоже с кем-то из народа согласовывал? А Бухарева с Калюжняком это Вы ему согласовали?
То есть тема кумовьев сошла на нет ? Тем более кума Зе так и осталась выступать в квартале. А чем вам Богдан с Бакановым не нравятся? Новые лица как и обещали. По Бухареву, это из Батькивщины, мне непонятна его декларация, а так не имею понятия кто это, про Калюжняка первый раз слышу, за новыми лицами не уследишь.