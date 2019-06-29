Додано: Нед 30 чер, 2019 17:23

Pupsik написав: ну, по факту, в Украине показатели роста ВВП (по итогам 2018г) выше чем России )))



п.с. а причина действительно в другом...у инвестора выбор куда вложить в Польшу или Украину? Казалось бы в Украину - дешевле раб.сила...но он выбирает Польшу - там спокойней..дешевая раб.сила с Украины туда сама приезжает...

Надо уже давно сравнивать себя не с Россией, а хотя бы с Польшей.От того что в РФ на полпроцента что то хуже, чем у нас, мне ни холодно, ни жарко. Тем более такими темпами мы и Рф будем дононять кучу лет, не говоря уже о Польше.