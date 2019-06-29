Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 написав:А кого спросил Зе назначая 95й квартал почти в полном составе в АП? А Богдана с Бакановым тоже с кем-то из народа согласовывал? А Бухарева с Калюжняком это Вы ему согласовали?
То есть тема кумовьев сошла на нет ? Тем более кума Зе так и осталась выступать в квартале. А чем вам Богдан с Бакановым не нравятся? Новые лица как и обещали. По Бухареву, это из Батькивщины, мне непонятна его декларация, а так не имею понятия кто это, про Калюжняка первый раз слышу, за новыми лицами не уследишь.
Что значит сошла на нет? Баканов он кто, сбушник, мент, вояка? Или друг детства кого-то? Богдан давно новым лицом стал? Алё - "У 2008-му Андрій Богдан став адвокатом нинішнього Генпрокурора, а тоді – Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Луценко цю інформацію підтвердив і додав, що юридичні послуги йому були необхідні через звинувачення у роздачі нагородної зброї в МВС. Також Генпрокурор заявив, що підтримує стосунки з Богданом підтримує і раніше вони зустрічалися в позаробочий час." Это новое лицо?
vano80 написав:Что значит сошла на нет? Баканов он кто, сбушник, мент, вояка? Или друг детства кого-то? Богдан давно новым лицом стал? Алё - "У 2008-му Андрій Богдан став адвокатом нинішнього Генпрокурора, а тоді – Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Луценко цю інформацію підтвердив і додав, що юридичні послуги йому були необхідні через звинувачення у роздачі нагородної зброї в МВС. Також Генпрокурор заявив, що підтримує стосунки з Богданом підтримує і раніше вони зустрічалися в позаробочий час." Это новое лицо?
Для большинства все эти люди новые лица. Старые были депутатами Рады разных созывов. Или работали наверху исполнительной власти.
Новое лицо - это не человек из подворотни или абсолютный ноунейм, неизвестный никому кроме родственников, хотя и пошли на это тоже, в списках Слуги народа и Голоса насовали реально новых-новых лиц из подворотни. Это уже перебор.