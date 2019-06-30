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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3381338233833384 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 161 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 4 Голос 20% 33 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 44 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 24% 38 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 161 Додано: Нед 30 чер, 2019 20:56 Frant написав: Російська влада не париться з українською церквою в окупованому Криму. Росіяни забирають чи не останній храм ПцУ в Криму.



https://censor.net.ua/news/3134872/okku ... prezidenta Російська влада не париться з українською церквою в окупованому Криму. Росіяни забирають чи не останній храм ПцУ в Криму.



Це вже відомо. Давно в РПЦ все треба конфіскувати. Це вже відомо. Давно в РПЦ все треба конфіскувати. Ethereum Повідомлень: 586 З нами з: 11.02.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 21:09 freeze написав: airmax78 написав: А кого спросил Зе назначая 95й квартал почти в полном составе в АП? А Богдана с Бакановым тоже с кем-то из народа согласовывал?

А Бухарева с Калюжняком это Вы ему согласовали?



То есть тема кумовьев сошла на нет ? Тем более кума Зе так и осталась выступать в квартале.

А чем вам Богдан с Бакановым не нравятся? Новые лица как и обещали.

По Бухареву, это из Батькивщины, мне непонятна его декларация, а так не имею понятия кто это, про Калюжняка первый раз слышу, за новыми лицами не уследишь. То есть тема кумовьев сошла на нет ? Тем более кума Зе так и осталась выступать в квартале.А чем вам Богдан с Бакановым не нравятся? Новые лица как и обещали.По Бухареву, это из Батькивщины, мне непонятна его декларация, а так не имею понятия кто это, про Калюжняка первый раз слышу, за новыми лицами не уследишь.



Что значит сошла на нет? Баканов он кто, сбушник, мент, вояка? Или друг детства кого-то?

Богдан давно новым лицом стал?

Алё - "У 2008-му Андрій Богдан став адвокатом нинішнього Генпрокурора, а тоді – Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Луценко цю інформацію підтвердив і додав, що юридичні послуги йому були необхідні через звинувачення у роздачі нагородної зброї в МВС. Також Генпрокурор заявив, що підтримує стосунки з Богданом підтримує і раніше вони зустрічалися в позаробочий час."

Это новое лицо? Что значит сошла на нет? Баканов он кто, сбушник, мент, вояка? Или друг детства кого-то?Богдан давно новым лицом стал?Алё - "У 2008-му Андрій Богдан став адвокатом нинішнього Генпрокурора, а тоді – Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Луценко цю інформацію підтвердив і додав, що юридичні послуги йому були необхідні через звинувачення у роздачі нагородної зброї в МВС. Також Генпрокурор заявив, що підтримує стосунки з Богданом підтримує і раніше вони зустрічалися в позаробочий час."Это новое лицо? vano80 Повідомлень: 1219 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 21:37 vano80 написав: Что значит сошла на нет? Баканов он кто, сбушник, мент, вояка? Или друг детства кого-то?

Богдан давно новым лицом стал?

Алё - "У 2008-му Андрій Богдан став адвокатом нинішнього Генпрокурора, а тоді – Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Луценко цю інформацію підтвердив і додав, що юридичні послуги йому були необхідні через звинувачення у роздачі нагородної зброї в МВС. Також Генпрокурор заявив, що підтримує стосунки з Богданом підтримує і раніше вони зустрічалися в позаробочий час."

Это новое лицо? Что значит сошла на нет? Баканов он кто, сбушник, мент, вояка? Или друг детства кого-то?Богдан давно новым лицом стал?Алё - "У 2008-му Андрій Богдан став адвокатом нинішнього Генпрокурора, а тоді – Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Луценко цю інформацію підтвердив і додав, що юридичні послуги йому були необхідні через звинувачення у роздачі нагородної зброї в МВС. Також Генпрокурор заявив, що підтримує стосунки з Богданом підтримує і раніше вони зустрічалися в позаробочий час."Это новое лицо?



Для большинства все эти люди новые лица. Старые были депутатами Рады разных созывов.

Или работали наверху исполнительной власти.



Новое лицо - это не человек из подворотни или абсолютный ноунейм, неизвестный никому кроме родственников, хотя и пошли на это тоже, в списках Слуги народа и Голоса насовали реально новых-новых лиц из подворотни.

Это уже перебор. Для большинства все эти люди новые лица. Старые были депутатами Рады разных созывов.Или работали наверху исполнительной власти.Новое лицо - это не человек из подворотни или абсолютный ноунейм, неизвестный никому кроме родственников, хотя и пошли на это тоже, в списках Слуги народа и Голоса насовали реально новых-новых лиц из подворотни.Это уже перебор. freeze 4 Повідомлень: 12013 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3591 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 21:58 freeze написав: vano80 написав: Что значит сошла на нет? Баканов он кто, сбушник, мент, вояка? Или друг детства кого-то?

Богдан давно новым лицом стал?

Алё - "У 2008-му Андрій Богдан став адвокатом нинішнього Генпрокурора, а тоді – Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Луценко цю інформацію підтвердив і додав, що юридичні послуги йому були необхідні через звинувачення у роздачі нагородної зброї в МВС. Також Генпрокурор заявив, що підтримує стосунки з Богданом підтримує і раніше вони зустрічалися в позаробочий час."

Это новое лицо? Что значит сошла на нет? Баканов он кто, сбушник, мент, вояка? Или друг детства кого-то?Богдан давно новым лицом стал?Алё - "У 2008-му Андрій Богдан став адвокатом нинішнього Генпрокурора, а тоді – Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Луценко цю інформацію підтвердив і додав, що юридичні послуги йому були необхідні через звинувачення у роздачі нагородної зброї в МВС. Також Генпрокурор заявив, що підтримує стосунки з Богданом підтримує і раніше вони зустрічалися в позаробочий час."Это новое лицо?



Для большинства все эти люди новые лица. Старые были депутатами Рады разных созывов.

Или работали наверху исполнительной власти.



Новое лицо - это не человек из подворотни или абсолютный ноунейм, неизвестный никому кроме родственников, хотя и пошли на это тоже, в списках Слуги народа и Голоса насовали реально новых-новых лиц из подворотни.

Это уже перебор. Для большинства все эти люди новые лица. Старые были депутатами Рады разных созывов.Или работали наверху исполнительной власти.Новое лицо - это не человек из подворотни или абсолютный ноунейм, неизвестный никому кроме родственников, хотя и пошли на это тоже, в списках Слуги народа и Голоса насовали реально новых-новых лиц из подворотни.Это уже перебор.



Бла-бла-бла. 73 процента смогут назвать 450 фамилий депутатов? Вот тех самых продажных, которым они не доверяют.

Новое лицо, кстати, поддерживает отношения с прокурором без образования. Тем самым который кумовство и торговля на крови. Ничего не жмет? Бла-бла-бла. 73 процента смогут назвать 450 фамилий депутатов? Вот тех самых продажных, которым они не доверяют.Новое лицо, кстати, поддерживает отношения с прокурором без образования. Тем самым который кумовство и торговля на крови. Ничего не жмет? vano80 Повідомлень: 1219 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 22:08 vano80 написав: Бла-бла-бла. 73 процента смогут назвать 450 фамилий депутатов? Вот тех самых продажных, которым они не доверяют.

Новое лицо, кстати, поддерживает отношения с прокурором без образования. Тем самым который кумовство и торговля на крови. Ничего не жмет? Бла-бла-бла. 73 процента смогут назвать 450 фамилий депутатов? Вот тех самых продажных, которым они не доверяют.Новое лицо, кстати, поддерживает отношения с прокурором без образования. Тем самым который кумовство и торговля на крови. Ничего не жмет?



Ничего не жмёт, а 8 процентов по жизни будут недовольными любыми действиями Зеленского, судьба у них такая.

Я кстати не буду за Слугу голосовать на парламентских, но полная зрада в случае с Зеленским выглядит смешно.

Приверженцев ПОПа, список которого набит старыми лицами и депутатами, их не смущает никак )) А вот Богдан или Баканов - это такие старые лица, что любителям Порошенко вдруг глубоко противно на них смотреть. Ничего не жмёт, а 8 процентов по жизни будут недовольными любыми действиями Зеленского, судьба у них такая.Я кстати не буду за Слугу голосовать на парламентских, но полная зрада в случае с Зеленским выглядит смешно.Приверженцев ПОПа, список которого набит старыми лицами и депутатами, их не смущает никак )) А вот Богдан или Баканов - это такие старые лица, что любителям Порошенко вдруг глубоко противно на них смотреть. freeze 4 Повідомлень: 12013 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3591 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 22:11 Frant написав: Російська влада не париться з українською церквою в окупованому Криму. Росіяни забирають чи не останній храм ПцУ в Криму.



https://censor.net.ua/news/3134872/okku ... prezidenta Російська влада не париться з українською церквою в окупованому Криму. Росіяни забирають чи не останній храм ПцУ в Криму.



Россияне - то понятно. Чего еще от них ждать... А с Филаретом то что - сколько церквей у ПЦУ забрал он на никем не оккупированной территории?!! Россияне - то понятно. Чего еще от них ждать... А с Филаретом то что - сколько церквей у ПЦУ забрал он на никем не оккупированной территории?!! zРадио

Повідомлень: 2726 З нами з: 02.05.18 Подякував: 730 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 22:15 Faceless написав: Vadim V написав: ЛАД написав: Ещё о количестве населения в Украине.

По переписи 2001 всего было 48 млн. 457 тыс. человек.

При этом в Крыму 2033,7 тыс, Дон. обл. - 4841,1 тыс., Луг. обл. - 2546,2 тыс. чел, т.е. всего в этих 3 регионах было 9421 тыс. чел.

Данные по результатам переписи отсюда - http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/ (так же, как и в предыдущем посте).

Учитывая эти цифры, выезд людей из Украины и отрицательную демографию, сегодняшнее количество 42 млн., называемая сейчас Госстатом, вызывает большие сомнения. Ещё о количестве населения в Украине.По переписи 2001 всего было 48 млн. 457 тыс. человек.При этом в Крыму 2033,7 тыс, Дон. обл. - 4841,1 тыс., Луг. обл. - 2546,2 тыс. чел, т.е. всего в этих 3 регионах было 9421 тыс. чел.Данные по результатам переписи отсюда -(так же, как и в предыдущем посте).Учитывая эти цифры, выезд людей из Украины и отрицательную демографию, сегодняшнее количество 42 млн., называемая сейчас Госстатом, вызывает большие сомнения. Походу , миллионов 35 не больше. Походу , миллионов 35 не больше.

Не очень понятно.

Это Вы о чём? И к чему? Не очень понятно.Это Вы о чём? И к чему? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13537 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 22:37 vano80 написав: ..............

Новое лицо, кстати, поддерживает отношения с прокурором без образования. Тем самым который кумовство и торговля на крови. Ничего не жмет? ..............Новое лицо, кстати, поддерживает отношения с прокурором без образования. Тем самым который кумовство и торговля на крови. Ничего не жмет?

Чем дальше читаю форум, тем "всё чудесатее и чудесатее"!

С кем обычно общается адвокат?

С ангелами?

Вроде нет. Обычно или с преступниками, или, по крайней мере, с людьми, к которым у правосудия есть вопросы (справедливые или не очень). И его обязанность этих людей защищать. И мне было бы очень интересно увидеть хоть одного адвоката, кот. отказался бы поддерживать отношения с генпрокурором.

И опять же очень интересно, что люди понимают под "новым лицом" в политике?

Дядю Васю из подворотни?

Как по мне, известный адвокат, решивший заняться политикой, вполне может (и должен) считаться "новым лицом".



P.s. Но вообще-то.меня больше интересуют не "новые", а толковые лица. Чем дальше читаю форум, тем "всё чудесатее и чудесатее"!С кем обычно общается адвокат?С ангелами?Вроде нет. Обычно или с преступниками, или, по крайней мере, с людьми, к которым у правосудия есть вопросы (справедливые или не очень). И егоэтих людей защищать. И мне было бы очень интересно увидеть хоть одного адвоката, кот. отказался бы поддерживать отношения с генпрокурором.И опять же очень интересно, что люди понимают под "новым лицом" в политике?Дядю Васю из подворотни?Как по мне, известный адвокат, решивший заняться политикой, вполне может (и должен) считаться "новым лицом".P.s. Но вообще-то.меня больше интересуют не "новые", а толковые лица. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13537 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3381338233833384 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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