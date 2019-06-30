Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 написав:А кого спросил Зе назначая 95й квартал почти в полном составе в АП? А Богдана с Бакановым тоже с кем-то из народа согласовывал? А Бухарева с Калюжняком это Вы ему согласовали?
То есть тема кумовьев сошла на нет ? Тем более кума Зе так и осталась выступать в квартале. А чем вам Богдан с Бакановым не нравятся? Новые лица как и обещали. По Бухареву, это из Батькивщины, мне непонятна его декларация, а так не имею понятия кто это, про Калюжняка первый раз слышу, за новыми лицами не уследишь.
Что значит сошла на нет? Баканов он кто, сбушник, мент, вояка? Или друг детства кого-то? Богдан давно новым лицом стал? Алё - "У 2008-му Андрій Богдан став адвокатом нинішнього Генпрокурора, а тоді – Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Луценко цю інформацію підтвердив і додав, що юридичні послуги йому були необхідні через звинувачення у роздачі нагородної зброї в МВС. Також Генпрокурор заявив, що підтримує стосунки з Богданом підтримує і раніше вони зустрічалися в позаробочий час." Это новое лицо?
vano80 написав:Что значит сошла на нет? Баканов он кто, сбушник, мент, вояка? Или друг детства кого-то? Богдан давно новым лицом стал? Алё - "У 2008-му Андрій Богдан став адвокатом нинішнього Генпрокурора, а тоді – Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Луценко цю інформацію підтвердив і додав, що юридичні послуги йому були необхідні через звинувачення у роздачі нагородної зброї в МВС. Також Генпрокурор заявив, що підтримує стосунки з Богданом підтримує і раніше вони зустрічалися в позаробочий час." Это новое лицо?
Для большинства все эти люди новые лица. Старые были депутатами Рады разных созывов. Или работали наверху исполнительной власти.
Новое лицо - это не человек из подворотни или абсолютный ноунейм, неизвестный никому кроме родственников, хотя и пошли на это тоже, в списках Слуги народа и Голоса насовали реально новых-новых лиц из подворотни. Это уже перебор.
vano80 написав:Что значит сошла на нет? Баканов он кто, сбушник, мент, вояка? Или друг детства кого-то? Богдан давно новым лицом стал? Алё - "У 2008-му Андрій Богдан став адвокатом нинішнього Генпрокурора, а тоді – Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Луценко цю інформацію підтвердив і додав, що юридичні послуги йому були необхідні через звинувачення у роздачі нагородної зброї в МВС. Також Генпрокурор заявив, що підтримує стосунки з Богданом підтримує і раніше вони зустрічалися в позаробочий час." Это новое лицо?
Для большинства все эти люди новые лица. Старые были депутатами Рады разных созывов. Или работали наверху исполнительной власти.
Новое лицо - это не человек из подворотни или абсолютный ноунейм, неизвестный никому кроме родственников, хотя и пошли на это тоже, в списках Слуги народа и Голоса насовали реально новых-новых лиц из подворотни. Это уже перебор.
Бла-бла-бла. 73 процента смогут назвать 450 фамилий депутатов? Вот тех самых продажных, которым они не доверяют. Новое лицо, кстати, поддерживает отношения с прокурором без образования. Тем самым который кумовство и торговля на крови. Ничего не жмет?
vano80 написав:Бла-бла-бла. 73 процента смогут назвать 450 фамилий депутатов? Вот тех самых продажных, которым они не доверяют. Новое лицо, кстати, поддерживает отношения с прокурором без образования. Тем самым который кумовство и торговля на крови. Ничего не жмет?
Ничего не жмёт, а 8 процентов по жизни будут недовольными любыми действиями Зеленского, судьба у них такая. Я кстати не буду за Слугу голосовать на парламентских, но полная зрада в случае с Зеленским выглядит смешно. Приверженцев ПОПа, список которого набит старыми лицами и депутатами, их не смущает никак )) А вот Богдан или Баканов - это такие старые лица, что любителям Порошенко вдруг глубоко противно на них смотреть.
ЛАД написав:Ещё о количестве населения в Украине. По переписи 2001 всего было 48 млн. 457 тыс. человек. При этом в Крыму 2033,7 тыс, Дон. обл. - 4841,1 тыс., Луг. обл. - 2546,2 тыс. чел, т.е. всего в этих 3 регионах было 9421 тыс. чел. Данные по результатам переписи отсюда - http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/ (так же, как и в предыдущем посте). Учитывая эти цифры, выезд людей из Украины и отрицательную демографию, сегодняшнее количество 42 млн., называемая сейчас Госстатом, вызывает большие сомнения.
Походу , миллионов 35 не больше.
Не очень понятно. Это Вы о чём? И к чему?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
vano80 написав:.............. Новое лицо, кстати, поддерживает отношения с прокурором без образования. Тем самым который кумовство и торговля на крови. Ничего не жмет?
Чем дальше читаю форум, тем "всё чудесатее и чудесатее"! С кем обычно общается адвокат? С ангелами? Вроде нет. Обычно или с преступниками, или, по крайней мере, с людьми, к которым у правосудия есть вопросы (справедливые или не очень). И его обязанность этих людей защищать. И мне было бы очень интересно увидеть хоть одного адвоката, кот. отказался бы поддерживать отношения с генпрокурором. И опять же очень интересно, что люди понимают под "новым лицом" в политике? Дядю Васю из подворотни? Как по мне, известный адвокат, решивший заняться политикой, вполне может (и должен) считаться "новым лицом".
P.s. Но вообще-то.меня больше интересуют не "новые", а толковые лица.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.