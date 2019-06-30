Додано: Нед 30 чер, 2019 22:37

vano80 написав: ..............

Новое лицо, кстати, поддерживает отношения с прокурором без образования. Тем самым который кумовство и торговля на крови. Ничего не жмет? ..............Новое лицо, кстати, поддерживает отношения с прокурором без образования. Тем самым который кумовство и торговля на крови. Ничего не жмет?

обязанность

Чем дальше читаю форум, тем "всё чудесатее и чудесатее"!С кем обычно общается адвокат?С ангелами?Вроде нет. Обычно или с преступниками, или, по крайней мере, с людьми, к которым у правосудия есть вопросы (справедливые или не очень). И егоэтих людей защищать. И мне было бы очень интересно увидеть хоть одного адвоката, кот. отказался бы поддерживать отношения с генпрокурором.И опять же очень интересно, что люди понимают под "новым лицом" в политике?Дядю Васю из подворотни?Как по мне, известный адвокат, решивший заняться политикой, вполне может (и должен) считаться "новым лицом".P.s. Но вообще-то.меня больше интересуют не "новые", а толковые лица.