От себя могу добавить, что факт ответа никакого значения уже не имеет.
Острый панкреатит. Резервация переварила себя сама.
С уважением,
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 01 лип, 2019 00:04
От себя могу добавить, что факт ответа никакого значения уже не имеет.
Острый панкреатит. Резервация переварила себя сама.
С уважением,
Black Jack - White Business
Додано: Пон 01 лип, 2019 00:11
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