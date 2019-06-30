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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3382338333843385

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 161
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
20%
33
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
44
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 00:04

  zРадио написав:Это модераторов смущает меньше? Заранее благодарен за ответ!

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От себя могу добавить, что факт ответа никакого значения уже не имеет.
Острый панкреатит. Резервация переварила себя сама.
С уважением,
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 00:11

  ruvex написав:От себя могу добавить, что факт ответа никакого значения уже не имеет.


Сам факт ответа, конечно, нет. А вот его качество - да. Если оно будет того же уровня, что и сегодняшний ТОП... то тогда все станет на свои места - каков поп, таков и приход :mrgreen:
zРадио
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