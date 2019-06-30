От себя могу добавить, что факт ответа никакого значения уже не имеет.
Острый панкреатит. Резервация переварила себя сама.
С уважением,
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 01 лип, 2019 00:04
От себя могу добавить, что факт ответа никакого значения уже не имеет.
Острый панкреатит. Резервация переварила себя сама.
С уважением,
Black Jack - White Business
Додано: Пон 01 лип, 2019 00:11
Додано: Пон 01 лип, 2019 01:04
И без того "It's smells terrible".
Black Jack - White Business
Додано: Пон 01 лип, 2019 05:10
Зе- і зекоманда.
Зе- і Коломойський
Хтось тут писав про "принциповість і некорумпованість" нового преЗЕдента.
Насправді ж:
"
Президент Украины Владимир Зеленский лоббирует интересы авиакомпании МАУ олигарха Игоря Коломойского и потому фактически уничтожает лоукостер SkyUp.
Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией, передает "Открытая Украина".
Напомним, ранее Барышевский районный суд приостановил лицензию компании SkyUp на перевозку пассажиров. СМИ уже писали, что к этому может быть причастен Игорь Коломойский.
По данным нашего источника, именно влияние Владимира Зеленского заставило суд принять решение о фактически уничтожении SkyUp.
«Зеленский ни в чем не может отказать Коломойскому. Потому, как только Игорь Валерьевич решил, что SkyUp «ущемляет интересы» его компании МАУ, он только моргнул – и Зеленский через доверенных людей в АП сразу же «передал привет» Барышевскому суду. Насколько я понимаю, дело этим не ограничится – Коломойский только начал входить во вкус», – сообщил источник."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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