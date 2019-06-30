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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 161
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
44
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
8
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 01:04

  zРадио написав:Сам факт ответа, конечно, нет. А вот его качество - да. Если оно будет того же уровня, что и сегодняшний ТОП... то тогда все станет на свои места - каков поп, таков и приход :mrgreen:

И без того "It's smells terrible".
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 05:10

Зе- і зекоманда.

Зе- і Коломойський

Хтось тут писав про "принциповість і некорумпованість" нового преЗЕдента.

Насправді ж:
"
Президент Украины Владимир Зеленский лоббирует интересы авиакомпании МАУ олигарха Игоря Коломойского и потому фактически уничтожает лоукостер SkyUp.

Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией, передает "Открытая Украина".

Напомним, ранее Барышевский районный суд приостановил лицензию компании SkyUp на перевозку пассажиров. СМИ уже писали, что к этому может быть причастен Игорь Коломойский.
По данным нашего источника, именно влияние Владимира Зеленского заставило суд принять решение о фактически уничтожении SkyUp.

«Зеленский ни в чем не может отказать Коломойскому. Потому, как только Игорь Валерьевич решил, что SkyUp «ущемляет интересы» его компании МАУ, он только моргнул – и Зеленский через доверенных людей в АП сразу же «передал привет» Барышевскому суду. Насколько я понимаю, дело этим не ограничится – Коломойский только начал входить во вкус», – сообщил источник."

https://uainfo.org/blognews/1561922765- ... kogo-.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 08:08

Реальна зарада!

Ну що тут сказати?
Путіна це не зупинить, а павпаки - підштовхне до активний дій проти України.

Пора клоунів відправляти в Ростов!

"Руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Луганскй и Донецкой области.

Источник: https://informator.news/bohdan-predlozh ... -donbasse/

Такое заявление прозвучало в интервью “РБК-Украина”. Отмечается, что это может произойти с помощью референдума. “Мы можем Донецкой и Луганской области позволить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос – “да/нет”. Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке”, – сказал он.”.

Источник: https://informator.news/bohdan-predlozh ... -donbasse/
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 08:15

"Кто помнит был в политике такой Андрей Шкиль, который после победы януковича уехал во Францию, где сейчас возглавляет украинскую диаспору. Так вот, вчера Тарас Черновол заявил, что через Андрея Шкиля узнал, что Зеленский знал при встрече с Макроном, что ПАСЕ вернёт Россию. При этом была договорённость с Зеленским, что возвращают моряков в обмен на возврат России в ПАСЕ, отсутствие претензий Украины в международном суде по поводу их задержания. Россия была готова отдать их, в обмен на признание Украиной вины. Это бы подмочило репутацию Украины среди стран Европы. Зеленскому на фоне провала за месяц перед выборами нужен был пиар в виде возврата моряков на любых условиях. Но помешал Климкин. Сегодня также Курт Волкер подтвердил, что предложение России было ловушкой с целью дискредитации Украины. П. С. Самое важно, что Зеленский держал в тайне договорённость от МИДа и своего народа." с просторов ФБ.
Гнилые ваши помидоры, фризе, хоть и зеленые.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 08:20

  airmax78 написав:.. вчера Тарас Черновол заявил, что через Андрея Шкиля узнал, ..
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