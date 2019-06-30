Додано: Пон 01 лип, 2019 08:49

airmax78 написав: "Кто помнит был в политике такой Андрей Шкиль, который после победы януковича уехал во Францию, где сейчас возглавляет украинскую диаспору. Так вот, вчера Тарас Черновол заявил, что через Андрея Шкиля узнал, что Зеленский знал при встрече с Макроном, что ПАСЕ вернёт Россию. При этом была договорённость с Зеленским, что возвращают моряков в обмен на возврат России в ПАСЕ, отсутствие претензий Украины в международном суде по поводу их задержания. Россия была готова отдать их, в обмен на признание Украиной вины. Это бы подмочило репутацию Украины среди стран Европы. Зеленскому на фоне провала за месяц перед выборами нужен был пиар в виде возврата моряков на любых условиях. Но помешал Климкин. Сегодня также Курт Волкер подтвердил, что предложение России было ловушкой с целью дискредитации Украины. П. С. Самое важно, что Зеленский держал в тайне договорённость от МИДа и своего народа." с просторов ФБ.

Гнилые ваши помидоры, фризе, хоть и зеленые.

Ого, сколько зрады в одном тексте.Зеленский знал, что РФ вернут в ПАСЕ))) Если об этом знали еще в декабре все вменяемые аналитики, то думаю Зеленскому его сотрудники тоже об этом доложили заранее.Вымутить под это дело освобождение моряков, это ужасно-ужасно, да, Макс?Но Климкин решил подосрать, значит так и будет, посидят морячки еще пару лет, или Медведчук с пафосом вернет, под крики порохоботов - а чего Медведчук, чего Зеленский не смог, опять зрада-зрада.