И без того "It's smells terrible".
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 01 лип, 2019 01:04
И без того "It's smells terrible".
Black Jack - White Business
Додано: Пон 01 лип, 2019 05:10
Зе- і зекоманда.
Зе- і Коломойський
Хтось тут писав про "принциповість і некорумпованість" нового преЗЕдента.
Насправді ж:
"
Президент Украины Владимир Зеленский лоббирует интересы авиакомпании МАУ олигарха Игоря Коломойского и потому фактически уничтожает лоукостер SkyUp.
Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией, передает "Открытая Украина".
Напомним, ранее Барышевский районный суд приостановил лицензию компании SkyUp на перевозку пассажиров. СМИ уже писали, что к этому может быть причастен Игорь Коломойский.
По данным нашего источника, именно влияние Владимира Зеленского заставило суд принять решение о фактически уничтожении SkyUp.
«Зеленский ни в чем не может отказать Коломойскому. Потому, как только Игорь Валерьевич решил, что SkyUp «ущемляет интересы» его компании МАУ, он только моргнул – и Зеленский через доверенных людей в АП сразу же «передал привет» Барышевскому суду. Насколько я понимаю, дело этим не ограничится – Коломойский только начал входить во вкус», – сообщил источник."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 01 лип, 2019 08:08
Реальна зарада!
Ну що тут сказати?
Путіна це не зупинить, а павпаки - підштовхне до активний дій проти України.
Пора клоунів відправляти в Ростов!
"Руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Луганскй и Донецкой области.
Источник:
Такое заявление прозвучало в интервью “РБК-Украина”. Отмечается, что это может произойти с помощью референдума. “Мы можем Донецкой и Луганской области позволить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос – “да/нет”. Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке”, – сказал он.”.
Источник:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 01 лип, 2019 08:15
"Кто помнит был в политике такой Андрей Шкиль, который после победы януковича уехал во Францию, где сейчас возглавляет украинскую диаспору. Так вот, вчера Тарас Черновол заявил, что через Андрея Шкиля узнал, что Зеленский знал при встрече с Макроном, что ПАСЕ вернёт Россию. При этом была договорённость с Зеленским, что возвращают моряков в обмен на возврат России в ПАСЕ, отсутствие претензий Украины в международном суде по поводу их задержания. Россия была готова отдать их, в обмен на признание Украиной вины. Это бы подмочило репутацию Украины среди стран Европы. Зеленскому на фоне провала за месяц перед выборами нужен был пиар в виде возврата моряков на любых условиях. Но помешал Климкин. Сегодня также Курт Волкер подтвердил, что предложение России было ловушкой с целью дискредитации Украины. П. С. Самое важно, что Зеленский держал в тайне договорённость от МИДа и своего народа." с просторов ФБ.
Гнилые ваши помидоры, фризе, хоть и зеленые.
Додано: Пон 01 лип, 2019 08:20
Додано: Пон 01 лип, 2019 08:49
Re: Політичні дискусії
Ого, сколько зрады в одном тексте.
Зеленский знал, что РФ вернут в ПАСЕ))) Если об этом знали еще в декабре все вменяемые аналитики, то думаю Зеленскому его сотрудники тоже об этом доложили заранее.
Вымутить под это дело освобождение моряков, это ужасно-ужасно, да, Макс?
Но Климкин решил подосрать, значит так и будет, посидят морячки еще пару лет, или Медведчук с пафосом вернет, под крики порохоботов - а чего Медведчук, чего Зеленский не смог, опять зрада-зрада.
Додано: Пон 01 лип, 2019 09:08
А кто-то видимо мечтает положить еще 15 тысяч жизней, только чтобы в вернувшихся под контроль Украины Донецкой и Луганской области наряду с государственный украинским не был еще один региональный официальный язык ?
Богдан примерно так сказал в этом интервью.
Сам Франт погибать в боях явно не планирует, тогда зачем науськивать на смертный бой против регионального языка в этих областях других ?
Додано: Пон 01 лип, 2019 09:15
Re: Політичні дискусії
Вот только региональный язык ничего не решит. Не был он причиной начала войны,не может стать и окончанием
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Додано: Пон 01 лип, 2019 09:21
Это одна из мозаик сложного решения вопроса. Уже сейчас могу утверждать с вероятностью под 100 процентов, что если эти части Донбасса вернутся под лоно Украины, то только с официальным региональным русским языком, плюс будут еще какие-то обязательные моменты, которые многим не нравятся.
Просто так без компромиссов никакого возврата не будет. Хотя как я понимаю, многие у нас не хотят возврата ОРДЛО, поэтому будет яростное сопротивление возврату.
Додано: Пон 01 лип, 2019 09:27
Re: Політичні дискусії
конечно, будут. Куда им 40-тысячную армию с резервистами девать - перевести под командование ВСУ? Что делать с боевой техникой, что пришла с "северным ветром" - вывозить на родину?
Тут хотя бы валюту вернуть и товарооборот, было бы просто победой на первом этапе.
Но даже это засчитают зрадой и пойдут штурмовать Раду.
Увы, но военный вариант отбить Донбасс выглядит куда более реальным. Но это будет конец стране, ИМХО
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