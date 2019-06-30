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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3384338533863387> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 161 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 44 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 24% 38 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 8 Всього голосів : 161 Додано: Пон 01 лип, 2019 09:36 freeze написав: airmax78 написав: "Кто помнит был в политике такой Андрей Шкиль, который после победы януковича уехал во Францию, где сейчас возглавляет украинскую диаспору. Так вот, вчера Тарас Черновол заявил, что через Андрея Шкиля узнал, что Зеленский знал при встрече с Макроном, что ПАСЕ вернёт Россию. При этом была договорённость с Зеленским, что возвращают моряков в обмен на возврат России в ПАСЕ, отсутствие претензий Украины в международном суде по поводу их задержания. Россия была готова отдать их, в обмен на признание Украиной вины. Это бы подмочило репутацию Украины среди стран Европы. Зеленскому на фоне провала за месяц перед выборами нужен был пиар в виде возврата моряков на любых условиях. Но помешал Климкин. Сегодня также Курт Волкер подтвердил, что предложение России было ловушкой с целью дискредитации Украины. П. С. Самое важно, что Зеленский держал в тайне договорённость от МИДа и своего народа." с просторов ФБ.

Гнилые ваши помидоры, фризе, хоть и зеленые.



Ого, сколько зрады в одном тексте.

Зеленский знал, что РФ вернут в ПАСЕ))) Если об этом знали еще в декабре все вменяемые аналитики, то думаю Зеленскому его сотрудники тоже об этом доложили заранее.



Вымутить под это дело освобождение моряков, это ужасно-ужасно, да, Макс?

Но Климкин решил подосрать, значит так и будет, посидят морячки еще пару лет, или Медведчук с пафосом вернет, под крики порохоботов - а чего Медведчук, чего Зеленский не смог, опять зрада-зрада. Ого, сколько зрады в одном тексте.Зеленский знал, что РФ вернут в ПАСЕ))) Если об этом знали еще в декабре все вменяемые аналитики, то думаю Зеленскому его сотрудники тоже об этом доложили заранее.Вымутить под это дело освобождение моряков, это ужасно-ужасно, да, Макс?Но Климкин решил подосрать, значит так и будет, посидят морячки еще пару лет, или Медведчук с пафосом вернет, под крики порохоботов - а чего Медведчук, чего Зеленский не смог, опять зрада-зрада.



Освобождение не вымутить, а признать правосудность рашки над ними.

Из прикольного -"В целом на реконструкцию здания уйдет около девяти месяцев и 300 млн грн. Причем, по словам разработчиков президентского ремонта, Зеленский настаивает, чтобы на это пошли не бюджетные деньги, а «европейские гранты»."

Кто ж это вовику триста лямов на переезд отсыпет, какие гранты такие?

А, ну и без новых лиц и кумовства же - "Реконструкцией Украинского дома будет заниматься архитектурное бюро 33BY, компания столичного архитектора Ивана Юнакова. Он занимает 65‑ю позицию в списке партии Слуга народа" Освобождение не вымутить, а признать правосудность рашки над ними.Из прикольного -"В целом на реконструкцию здания уйдет около девяти месяцев и 300 млн грн. Причем, по словам разработчиков президентского ремонта, Зеленский настаивает, чтобы на это пошли не бюджетные деньги, а «европейские гранты»."Кто ж это вовику триста лямов на переезд отсыпет, какие гранты такие?А, ну и без новых лиц и кумовства же - "Реконструкцией Украинского дома будет заниматься архитектурное бюро 33BY, компания столичного архитектора Ивана Юнакова. Он занимает 65‑ю позицию в списке партии Слуга народа" Востаннє редагувалось vano80 в Пон 01 лип, 2019 09:40, всього редагувалось 1 раз. vano80 Повідомлень: 1224 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 09:39 Re: Політичні дискусії freeze написав: Faceless написав: Вот только региональный язык ничего не решит. Не был он причиной начала войны,не может стать и окончанием Вот только региональный язык ничего не решит. Не был он причиной начала войны,не может стать и окончанием



Это одна из мозаик сложного решения вопроса. Уже сейчас могу утверждать с вероятностью под 100 процентов, что если эти части Донбасса вернутся под лоно Украины, то только с официальным региональным русским языком, плюс будут еще какие-то обязательные моменты, которые многим не нравятся.

Просто так без компромиссов никакого возврата не будет. Хотя как я понимаю, многие у нас не хотят возврата ОРДЛО, поэтому будет яростное сопротивление возврату. Это одна из мозаик сложного решения вопроса. Уже сейчас могу утверждать с вероятностью под 100 процентов, что если эти части Донбасса вернутся под лоно Украины, то только с официальным региональным русским языком, плюс будут еще какие-то обязательные моменты, которые многим не нравятся.Просто так без компромиссов никакого возврата не будет. Хотя как я понимаю, многие у нас не хотят возврата ОРДЛО, поэтому будет яростное сопротивление возврату. Или вернутся в результате военной операции, с ограниченными правами. Или вернутся в результате военной операции, с ограниченными правами. Faceless

Модератор Повідомлень: 24995 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1122 раз. Подякували: 5904 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 09:41 freeze написав: А кто-то видимо мечтает положить еще 15 тысяч жизней, только чтобы в вернувшихся под контроль Украины Донецкой и Луганской области наряду с государственный украинским не был еще один региональный официальный язык ?

Богдан примерно так сказал в этом интервью. А кто-то видимо мечтает положить еще 15 тысяч жизней, только чтобы в вернувшихся под контроль Украины Донецкой и Луганской области наряду с государственный украинским не был еще один региональный официальный язык ?Богдан примерно так сказал в этом интервью.

"Громкая идея, с которой вы выступили в первый день, на весь мир — о референдуме о переговорах с Россией...



Там было не так - не о переговорах с Россией, а по каким-то тонким моментам, например, по вопросу о языке. Мы можем Донецкой и Луганской области разрешить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос – "да/нет". Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке



Но вы понимаете силу прецедента? Вы разрешили Донецку и Луганску, потом приходит Одесса и говорит, что тоже хочет.



Давайте еще угробим пятнадцать тысяч наших граждан в войне?



Я гробить никого не предлагаю. Я спрашиваю, понимаете ли вы цепную реакцию?



Разговаривать бесконечно о хорошем можно. Но в это время надо поехать на фронт, посмотреть кто и как разговаривает в окопах и принять решение."

https://www.rbc.ua/rus/news/andrey-bogdan-razreshil-donetsku-lugansku-1561935853.html

от тільки мені цікаво - а зараз хтось стоїть з ціпком за спиною у людей і забороняє їм спілкуватися на російській мові? Там было не так - не о переговорах с Россией, а по каким-то тонким моментам, например, по вопросу о языке. Мы можем Донецкой и Луганской области разрешить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос – "да/нет". Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языкеДавайте еще угробим пятнадцать тысяч наших граждан в войне?Разговаривать бесконечно о хорошем можно. Но в это время надо поехать на фронт, посмотреть кто и как разговаривает в окопах и принять решение."от тільки мені цікаво - а зараз хтось стоїть з ціпком за спиною у людей і забороняє їм спілкуватися на російській мові? Востаннє редагувалось mephala в Пон 01 лип, 2019 09:44, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 4777 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 629 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 09:42 vano80 написав: Освобождение не вымутить, а признать правосудность рашки над ними. Освобождение не вымутить, а признать правосудность рашки над ними.



Признание правосудности можно по прибытию моряков в Киев сразу и отменить, ошиблись, тем более все западные партнеры подтвердят ошибку. Думаю, никто из-за этого возвращать в Москву в СИЗО опять моряков не будет. Признание правосудности можно по прибытию моряков в Киев сразу и отменить, ошиблись, тем более все западные партнеры подтвердят ошибку. Думаю, никто из-за этого возвращать в Москву в СИЗО опять моряков не будет. freeze 4 Повідомлень: 12022 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3591 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 09:46 Faceless написав: ..Или вернутся в результате военной операции, с ограниченными правами. ..Или вернутся в результате военной операции, с ограниченными правами. в бой пойдете в первых рядах? Понимая, что Европа окончательно предаст анафеме со всеми безвизами, помощью и прочими плюшками?

тут кто-то верно подметил - поддержат только США. Но США далеко, помощь только ограничено-военная, что с экономикой станется? Ей и так не сладко.

А если русские развернут контр-наступление? Ну или просто xеранут Искандерами по крупным подстанциям, коих у нас менее 10, ввергнув страну в каменный век?

не будет военных операций. Риски высоки, и несопоставимы с приобретенными плюшками в бой пойдете в первых рядах? Понимая, что Европа окончательно предаст анафеме со всеми безвизами, помощью и прочими плюшками?тут кто-то верно подметил - поддержат только США. Но США далеко, помощь только ограничено-военная, что с экономикой станется? Ей и так не сладко.А если русские развернут контр-наступление? Ну или просто xеранут Искандерами по крупным подстанциям, коих у нас менее 10, ввергнув страну в каменный век?не будет военных операций. Риски высоки, и несопоставимы с приобретенными плюшками sequence Повідомлень: 2467 З нами з: 29.12.15 Подякував: 297 раз. Подякували: 675 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 09:48 Faceless написав: freeze написав: Faceless написав: Вот только региональный язык ничего не решит. Не был он причиной начала войны,не может стать и окончанием Вот только региональный язык ничего не решит. Не был он причиной начала войны,не может стать и окончанием



Это одна из мозаик сложного решения вопроса. Уже сейчас могу утверждать с вероятностью под 100 процентов, что если эти части Донбасса вернутся под лоно Украины, то только с официальным региональным русским языком, плюс будут еще какие-то обязательные моменты, которые многим не нравятся.

Просто так без компромиссов никакого возврата не будет. Хотя как я понимаю, многие у нас не хотят возврата ОРДЛО, поэтому будет яростное сопротивление возврату. Это одна из мозаик сложного решения вопроса. Уже сейчас могу утверждать с вероятностью под 100 процентов, что если эти части Донбасса вернутся под лоно Украины, то только с официальным региональным русским языком, плюс будут еще какие-то обязательные моменты, которые многим не нравятся.Просто так без компромиссов никакого возврата не будет. Хотя как я понимаю, многие у нас не хотят возврата ОРДЛО, поэтому будет яростное сопротивление возврату. Или вернутся в результате военной операции, с ограниченными правами. Или вернутся в результате военной операции, с ограниченными правами.



Вы-то сами желаете погибнуть в степях на Донбассе, освобождая его? Думаете там мелочь будет пару тысяч погибших? Вы-то сами желаете погибнуть в степях на Донбассе, освобождая его? Думаете там мелочь будет пару тысяч погибших? freeze 4 Повідомлень: 12022 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3591 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 09:51 freeze написав: vano80 написав: Освобождение не вымутить, а признать правосудность рашки над ними. Освобождение не вымутить, а признать правосудность рашки над ними.



Признание правосудности можно по прибытию моряков в Киев сразу и отменить, ошиблись, тем более все западные партнеры подтвердят ошибку. Думаю, никто из-за этого возвращать в Москву в СИЗО опять моряков не будет. Признание правосудности можно по прибытию моряков в Киев сразу и отменить, ошиблись, тем более все западные партнеры подтвердят ошибку. Думаю, никто из-за этого возвращать в Москву в СИЗО опять моряков не будет.



Что за бред. Есть решение "западных партнеров" по освобождению. Что за предложения стать раком в очередной раз перед рашкой. Что за бред. Есть решение "западных партнеров" по освобождению. Что за предложения стать раком в очередной раз перед рашкой. vano80 Повідомлень: 1224 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 09:52 sequence написав: Faceless написав: ..Или вернутся в результате военной операции, с ограниченными правами. ..Или вернутся в результате военной операции, с ограниченными правами. в бой пойдете в первых рядах? Понимая, что Европа окончательно предаст анафеме со всеми безвизами, помощью и прочими плюшками?

тут кто-то верно подметил - поддержат только США. Но США далеко, помощь только ограничено-военная, что с экономикой станется? Ей и так не сладко.

А если русские развернут контр-наступление? Ну или просто xеранут Искандерами по крупным подстанциям, коих у нас менее 10, ввергнув страну в каменный век?

не будет военных операций. Риски высоки, и несопоставимы с приобретенными плюшками в бой пойдете в первых рядах? Понимая, что Европа окончательно предаст анафеме со всеми безвизами, помощью и прочими плюшками?тут кто-то верно подметил - поддержат только США. Но США далеко, помощь только ограничено-военная, что с экономикой станется? Ей и так не сладко.А если русские развернут контр-наступление? Ну или просто xеранут Искандерами по крупным подстанциям, коих у нас менее 10, ввергнув страну в каменный век?не будет военных операций. Риски высоки, и несопоставимы с приобретенными плюшками



Какие русские, ихтамнет. Вон фриз тебе расскажет как западные партнеры помогут Какие русские, ихтамнет. Вон фриз тебе расскажет как западные партнеры помогут vano80 Повідомлень: 1224 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 09:55 Re: Політичні дискусії freeze написав: Faceless написав: freeze написав: [quote="4697183:Faceless"]Вот только региональный язык ничего не решит. Не был он причиной начала войны,не может стать и окончанием



Это одна из мозаик сложного решения вопроса. Уже сейчас могу утверждать с вероятностью под 100 процентов, что если эти части Донбасса вернутся под лоно Украины, то только с официальным региональным русским языком, плюс будут еще какие-то обязательные моменты, которые многим не нравятся.

Просто так без компромиссов никакого возврата не будет. Хотя как я понимаю, многие у нас не хотят возврата ОРДЛО, поэтому будет яростное сопротивление возврату. Это одна из мозаик сложного решения вопроса. Уже сейчас могу утверждать с вероятностью под 100 процентов, что если эти части Донбасса вернутся под лоно Украины, то только с официальным региональным русским языком, плюс будут еще какие-то обязательные моменты, которые многим не нравятся.Просто так без компромиссов никакого возврата не будет. Хотя как я понимаю, многие у нас не хотят возврата ОРДЛО, поэтому будет яростное сопротивление возврату. Или вернутся в результате военной операции, с ограниченными правами. Или вернутся в результате военной операции, с ограниченными правами.



Вы-то сами желаете погибнуть в степях на Донбассе, освобождая его? Думаете там мелочь будет пару тысяч погибших?[/quote]Погибать никто не хочет, никогда, ни в каких конфликтах.

А вы предлагаете видимо просто идти на все выдвинутые условия? Если вы думаете, что уступками можно избежать жертв, вы ошибаетесь - в итоге будут и жертвы, и сданные интересы Вы-то сами желаете погибнуть в степях на Донбассе, освобождая его? Думаете там мелочь будет пару тысяч погибших?[/quote]Погибать никто не хочет, никогда, ни в каких конфликтах.А вы предлагаете видимо просто идти на все выдвинутые условия? Если вы думаете, что уступками можно избежать жертв, вы ошибаетесь - в итоге будут и жертвы, и сданные интересы Faceless

Модератор Повідомлень: 24995 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1122 раз. Подякували: 5904 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 09:56 vano80 написав: freeze написав: vano80 написав: Освобождение не вымутить, а признать правосудность рашки над ними. Освобождение не вымутить, а признать правосудность рашки над ними.



Признание правосудности можно по прибытию моряков в Киев сразу и отменить, ошиблись, тем более все западные партнеры подтвердят ошибку. Думаю, никто из-за этого возвращать в Москву в СИЗО опять моряков не будет. Признание правосудности можно по прибытию моряков в Киев сразу и отменить, ошиблись, тем более все западные партнеры подтвердят ошибку. Думаю, никто из-за этого возвращать в Москву в СИЗО опять моряков не будет.



Что за бред. Есть решение "западных партнеров" по освобождению. Что за предложения стать раком в очередной раз перед рашкой. Что за бред. Есть решение "западных партнеров" по освобождению. Что за предложения стать раком в очередной раз перед рашкой.



Вы сидите в комфорте под кондиционером, попиваете дорогой кофеек, и хотите, чтобы люди в СИЗО в Москве еще парились ?

Не хотите поменяться местами с ними ? Вы сидите в комфорте под кондиционером, попиваете дорогой кофеек, и хотите, чтобы люди в СИЗО в Москве еще парились ?Не хотите поменяться местами с ними ? freeze 4 Повідомлень: 12022 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3591 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3384338533863387> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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