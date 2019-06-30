Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 написав:"Кто помнит был в политике такой Андрей Шкиль, который после победы януковича уехал во Францию, где сейчас возглавляет украинскую диаспору. Так вот, вчера Тарас Черновол заявил, что через Андрея Шкиля узнал, что Зеленский знал при встрече с Макроном, что ПАСЕ вернёт Россию. При этом была договорённость с Зеленским, что возвращают моряков в обмен на возврат России в ПАСЕ, отсутствие претензий Украины в международном суде по поводу их задержания. Россия была готова отдать их, в обмен на признание Украиной вины. Это бы подмочило репутацию Украины среди стран Европы. Зеленскому на фоне провала за месяц перед выборами нужен был пиар в виде возврата моряков на любых условиях. Но помешал Климкин. Сегодня также Курт Волкер подтвердил, что предложение России было ловушкой с целью дискредитации Украины. П. С. Самое важно, что Зеленский держал в тайне договорённость от МИДа и своего народа." с просторов ФБ. Гнилые ваши помидоры, фризе, хоть и зеленые.
Ого, сколько зрады в одном тексте. Зеленский знал, что РФ вернут в ПАСЕ))) Если об этом знали еще в декабре все вменяемые аналитики, то думаю Зеленскому его сотрудники тоже об этом доложили заранее.
Вымутить под это дело освобождение моряков, это ужасно-ужасно, да, Макс? Но Климкин решил подосрать, значит так и будет, посидят морячки еще пару лет, или Медведчук с пафосом вернет, под крики порохоботов - а чего Медведчук, чего Зеленский не смог, опять зрада-зрада.
Освобождение не вымутить, а признать правосудность рашки над ними. Из прикольного -"В целом на реконструкцию здания уйдет около девяти месяцев и 300 млн грн. Причем, по словам разработчиков президентского ремонта, Зеленский настаивает, чтобы на это пошли не бюджетные деньги, а «европейские гранты»." Кто ж это вовику триста лямов на переезд отсыпет, какие гранты такие? А, ну и без новых лиц и кумовства же - "Реконструкцией Украинского дома будет заниматься архитектурное бюро 33BY, компания столичного архитектора Ивана Юнакова. Он занимает 65‑ю позицию в списке партии Слуга народа"
Востаннє редагувалось vano80 в Пон 01 лип, 2019 09:40, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Вот только региональный язык ничего не решит. Не был он причиной начала войны,не может стать и окончанием
Это одна из мозаик сложного решения вопроса. Уже сейчас могу утверждать с вероятностью под 100 процентов, что если эти части Донбасса вернутся под лоно Украины, то только с официальным региональным русским языком, плюс будут еще какие-то обязательные моменты, которые многим не нравятся. Просто так без компромиссов никакого возврата не будет. Хотя как я понимаю, многие у нас не хотят возврата ОРДЛО, поэтому будет яростное сопротивление возврату.
Или вернутся в результате военной операции, с ограниченными правами.
freeze написав:А кто-то видимо мечтает положить еще 15 тысяч жизней, только чтобы в вернувшихся под контроль Украины Донецкой и Луганской области наряду с государственный украинским не был еще один региональный официальный язык ? Богдан примерно так сказал в этом интервью.
"Громкая идея, с которой вы выступили в первый день, на весь мир — о референдуме о переговорах с Россией...
Там было не так - не о переговорах с Россией, а по каким-то тонким моментам, например, по вопросу о языке. Мы можем Донецкой и Луганской области разрешить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос – "да/нет". Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке
Но вы понимаете силу прецедента? Вы разрешили Донецку и Луганску, потом приходит Одесса и говорит, что тоже хочет.
Давайте еще угробим пятнадцать тысяч наших граждан в войне?
Я гробить никого не предлагаю. Я спрашиваю, понимаете ли вы цепную реакцию?
vano80 написав:Освобождение не вымутить, а признать правосудность рашки над ними.
Признание правосудности можно по прибытию моряков в Киев сразу и отменить, ошиблись, тем более все западные партнеры подтвердят ошибку. Думаю, никто из-за этого возвращать в Москву в СИЗО опять моряков не будет.
Faceless написав:..Или вернутся в результате военной операции, с ограниченными правами.
в бой пойдете в первых рядах? Понимая, что Европа окончательно предаст анафеме со всеми безвизами, помощью и прочими плюшками? тут кто-то верно подметил - поддержат только США. Но США далеко, помощь только ограничено-военная, что с экономикой станется? Ей и так не сладко. А если русские развернут контр-наступление? Ну или просто xеранут Искандерами по крупным подстанциям, коих у нас менее 10, ввергнув страну в каменный век? не будет военных операций. Риски высоки, и несопоставимы с приобретенными плюшками
Faceless написав:Вот только региональный язык ничего не решит. Не был он причиной начала войны,не может стать и окончанием
Это одна из мозаик сложного решения вопроса. Уже сейчас могу утверждать с вероятностью под 100 процентов, что если эти части Донбасса вернутся под лоно Украины, то только с официальным региональным русским языком, плюс будут еще какие-то обязательные моменты, которые многим не нравятся. Просто так без компромиссов никакого возврата не будет. Хотя как я понимаю, многие у нас не хотят возврата ОРДЛО, поэтому будет яростное сопротивление возврату.
Или вернутся в результате военной операции, с ограниченными правами.
Вы-то сами желаете погибнуть в степях на Донбассе, освобождая его? Думаете там мелочь будет пару тысяч погибших?
vano80 написав:Освобождение не вымутить, а признать правосудность рашки над ними.
Признание правосудности можно по прибытию моряков в Киев сразу и отменить, ошиблись, тем более все западные партнеры подтвердят ошибку. Думаю, никто из-за этого возвращать в Москву в СИЗО опять моряков не будет.
Что за бред. Есть решение "западных партнеров" по освобождению. Что за предложения стать раком в очередной раз перед рашкой.
Faceless написав:..Или вернутся в результате военной операции, с ограниченными правами.
в бой пойдете в первых рядах? Понимая, что Европа окончательно предаст анафеме со всеми безвизами, помощью и прочими плюшками? тут кто-то верно подметил - поддержат только США. Но США далеко, помощь только ограничено-военная, что с экономикой станется? Ей и так не сладко. А если русские развернут контр-наступление? Ну или просто xеранут Искандерами по крупным подстанциям, коих у нас менее 10, ввергнув страну в каменный век? не будет военных операций. Риски высоки, и несопоставимы с приобретенными плюшками
freeze написав:[quote="4697183:Faceless"]Вот только региональный язык ничего не решит. Не был он причиной начала войны,не может стать и окончанием
Это одна из мозаик сложного решения вопроса. Уже сейчас могу утверждать с вероятностью под 100 процентов, что если эти части Донбасса вернутся под лоно Украины, то только с официальным региональным русским языком, плюс будут еще какие-то обязательные моменты, которые многим не нравятся. Просто так без компромиссов никакого возврата не будет. Хотя как я понимаю, многие у нас не хотят возврата ОРДЛО, поэтому будет яростное сопротивление возврату.
Или вернутся в результате военной операции, с ограниченными правами.
Вы-то сами желаете погибнуть в степях на Донбассе, освобождая его? Думаете там мелочь будет пару тысяч погибших?[/quote]Погибать никто не хочет, никогда, ни в каких конфликтах. А вы предлагаете видимо просто идти на все выдвинутые условия? Если вы думаете, что уступками можно избежать жертв, вы ошибаетесь - в итоге будут и жертвы, и сданные интересы
vano80 написав:Освобождение не вымутить, а признать правосудность рашки над ними.
Признание правосудности можно по прибытию моряков в Киев сразу и отменить, ошиблись, тем более все западные партнеры подтвердят ошибку. Думаю, никто из-за этого возвращать в Москву в СИЗО опять моряков не будет.
Что за бред. Есть решение "западных партнеров" по освобождению. Что за предложения стать раком в очередной раз перед рашкой.
Вы сидите в комфорте под кондиционером, попиваете дорогой кофеек, и хотите, чтобы люди в СИЗО в Москве еще парились ? Не хотите поменяться местами с ними ?