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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 161
Аграрна партія України
0
0
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3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
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44
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Сила і честь
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2
Слуга народу
24%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
8
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 09:57

  Faceless написав:Погибать никто не хочет, никогда, ни в каких конфликтах.
А вы предлагаете видимо просто идти на все выдвинутые условия? Если вы думаете, что уступками можно избежать жертв, вы ошибаетесь - в итоге будут и жертвы, и сданные интересы


Ну ты же видишь как готовы сдать всё и вся. Новые лица, блин.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 09:59

  freeze написав:
Вы сидите в комфорте под кондиционером, попиваете дорогой кофеек, и хотите, чтобы люди в СИЗО в Москве еще парились ?
Не хотите поменяться местами с ними ?


Я делаю свою работу, как эти парни делали свою.
тебе уже сто раз объяснили, что возврат на таких условиях это признание оккупации.
И если ты думаешь, что клоун обыграет монстров политики - ты ошибаешься.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:01

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Вы-то сами желаете погибнуть в степях на Донбассе, освобождая его? Думаете там мелочь будет пару тысяч погибших?
Звучит как истерика чесслово.
Такое может спрашивать только тот кто держал оружие в руках на передовой. А не диванный воин.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:03

  Faceless написав:А вы предлагаете видимо просто идти на все выдвинутые условия? Если вы думаете, что уступками можно избежать жертв, вы ошибаетесь - в итоге будут и жертвы, и сданные интересы


Огласите список выдвинутых условий.
Я не в курсе этого списка, потому что все занимаются фантазированием.

Политика - это искусство возможного и искусство компромиссов. Это аксиома.
Глупо ее оспаривать.

Если говорить, что ОРДЛО вернется просто так без условий, это уровень обычного детского сада.
Так нигде не было и не будет.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:05

  Подолянин написав:
  freeze написав:Вы-то сами желаете погибнуть в степях на Донбассе, освобождая его? Думаете там мелочь будет пару тысяч погибших?
Звучит как истерика чесслово.
Такое может спрашивать только тот кто держал оружие в руках на передовой. А не диванный воин.


Тоже с окопа пишешь, воин ?
Смотрю все воинственные за клавой стали, аж клавиши стираются.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:07

  vano80 написав:
  freeze написав:
Вы сидите в комфорте под кондиционером, попиваете дорогой кофеек, и хотите, чтобы люди в СИЗО в Москве еще парились ?
Не хотите поменяться местами с ними ?


Я делаю свою работу, как эти парни делали свою.
тебе уже сто раз объяснили, что возврат на таких условиях это признание оккупации.
И если ты думаешь, что клоун обыграет монстров политики - ты ошибаешься.


Пусть сидят, у них такая работа.
Откуда вы все такие воинственные клавиатурники берётесь только.
Я так понимаю, это все маргиналы 8-процентники.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:14

  vano80 написав:......
Что за бред. Есть решение "западных партнеров" по освобождению. Что за предложения стать раком в очередной раз перед рашкой.

Решение есть.
А где освобождение?

И РФ уже это решение признавать отказалась.
Что дальше?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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