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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 01 лип, 2019 09:57
Faceless написав:
Погибать никто не хочет, никогда, ни в каких конфликтах.
А вы предлагаете видимо просто идти на все выдвинутые условия? Если вы думаете, что уступками можно избежать жертв, вы ошибаетесь - в итоге будут и жертвы, и сданные интересы
Ну ты же видишь как готовы сдать всё и вся. Новые лица, блин.
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vano80
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Додано: Пон 01 лип, 2019 09:59
freeze написав:
Вы сидите в комфорте под кондиционером, попиваете дорогой кофеек, и хотите, чтобы люди в СИЗО в Москве еще парились ?
Не хотите поменяться местами с ними ?
Я делаю свою работу, как эти парни делали свою.
тебе уже сто раз объяснили, что возврат на таких условиях это признание оккупации.
И если ты думаешь, что клоун обыграет монстров политики - ты ошибаешься.
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vano80
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:01
freeze написав:
Вы-то сами желаете погибнуть в степях на Донбассе, освобождая его? Думаете там мелочь будет пару тысяч погибших?
Звучит как истерика чесслово.
Такое может спрашивать только тот кто держал оружие в руках на передовой. А не диванный воин.
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Подолянин
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:03
Faceless написав:
А вы предлагаете видимо просто идти на все выдвинутые условия? Если вы думаете, что уступками можно избежать жертв, вы ошибаетесь - в итоге будут и жертвы, и сданные интересы
Огласите список выдвинутых условий.
Я не в курсе этого списка, потому что все занимаются фантазированием.
Политика - это искусство возможного и искусство компромиссов. Это аксиома.
Глупо ее оспаривать.
Если говорить, что ОРДЛО вернется просто так без условий, это уровень обычного детского сада.
Так нигде не было и не будет.
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freeze
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:05
Подолянин написав: freeze написав:
Вы-то сами желаете погибнуть в степях на Донбассе, освобождая его? Думаете там мелочь будет пару тысяч погибших?
Звучит как истерика чесслово.
Такое может спрашивать только тот кто держал оружие в руках на передовой. А не диванный воин.
Тоже с окопа пишешь, воин ?
Смотрю все воинственные за клавой стали, аж клавиши стираются.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:07
vano80 написав: freeze написав:
Вы сидите в комфорте под кондиционером, попиваете дорогой кофеек, и хотите, чтобы люди в СИЗО в Москве еще парились ?
Не хотите поменяться местами с ними ?
Я делаю свою работу, как эти парни делали свою.
тебе уже сто раз объяснили, что возврат на таких условиях это признание оккупации.
И если ты думаешь, что клоун обыграет монстров политики - ты ошибаешься.
Пусть сидят, у них такая работа.
Откуда вы все такие воинственные клавиатурники берётесь только.
Я так понимаю, это все маргиналы 8-процентники.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:14
vano80 написав:
......
Что за бред. Есть решение "западных партнеров" по освобождению. Что за предложения стать раком в очередной раз перед рашкой.
Решение есть.
А где освобождение?
И РФ уже это решение признавать отказалась.
Что дальше?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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