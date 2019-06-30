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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:25
vano80 написав:
......
Предлагаешь спецназ направить? Может тогда поступим проще, как здесь уже предлагали, продадим чего?
Ну наши же люди сидят, давай признаем за каждого по сто квадратных километров отдадим территории, в чем проблема то?
Я сейчас ничего не предлагал, тем более не предлагал отправить спецназ.
Хотелось бы услышать Ваши предложения.
А вообще интересно. Устроить провокацию для введения ВП, создать проблему, а потом кричать об этом на весь мир.
А моряки пусть сидят, "у них работа такая".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:30
airmax78 написав:
"Кто помнит был в политике такой Андрей Шкиль, который после победы януковича уехал во Францию, где сейчас возглавляет украинскую диаспору. Так вот, вчера Тарас Черновол заявил, что через Андрея Шкиля узнал, что Зеленский знал при встрече с Макроном, что ПАСЕ вернёт Россию. При этом была договорённость с Зеленским, что возвращают моряков в обмен на возврат России в ПАСЕ, отсутствие претензий Украины в международном суде по поводу их задержания. Россия была готова отдать их, в обмен на признание Украиной вины. Это бы подмочило репутацию Украины среди стран Европы. Зеленскому на фоне провала за месяц перед выборами нужен был пиар в виде возврата моряков на любых условиях. Но помешал Климкин. Сегодня также Курт Волкер подтвердил, что предложение России было ловушкой с целью дискредитации Украины. П. С. Самое важно, что Зеленский держал в тайне договорённость от МИДа и своего народа." с просторов ФБ.
Гнилые ваши помидоры,
фризе, хоть и зеленые.
Фитофторозом может быть заражён даже в стадии семян , а больное растение помидора уже не возможно вылечить, растение вырывается с корнем и сжигаеться
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:34
ЛАД написав: vano80 написав:
......
Предлагаешь спецназ направить? Может тогда поступим проще, как здесь уже предлагали, продадим чего?
Ну наши же люди сидят, давай признаем за каждого по сто квадратных километров отдадим территории, в чем проблема то?
Я сейчас ничего не предлагал, тем более не предлагал отправить спецназ.
Хотелось бы услышать Ваши предложения.
А вообще интересно. Устроить провокацию для введения ВП, создать проблему, а потом кричать об этом на весь мир.
А моряки пусть сидят, "у них работа такая".
Для тебя это провокация. Для меня - проход моих кораблей в мой порт. И это рашка стреляла на поражение.
Ты об этом забыл уже? Предлагаешь повиниться, признать ошибки и замять?
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:40
vano80 написав: ЛАД написав: vano80 написав:
......
Предлагаешь спецназ направить? Может тогда поступим проще, как здесь уже предлагали, продадим чего?
Ну наши же люди сидят, давай признаем за каждого по сто квадратных километров отдадим территории, в чем проблема то?
Я сейчас ничего не предлагал, тем более не предлагал отправить спецназ.
Хотелось бы услышать Ваши предложения.
А вообще интересно. Устроить провокацию для введения ВП, создать проблему, а потом кричать об этом на весь мир.
А моряки пусть сидят, "у них работа такая".
Для тебя это провокация. Для меня - проход моих кораблей в мой порт. И это рашка стреляла на поражение.
Ты об этом забыл уже? Предлагаешь повиниться, признать ошибки и замять?
А когда говоришь, что страну заселили рабами - обижаются. Доказательств каких-то требуют.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:50
sequence написав: vano80 написав:
..
Для тебя это провокация. Для меня - проход моих кораблей в мой порт. И это рашка стреляла на поражение. ..
ну, такое.
Когда заранее известен результат, то хорошо хоть без жертв обошлось.
Тем более, месяцем ранее (точно не помню) один военный транспорт прошел, запросив разрешение - то есть можно было без кипиша провести.
В следующий раз попроситесь на корабэль, станете героем. Подумаешь, пару лет в кутузке!
Провокация была сделана под какой-то саммит или еще что-то, где русские с кем-то должны были встретиться. Пацанов просто отправили на бой, чтобы сорвать какую-то встречу, что ничего бы не решала.
Странный способ, мягко говоря, "напомнить о себе"
Ну, т.е. на уступки всегда и везде должны идти мы. Все большие и большие и большие. Ждем, когда нам на выход наших судов из портов Одессы надо будет разрешение в России спрашивать.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:50
airmax78 написав: vano80 написав:
Для тебя это провокация. Для меня - проход моих кораблей в мой порт. И это рашка стреляла на поражение.
Ты об этом забыл уже? Предлагаешь повиниться, признать ошибки и замять?
А когда говоришь, что страну заселили рабами - обижаются. Доказательств каких-то требуют.
Де-юре я согласен с "нерабами" - это не провокация.
А де-факто, рекомендую вам двоим съездить в украинский город Симферополь и водрузить там на главной площади украинский флаг.
А мы затем сделаем все возможное, чтобы освободить вас из российской тюрьмы - честно-честно. И Медведчук будет за вас говорить, и Кучма. А может и Меркель с Макроном замолвят словечко...
Вот это будет справедливым для диванных говорунов, чьих друзей и родственников нет среди задержанных моряков, поэтому они так храбро здесь разглагольствуют о "наших кораблях в наших портах"...
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Додано: Пон 01 лип, 2019 11:03
airmax78 написав: sequence написав: vano80 написав:
..
Для тебя это провокация. Для меня - проход моих кораблей в мой порт. И это рашка стреляла на поражение. ..
ну, такое.
Когда заранее известен результат, то хорошо хоть без жертв обошлось.
Тем более, месяцем ранее (точно не помню) один военный транспорт прошел, запросив разрешение - то есть можно было без кипиша провести.
В следующий раз попроситесь на корабэль, станете героем. Подумаешь, пару лет в кутузке!
Провокация была сделана под какой-то саммит или еще что-то, где русские с кем-то должны были встретиться. Пацанов просто отправили на бой, чтобы сорвать какую-то встречу, что ничего бы не решала.
Странный способ, мягко говоря, "напомнить о себе"
Ну, т.е. на уступки всегда и везде должны идти мы. Все большие и большие и большие. Ждем, когда нам на выход наших судов из портов Одессы надо будет разрешение в России спрашивать.
сложно стало писать, половину сообщений почему-то режут, ну да Бог кому-то судья. Не нужно идти на уступки, нужно добиваться от всяких Морских трибуналов своих прав! Затем лезть на рожон, притом в присутствии иностранных наблюдателей на судах! Право сильного еще никто не отменял и из-за Украины никто в ядерный конфликт не ввяжется. Нужно попросить правильных пацанов держать на ротационной основе серьезные шлюпки в Одессе, коль своих нэма.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 11:04
airmax78 написав:
Ну, т.е. на уступки всегда и везде должны идти мы.
В чём уступка - не отправить несколько десятков моряков на несколько лет в СИЗО ?
Петю и Машу ночью ограбили и украли сумочку десять пьяных гопников.
Маша плачет и говорит Пете пойди к ним, вот они недалеко курят, и потребуй сумочку назад. Петя подходит, его долго метелят ногами пьяные гопники.
Маша говорит, ай-ай, как с Петей неудобно получилось, он же прав был, сумочка же наша.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 11:09
freeze написав: airmax78 написав:
Ну, т.е. на уступки всегда и везде должны идти мы.
В чём уступка - не отправить несколько десятков моряков на несколько лет в СИЗО ?
Петю и Машу ночью ограбили и украли сумочку десять пьяных гопников.
Маша плачет и говорит Пете пойди к ним, вот они недалеко курят, и потребуй сумочку назад. Петя подходит, его долго метелят ногами пьяные гопники.
Маша говорит, ай-ай, как с Петей неудобно получилось, он же прав был, сумочка же наша.
И кто скажет, что Маша не типичный провокатор ?
За "сумочкой" то не Петю отправили, а Петя
Петя, даже потерпев фиаско, прекрасно себя чувствует. И даже продолжает ставить задачи Климкину срывать любой переговорный процесс. Пете освобожденные до выборов моряки не нужны... Такой удар по рейтингу!
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Додано: Пон 01 лип, 2019 11:23
Андрею Клюеву разрешили участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. Такое решение принял Кассационный административный суд при Верховном Суде.
Обоснование - Клюев проживал последние 5 лет на территории Украины в Донецке.
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