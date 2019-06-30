Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3386338733883389> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 163 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 44 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 1% 1 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 38 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 9 Всього голосів : 163 Додано: Пон 01 лип, 2019 10:25 vano80 написав: ......

Предлагаешь спецназ направить? Может тогда поступим проще, как здесь уже предлагали, продадим чего?

Ну наши же люди сидят, давай признаем за каждого по сто квадратных километров отдадим территории, в чем проблема то? ......Предлагаешь спецназ направить? Может тогда поступим проще, как здесь уже предлагали, продадим чего?Ну наши же люди сидят, давай признаем за каждого по сто квадратных километров отдадим территории, в чем проблема то?

Я сейчас ничего не предлагал, тем более не предлагал отправить спецназ.

Хотелось бы услышать Ваши предложения.



А вообще интересно. Устроить провокацию для введения ВП, создать проблему, а потом кричать об этом на весь мир.

А моряки пусть сидят, "у них работа такая". Я сейчас ничего не предлагал, тем более не предлагал отправить спецназ.Хотелось бы услышать Ваши предложения.А вообще интересно. Устроить провокацию для введения ВП, создать проблему, а потом кричать об этом на весь мир.А моряки пусть сидят, "у них работа такая". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13538 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 10:30 airmax78 написав: "Кто помнит был в политике такой Андрей Шкиль, который после победы януковича уехал во Францию, где сейчас возглавляет украинскую диаспору. Так вот, вчера Тарас Черновол заявил, что через Андрея Шкиля узнал, что Зеленский знал при встрече с Макроном, что ПАСЕ вернёт Россию. При этом была договорённость с Зеленским, что возвращают моряков в обмен на возврат России в ПАСЕ, отсутствие претензий Украины в международном суде по поводу их задержания. Россия была готова отдать их, в обмен на признание Украиной вины. Это бы подмочило репутацию Украины среди стран Европы. Зеленскому на фоне провала за месяц перед выборами нужен был пиар в виде возврата моряков на любых условиях. Но помешал Климкин. Сегодня также Курт Волкер подтвердил, что предложение России было ловушкой с целью дискредитации Украины. П. С. Самое важно, что Зеленский держал в тайне договорённость от МИДа и своего народа." с просторов ФБ.

Гнилые ваши помидоры, фризе, хоть и зеленые. "Кто помнит был в политике такой Андрей Шкиль, который после победы януковича уехал во Францию, где сейчас возглавляет украинскую диаспору. Так вот, вчера Тарас Черновол заявил, что через Андрея Шкиля узнал, что Зеленский знал при встрече с Макроном, что ПАСЕ вернёт Россию. При этом была договорённость с Зеленским, что возвращают моряков в обмен на возврат России в ПАСЕ, отсутствие претензий Украины в международном суде по поводу их задержания. Россия была готова отдать их, в обмен на признание Украиной вины. Это бы подмочило репутацию Украины среди стран Европы. Зеленскому на фоне провала за месяц перед выборами нужен был пиар в виде возврата моряков на любых условиях. Но помешал Климкин. Сегодня также Курт Волкер подтвердил, что предложение России было ловушкой с целью дискредитации Украины. П. С. Самое важно, что Зеленский держал в тайне договорённость от МИДа и своего народа." с просторов ФБ.Гнилые вашифризе,

Фитофторозом может быть заражён даже в стадии семян , а больное растение помидора уже не возможно вылечить, растение вырывается с корнем и сжигаеться Фитофторозом может быть заражён даже в стадии семян , а больное растение помидора уже не возможно вылечить, растение вырывается с корнем и сжигаеться Vadim V

Повідомлень: 1807 З нами з: 23.05.14 Подякував: 423 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 10:34 ЛАД написав: vano80 написав: ......

Предлагаешь спецназ направить? Может тогда поступим проще, как здесь уже предлагали, продадим чего?

Ну наши же люди сидят, давай признаем за каждого по сто квадратных километров отдадим территории, в чем проблема то? ......Предлагаешь спецназ направить? Может тогда поступим проще, как здесь уже предлагали, продадим чего?Ну наши же люди сидят, давай признаем за каждого по сто квадратных километров отдадим территории, в чем проблема то?

Я сейчас ничего не предлагал, тем более не предлагал отправить спецназ.

Хотелось бы услышать Ваши предложения.



А вообще интересно. Устроить провокацию для введения ВП, создать проблему, а потом кричать об этом на весь мир.

А моряки пусть сидят, "у них работа такая". Я сейчас ничего не предлагал, тем более не предлагал отправить спецназ.Хотелось бы услышать Ваши предложения.А вообще интересно. Устроить провокацию для введения ВП, создать проблему, а потом кричать об этом на весь мир.А моряки пусть сидят, "у них работа такая".



Для тебя это провокация. Для меня - проход моих кораблей в мой порт. И это рашка стреляла на поражение.

Ты об этом забыл уже? Предлагаешь повиниться, признать ошибки и замять? Для тебя это провокация. Для меня - проход моих кораблей в мой порт. И это рашка стреляла на поражение.Ты об этом забыл уже? Предлагаешь повиниться, признать ошибки и замять? vano80 Повідомлень: 1227 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 10:40 vano80 написав: ЛАД написав: vano80 написав: ......

Предлагаешь спецназ направить? Может тогда поступим проще, как здесь уже предлагали, продадим чего?

Ну наши же люди сидят, давай признаем за каждого по сто квадратных километров отдадим территории, в чем проблема то? ......Предлагаешь спецназ направить? Может тогда поступим проще, как здесь уже предлагали, продадим чего?Ну наши же люди сидят, давай признаем за каждого по сто квадратных километров отдадим территории, в чем проблема то?

Я сейчас ничего не предлагал, тем более не предлагал отправить спецназ.

Хотелось бы услышать Ваши предложения.



А вообще интересно. Устроить провокацию для введения ВП, создать проблему, а потом кричать об этом на весь мир.

А моряки пусть сидят, "у них работа такая". Я сейчас ничего не предлагал, тем более не предлагал отправить спецназ.Хотелось бы услышать Ваши предложения.А вообще интересно. Устроить провокацию для введения ВП, создать проблему, а потом кричать об этом на весь мир.А моряки пусть сидят, "у них работа такая".



Для тебя это провокация. Для меня - проход моих кораблей в мой порт. И это рашка стреляла на поражение.

Ты об этом забыл уже? Предлагаешь повиниться, признать ошибки и замять? Для тебя это провокация. Для меня - проход моих кораблей в мой порт. И это рашка стреляла на поражение.Ты об этом забыл уже? Предлагаешь повиниться, признать ошибки и замять?

А когда говоришь, что страну заселили рабами - обижаются. Доказательств каких-то требуют. А когда говоришь, что страну заселили рабами - обижаются. Доказательств каких-то требуют. airmax78 Повідомлень: 30614 З нами з: 25.10.12 Подякував: 807 раз. Подякували: 3628 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 10:50 sequence написав: vano80 написав: ..

Для тебя это провокация. Для меня - проход моих кораблей в мой порт. И это рашка стреляла на поражение. .. ..Для тебя это провокация. Для меня - проход моих кораблей в мой порт. И это рашка стреляла на поражение. ..

ну, такое.

Когда заранее известен результат, то хорошо хоть без жертв обошлось.

Тем более, месяцем ранее (точно не помню) один военный транспорт прошел, запросив разрешение - то есть можно было без кипиша провести.

В следующий раз попроситесь на корабэль, станете героем. Подумаешь, пару лет в кутузке!

Провокация была сделана под какой-то саммит или еще что-то, где русские с кем-то должны были встретиться. Пацанов просто отправили на бой, чтобы сорвать какую-то встречу, что ничего бы не решала.

Странный способ, мягко говоря, "напомнить о себе" ну, такое.Когда заранее известен результат, то хорошо хоть без жертв обошлось.Тем более, месяцем ранее (точно не помню) один военный транспорт прошел, запросив разрешение - то есть можно было без кипиша провести.В следующий раз попроситесь на корабэль, станете героем. Подумаешь, пару лет в кутузке!Провокация была сделана под какой-то саммит или еще что-то, где русские с кем-то должны были встретиться. Пацанов просто отправили на бой, чтобы сорвать какую-то встречу, что ничего бы не решала.Странный способ, мягко говоря, "напомнить о себе"

Ну, т.е. на уступки всегда и везде должны идти мы. Все большие и большие и большие. Ждем, когда нам на выход наших судов из портов Одессы надо будет разрешение в России спрашивать. Ну, т.е. на уступки всегда и везде должны идти мы. Все большие и большие и большие. Ждем, когда нам на выход наших судов из портов Одессы надо будет разрешение в России спрашивать. airmax78 Повідомлень: 30614 З нами з: 25.10.12 Подякував: 807 раз. Подякували: 3628 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 10:50 airmax78 написав: vano80 написав:

Для тебя это провокация. Для меня - проход моих кораблей в мой порт. И это рашка стреляла на поражение.

Ты об этом забыл уже? Предлагаешь повиниться, признать ошибки и замять? Для тебя это провокация. Для меня - проход моих кораблей в мой порт. И это рашка стреляла на поражение.Ты об этом забыл уже? Предлагаешь повиниться, признать ошибки и замять?

А когда говоришь, что страну заселили рабами - обижаются. Доказательств каких-то требуют. А когда говоришь, что страну заселили рабами - обижаются. Доказательств каких-то требуют.



Де-юре я согласен с "нерабами" - это не провокация.



А де-факто, рекомендую вам двоим съездить в украинский город Симферополь и водрузить там на главной площади украинский флаг.



А мы затем сделаем все возможное, чтобы освободить вас из российской тюрьмы - честно-честно. И Медведчук будет за вас говорить, и Кучма. А может и Меркель с Макроном замолвят словечко...



Вот это будет справедливым для диванных говорунов, чьих друзей и родственников нет среди задержанных моряков, поэтому они так храбро здесь разглагольствуют о "наших кораблях в наших портах"... Де-юре я согласен с "нерабами" - это не провокация.А де-факто, рекомендую вам двоим съездить в украинский город Симферополь и водрузить там на главной площади украинский флаг.А мы затем сделаем все возможное, чтобы освободить вас из российской тюрьмы - честно-честно. И Медведчук будет за вас говорить, и Кучма. А может и Меркель с Макроном замолвят словечко...Вот это будет справедливым для диванных говорунов, чьих друзей и родственников нет среди задержанных моряков, поэтому они так храбро здесь разглагольствуют о "наших кораблях в наших портах"... zРадио

Повідомлень: 2730 З нами з: 02.05.18 Подякував: 730 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 11:03 airmax78 написав: sequence написав: vano80 написав: ..

Для тебя это провокация. Для меня - проход моих кораблей в мой порт. И это рашка стреляла на поражение. .. ..Для тебя это провокация. Для меня - проход моих кораблей в мой порт. И это рашка стреляла на поражение. ..

ну, такое.

Когда заранее известен результат, то хорошо хоть без жертв обошлось.

Тем более, месяцем ранее (точно не помню) один военный транспорт прошел, запросив разрешение - то есть можно было без кипиша провести.

В следующий раз попроситесь на корабэль, станете героем. Подумаешь, пару лет в кутузке!

Провокация была сделана под какой-то саммит или еще что-то, где русские с кем-то должны были встретиться. Пацанов просто отправили на бой, чтобы сорвать какую-то встречу, что ничего бы не решала.

Странный способ, мягко говоря, "напомнить о себе" ну, такое.Когда заранее известен результат, то хорошо хоть без жертв обошлось.Тем более, месяцем ранее (точно не помню) один военный транспорт прошел, запросив разрешение - то есть можно было без кипиша провести.В следующий раз попроситесь на корабэль, станете героем. Подумаешь, пару лет в кутузке!Провокация была сделана под какой-то саммит или еще что-то, где русские с кем-то должны были встретиться. Пацанов просто отправили на бой, чтобы сорвать какую-то встречу, что ничего бы не решала.Странный способ, мягко говоря, "напомнить о себе"

Ну, т.е. на уступки всегда и везде должны идти мы. Все большие и большие и большие. Ждем, когда нам на выход наших судов из портов Одессы надо будет разрешение в России спрашивать. Ну, т.е. на уступки всегда и везде должны идти мы. Все большие и большие и большие. Ждем, когда нам на выход наших судов из портов Одессы надо будет разрешение в России спрашивать.

сложно стало писать, половину сообщений почему-то режут, ну да Бог кому-то судья. Не нужно идти на уступки, нужно добиваться от всяких Морских трибуналов своих прав! Затем лезть на рожон, притом в присутствии иностранных наблюдателей на судах! Право сильного еще никто не отменял и из-за Украины никто в ядерный конфликт не ввяжется. Нужно попросить правильных пацанов держать на ротационной основе серьезные шлюпки в Одессе, коль своих нэма. сложно стало писать, половину сообщений почему-то режут, ну да Бог кому-то судья. Не нужно идти на уступки, нужно добиваться от всяких Морских трибуналов своих прав! Затем лезть на рожон, притом в присутствии иностранных наблюдателей на судах! Право сильного еще никто не отменял и из-за Украины никто в ядерный конфликт не ввяжется. Нужно попросить правильных пацанов держать на ротационной основе серьезные шлюпки в Одессе, коль своих нэма. sequence Повідомлень: 2469 З нами з: 29.12.15 Подякував: 297 раз. Подякували: 675 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 11:04 airmax78 написав: Ну, т.е. на уступки всегда и везде должны идти мы. Ну, т.е. на уступки всегда и везде должны идти мы.



В чём уступка - не отправить несколько десятков моряков на несколько лет в СИЗО ?



Петю и Машу ночью ограбили и украли сумочку десять пьяных гопников.

Маша плачет и говорит Пете пойди к ним, вот они недалеко курят, и потребуй сумочку назад. Петя подходит, его долго метелят ногами пьяные гопники.

Маша говорит, ай-ай, как с Петей неудобно получилось, он же прав был, сумочка же наша. В чём уступка - не отправить несколько десятков моряков на несколько лет в СИЗО ?Петю и Машу ночью ограбили и украли сумочку десять пьяных гопников.Маша плачет и говорит Пете пойди к ним, вот они недалеко курят, и потребуй сумочку назад. Петя подходит, его долго метелят ногами пьяные гопники.Маша говорит, ай-ай, как с Петей неудобно получилось, он же прав был, сумочка же наша. freeze 4 Повідомлень: 12026 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3591 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 11:09 freeze написав: airmax78 написав: Ну, т.е. на уступки всегда и везде должны идти мы. Ну, т.е. на уступки всегда и везде должны идти мы.



В чём уступка - не отправить несколько десятков моряков на несколько лет в СИЗО ?



Петю и Машу ночью ограбили и украли сумочку десять пьяных гопников.

Маша плачет и говорит Пете пойди к ним, вот они недалеко курят, и потребуй сумочку назад. Петя подходит, его долго метелят ногами пьяные гопники.

Маша говорит, ай-ай, как с Петей неудобно получилось, он же прав был, сумочка же наша.

И кто скажет, что Маша не типичный провокатор ? В чём уступка - не отправить несколько десятков моряков на несколько лет в СИЗО ?Петю и Машу ночью ограбили и украли сумочку десять пьяных гопников.Маша плачет и говорит Пете пойди к ним, вот они недалеко курят, и потребуй сумочку назад. Петя подходит, его долго метелят ногами пьяные гопники.Маша говорит, ай-ай, как с Петей неудобно получилось, он же прав был, сумочка же наша.И кто скажет, что Маша не типичный провокатор ?



За "сумочкой" то не Петю отправили, а Петя Петя, даже потерпев фиаско, прекрасно себя чувствует. И даже продолжает ставить задачи Климкину срывать любой переговорный процесс. Пете освобожденные до выборов моряки не нужны... Такой удар по рейтингу! За "сумочкой" то не Петю отправили, а ПетяПетя, даже потерпев фиаско, прекрасно себя чувствует. И даже продолжает ставить задачи Климкину срывать любой переговорный процесс. Пете освобожденные до выборов моряки не нужны... Такой удар по рейтингу! zРадио

Повідомлень: 2730 З нами з: 02.05.18 Подякував: 730 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 11:23 Андрею Клюеву разрешили участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. Такое решение принял Кассационный административный суд при Верховном Суде.

Обоснование - Клюев проживал последние 5 лет на территории Украины в Донецке. freeze 4 Повідомлень: 12026 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3591 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3386338733883389> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 0 гостейМодератори: ТупУм