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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3386338733883389 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 163 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 44 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 1% 1 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 38 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 9 Всього голосів : 163 Додано: Пон 01 лип, 2019 11:26 Ну, т.е. на уступки всегда и везде должны идти мы. Все большие и большие и большие. Ждем, когда нам на выход наших судов из портов Одессы надо будет разрешение в России спрашивать.

сложно стало писать, половину сообщений почему-то режут, ну да Бог кому-то судья. Не нужно идти на уступки, нужно добиваться от всяких Морских трибуналов своих прав! Затем лезть на рожон, притом в присутствии иностранных наблюдателей на судах! Право сильного еще никто не отменял и из-за Украины никто в ядерный конфликт не ввяжется. Нужно попросить правильных пацанов держать на ротационной основе серьезные шлюпки в Одессе, коль своих нэма.

Плохо, что никто не помнит не столь уж далекую истории. Формула НЕ СТОИТ УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ родилась еще 80 лет назад, и с тех пор ее никто не отменял. Тем более в Черном море, где любой военный корабль нечерноморских держав может находиться ограниченное количество времени, и по сути представляет собой лишь УДОБНУЮ МИШЕНЬ для сверзвуковых ракет. Плохо, что никто не помнит не столь уж далекую истории. Формула НЕ СТОИТ УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ родилась еще 80 лет назад, и с тех пор ее никто не отменял. Тем более в Черном море, где любой военный корабль нечерноморских держав может находиться ограниченное количество времени, и по сути представляет собой лишь УДОБНУЮ МИШЕНЬ для сверзвуковых ракет. Волгарь Повідомлень: 6707 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 689 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 11:30 freeze написав: Подолянин написав: freeze написав: Вы-то сами желаете погибнуть в степях на Донбассе, освобождая его? Думаете там мелочь будет пару тысяч погибших? Вы-то сами желаете погибнуть в степях на Донбассе, освобождая его? Думаете там мелочь будет пару тысяч погибших? Звучит как истерика чесслово.

Такое может спрашивать только тот кто держал оружие в руках на передовой. А не диванный воин. Звучит как истерика чесслово.Такое может спрашивать только тот кто держал оружие в руках на передовой. А не диванный воин.



Тоже с окопа пишешь, воин ?

Смотрю все воинственные за клавой стали, аж клавиши стираются. Тоже с окопа пишешь, воин ?Смотрю все воинственные за клавой стали, аж клавиши стираются. О, я угадал. Не сложно было.

Судя по кол-ву постов в этой ветке клавиши стираются быстрее у всезнающих диванных вояк которые не в состоянии даже свои мысли сформулировать. Берут количеством. О, я угадал. Не сложно было.Судя по кол-ву постов в этой ветке клавиши стираются быстрее у всезнающих диванных вояк которые не в состоянии даже свои мысли сформулировать. Берут количеством. Подолянин Повідомлень: 572 З нами з: 25.05.14 Подякував: 21 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 11:33 Цікаво чому freeze, ЛАД, zРадио так різко проти воєнного вирішення проблеми ОРДЛО?

Можливо тому що це найгірший варант для Кремля.

Я майже не сумніваюсь що ці персонажі за "руський мір" або навіть фінансуються ним. andrijk777

Повідомлень: 1515 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 11:46 andrijk777 написав: Цікаво чому freeze, ЛАД, zРадио так різко проти воєнного вирішення проблеми ОРДЛО?

Можливо тому що це найгірший варант для Кремля.

Я майже не сумніваюсь що ці персонажі за "руський мір" або навіть фінансуються ним. Цікаво чому freeze, ЛАД, zРадио так різко проти воєнного вирішення проблеми ОРДЛО?Можливо тому що це найгірший варант для Кремля.Я майже не сумніваюсь що ці персонажі за "руський мір" або навіть фінансуються ним.

Если не трудно, напишите, что вы имеете в виду, говоря про "воєнне вирішення проблеми ОРДЛО"?

Атаку мотострелков с поддержкой танками после артобстрела? Бомбардировку авиацией? Ракеты? Другое? Если не трудно, напишите, что вы имеете в виду, говоря про "воєнне вирішення проблеми ОРДЛО"?Атаку мотострелков с поддержкой танками после артобстрела? Бомбардировку авиацией? Ракеты? Другое? yanyura Повідомлень: 4750 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1200 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 11:46 Подолянин написав: О, я угадал. Не сложно было.

Судя по кол-ву постов в этой ветке клавиши стираются быстрее у всезнающих диванных вояк которые не в состоянии даже свои мысли сформулировать. Берут количеством. О, я угадал. Не сложно было.Судя по кол-ву постов в этой ветке клавиши стираются быстрее у всезнающих диванных вояк которые не в состоянии даже свои мысли сформулировать. Берут количеством.



Диванный воин, ты хоть с гранатомета выстрел можешь сделать )))

Нравятся мне эти активные агрессивный хунвейбины, которые горазды в игры-стрелялки поиграть ))) Диванный воин, ты хоть с гранатомета выстрел можешь сделать )))Нравятся мне эти активные агрессивный хунвейбины, которые горазды в игры-стрелялки поиграть ))) freeze 4 Повідомлень: 12026 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3591 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 11:48 andrijk777 написав: Цікаво чому freeze, ЛАД, zРадио так різко проти воєнного вирішення проблеми ОРДЛО?

Можливо тому що це найгірший варант для Кремля.

Я майже не сумніваюсь що ці персонажі за "руський мір" або навіть фінансуються ним. Цікаво чому freeze, ЛАД, zРадио так різко проти воєнного вирішення проблеми ОРДЛО?Можливо тому що це найгірший варант для Кремля.Я майже не сумніваюсь що ці персонажі за "руський мір" або навіть фінансуються ним.





Еще одна тыловая крыса, почему не в окопах до сих пор, раз так пострелять любишь, профессиональный провокатор что-ли? Еще одна тыловая крыса, почему не в окопах до сих пор, раз так пострелять любишь, профессиональный провокатор что-ли? freeze 4 Повідомлень: 12026 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3591 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3386338733883389 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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