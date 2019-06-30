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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 01 лип, 2019 11:26
Ну, т.е. на уступки всегда и везде должны идти мы. Все большие и большие и большие. Ждем, когда нам на выход наших судов из портов Одессы надо будет разрешение в России спрашивать.
сложно стало писать, половину сообщений почему-то режут, ну да Бог кому-то судья. Не нужно идти на уступки, нужно добиваться от всяких Морских трибуналов своих прав! Затем лезть на рожон, притом в присутствии иностранных наблюдателей на судах! Право сильного еще никто не отменял и из-за Украины никто в ядерный конфликт не ввяжется. Нужно попросить правильных пацанов держать на ротационной основе серьезные шлюпки в Одессе, коль своих нэма.
Плохо, что никто не помнит не столь уж далекую истории. Формула НЕ СТОИТ УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ родилась еще 80 лет назад, и с тех пор ее никто не отменял. Тем более в Черном море, где любой военный корабль нечерноморских держав может находиться ограниченное количество времени, и по сути представляет собой лишь УДОБНУЮ МИШЕНЬ для сверзвуковых ракет.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 11:30
freeze написав: Подолянин написав: freeze написав:
Вы-то сами желаете погибнуть в степях на Донбассе, освобождая его? Думаете там мелочь будет пару тысяч погибших?
Звучит как истерика чесслово.
Такое может спрашивать только тот кто держал оружие в руках на передовой. А не диванный воин.
Тоже с окопа пишешь, воин ?
Смотрю все воинственные за клавой стали, аж клавиши стираются.
О, я угадал. Не сложно было.
Судя по кол-ву постов в этой ветке клавиши стираются быстрее у всезнающих диванных вояк которые не в состоянии даже свои мысли сформулировать. Берут количеством.
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Подолянин
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Додано: Пон 01 лип, 2019 11:33
Цікаво чому freeze, ЛАД, zРадио так різко проти воєнного вирішення проблеми ОРДЛО?
Можливо тому що це найгірший варант для Кремля.
Я майже не сумніваюсь що ці персонажі за "руський мір" або навіть фінансуються ним.
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andrijk777
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Додано: Пон 01 лип, 2019 11:46
andrijk777 написав:
Цікаво чому freeze, ЛАД, zРадио так різко проти воєнного вирішення проблеми ОРДЛО?
Можливо тому що це найгірший варант для Кремля.
Я майже не сумніваюсь що ці персонажі за "руський мір" або навіть фінансуються ним.
Если не трудно, напишите, что вы имеете в виду, говоря про "воєнне вирішення проблеми ОРДЛО"?
Атаку мотострелков с поддержкой танками после артобстрела? Бомбардировку авиацией? Ракеты? Другое?
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Додано: Пон 01 лип, 2019 11:46
Подолянин написав:
О, я угадал. Не сложно было.
Судя по кол-ву постов в этой ветке клавиши стираются быстрее у всезнающих диванных вояк которые не в состоянии даже свои мысли сформулировать. Берут количеством.
Диванный воин, ты хоть с гранатомета выстрел можешь сделать )))
Нравятся мне эти активные агрессивный хунвейбины, которые горазды в игры-стрелялки поиграть )))
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Додано: Пон 01 лип, 2019 11:48
andrijk777 написав:
Цікаво чому freeze, ЛАД, zРадио так різко проти воєнного вирішення проблеми ОРДЛО?
Можливо тому що це найгірший варант для Кремля.
Я майже не сумніваюсь що ці персонажі за "руський мір" або навіть фінансуються ним.
Пля, еще одна тыловая крыса, почему не в окопах до сих пор, раз так пострелять любишь, профессиональный провокатор что-ли?
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